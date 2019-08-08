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 Государственное финансирование получит 101 фильм, - Совет по господдержке кинематографии

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 101 кинопроекта-победителя одиннадцатого конкурсного отбора на получение государственного финансирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по вопросам кино.

"Решение об утверждении перечня кинопроектов-победителей одиннадцатого конкурсного отбора было принято Советом по государственной поддержке кинематографии в ходе открытого заседания 8 августа 2019 года", - сказано в сообщении.

Так, в перечень победителей, которые получат государственное финансирование, попал 101 кинопроект. В частности, 21 игровой полнометражный национальный фильм (для широкой зрительской аудитории), среди которых и фильм журналистки Янины Соколовой "Я, Нина".

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В перечне - 12 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские), 14 игровых полнометражных фильмов совместного производства (для широкой зрительской аудитории), 5 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские) совместного производства, 6 игровых полнометражных тематических фильмов "О героях, которые принимали участие в защите Украины" (для широкой зрительской аудитории), 4 игровых полнометражных фильма для детской аудитории, 12 игровых полнометражных фильма-дебюта и 27 игровых короткометражных фильмов-дебютов.

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С перечнем кинопроектов можно ознакомиться на сайте Госкино.

Источник: https://censor.net.ua/n3141954
 
 
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Пока кацапы в Москве отгребают от ОМОНа, Украина входит в Европейскую семью. .
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теперь мы знаем что в сериале сваты будет 101 серия
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Сваты !!!!!!!!!!!!!!

Вова, давай Сватов!!!!!!!!!!!!!
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знімайте побільше про тупих хохлів та гарних російських силовиків
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