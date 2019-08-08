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 Боевика батальона "Сомали" приговорили к 8 годам тюрьмы

Следователи выяснили, что сначала мужчина 2 месяца работал в Луганской области водителем одного из "комендантов" террористов. А после вступил в штурмовой батальон "Сомали".

Решение Голопристанский суд Херсонской области вынес еще 4 июля, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В постановлении суда сказано, что задержанный уроженец Луганской области "полностью признал свою вину".

В связи с этим, суд постановил "назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа".

Позиция самого осужденного или его защиты относительно приговора отсутствуют.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в апреле на административной границе оккупированного Крыма с Херсонщиной был задержан член незаконного вооруженного формирования – батальона "Сомали".

Также на Цензор.НЕТ: Бизнесмену, финансировавшему т. наз. "самооборону Крыма", грозит до 10 лет за решеткой, - прокуратура

Правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из "комендантов". Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших.

Источник: https://censor.net.ua/n3141952
 
 
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Это ерунда. Гораздо интереснее, что теперь каждый украинец может получать деньги из Европы. А москали, пускай и дальше сосут путинский ватник.
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За что так много? Он склад охранял, где георгиевские ленточки хранились...
2 года условно было бы достаточно...
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8 лет террористу воевавшему против страны? Ну и какое Украина после етого государство? Не зря крысчаны и даунбасяны визжат что Украина ето страна-проститутка которую все имеют.
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Да это понты. Вот на рашке террористу,воевавшему против страны дали героя рф и отдали в пользование целую республику. При том,что его нукеры вертят на известном органе всех кацапов.
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Я вот одного не пойму, почему всех боевиков и окупантов судят или в Харьковских или в Донецких или в Херсонских судах? Почему прокуратура изначально привозит предателей и сепаров в суды которые априори работают на кремль?
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