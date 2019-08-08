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 Общество, За рубежом
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Все про:Кыргызстан (181) Президент (4279) штурм (326)

 В Кыргызстане спецназ прорвался на территорию резиденции экс-президента Атамбаева

Спецназ в Кыргызстане начал второй штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого обвиняют в коррупции и других преступлениях и которому грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Knews, в резиденцию экс-президента отправили несколько автобусов с правоохранителями. Во время штурма правоохранители применили спецсредства.

На место происшествия прибыла спецтехника, водометы и таранные машины. Сотрудникам спецназа удалось попасть на территорию резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Штурм резиденции продолжается, передает ТАСС.

Напомним, вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Атамбаева обвиняют в коррупции и других преступлениях, экс-президенту грозит пожизненное заключение. Однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения.

8 августа против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141950
 
 
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ой, пєця, шо ж воно буде?
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да мавзолей построим Зеленый В Кыргызстане спецназ прорвался на территорию резиденции экс-президента Атамбаева - Цензор.НЕТ 6579 ну у нас нет ничего вечного нежели временное...
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причем тут Петя и киргизы вы не путайте украинцев славян и киргизов где правят в Средней Азии везде в любой бывшей постсовесткой республике баи кланы семейные родства кровники и так далее.. сторонники- это все родня и обязанные бывшему президенту..
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Другий президентський срок через пару років.
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У рошена перспектива более близка и осязаема...
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В ближайшее время посмотрим) Хотя вполне вероятно, что штурма козина не будет. Фигурант просто покорно явится на очередной допрос в ГБР и уже не выйдет без наручников.
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І що? Юля теж сиділа, і Луценко сидів. В нашій країні не має правосуддя, тому посадка політика не значить нічого, окрім зведення особистих рахунків, а це швидко проходить.
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ты скажи скока это ближайшее время, чтоб потом не съезжать
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у ніх корпоратівная сословная договорьонность со врємьон чучми
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Тільки на моцкальському і сепарському ТВ.
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для Зелюхи
Он уже за 2 месяца нахозяйнувал //////
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Пока кацапы в Москве отгребают от ОМОНа, Украина входит в Европейскую семью. .
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Атамбаеву надо срочно в россию перемещать свое туловище. Иначе тюрьма и надолго.
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интересно сколько порохоботов выйдет ***** защищать
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на 24% більше ніж потім вийдуть захищати свого Зелені
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на защиту телевизионного и инстаграмного прЗЕдента выйдут телевизионные и инстаграмные "герои"
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Нашого треба буде затримувати на виході з ВР , зразу ж після зняття недоторканості.. Не можна наражати на небезпеку мешканців Козина..
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дуже чекаю коли ж то зняття вже відбудеться
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Зебилоиды только с дивана кого-то задержать могут в своём больном воображении)))
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Зеленському, для роздумів:
««- Многие считают, что Кыргызстан - государство-сателлит России, и Россия по-прежнему имеет колоссальное влияние на страну. Что вы об этом можете сказать?
- Могу только подтвердить этот тезис. Действительно колоссальное, я бы сказал, определяющее влияние - даже не стоит перечислять все аспекты этого влияния. »

https://www.currenttime.tv/a/kyrgyzstan-atambayev-putin/30073608.html
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