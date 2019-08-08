 Боевика батальона "Сомали" приговорили к 8 годам тюрьмы

Решение Голопристанский суд Херсонской области вынес еще 4 июля, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В постановлении суда сказано, что задержанный уроженец Луганской области "полностью признал свою вину".

В связи с этим, суд постановил "назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа".

Позиция самого осужденного или его защиты относительно приговора отсутствуют.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в апреле на административной границе оккупированного Крыма с Херсонщиной был задержан член незаконного вооруженного формирования – батальона "Сомали".

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Правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из "комендантов". Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших.