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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:дороги (1813) КГГА (2215) обыск (1331)

 Суд разрешил полиции провести обыски в КГГА

Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

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Уголовное производство касается признаков нарушения по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-буд-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.

Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

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Издание отмечает, что в 2017 году "Эко-Строй-Трейд" по результатам тендеров заключило два соглашения с "Дирекцией строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" на строительство Подольского мостового перехода на 4,33 млрд и 1,76 млрд грн, общей стоимостью 6 млрд грн.

"Эко-буд-трейд" была основана в 2014 году. Руководит предприятием Сергей Драч, конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Евгений Расторгуев.

По данным издания, Половко через цепочку партнеров связан с компаниями, близкими к заместителю главы КГГА Виталия Кличко Вячеславу Непопу и Михаилу Голице - экс-главы Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и экс-директора "Киевгорстроя".

Директор "Эко-Строй-Трейд" Драч, бывший первый заместитель главы Госархстройинспекции, а до этого — глава наблюдательного совета "Киевгорстроя".

Источник: https://censor.net.ua/n3141947
 
   
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скорее у Богдана/Андрея зачесались ручонки на киевский бюджет
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А смысл?
Можно подумать там куча компромата)
Лучше по домам чинуш пройдитесь, особенно по тем которые на дальних родственников записаны
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Откроют сейф Кличко - там золото, бриллианты и расписки.
Типо, я получил взятку от такого то за это.
Дебилы.
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теперь на каждое решение любого суда смотришь с учетом обнародованных разговоров судей киевского окружного суда, а есть ли оно - правосудие и какое оно?
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Это ерунда. Гораздо интереснее, что теперь каждый украинец может получать деньги из Европы. А москали, пускай и дальше сосут путинский ватник.
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Был Виталий Кличко для украинского народу Великим Чемпионом и любимцем народа - народ мог ему президентство дать. А пошёл в политику, продался олигархам с потрохами и стал большой кучей лайна. Янукович мог войти в историю Украины Сияющим - подпиши он ассоциацию с ЕС, все б критики заткнулись, включая меня, но предпочёл взять у ***** 3 млрд. и стал кучей лайна. Порошенко имел шанс вообще войти в историю Светочем, но предпочёл казнокрадство и коррупцию и стал большой кучей лайно. Что-то мне подсказывает, шо и Зе поглядывает на их стезю и облизуется деньгам. А Ведь в историю Сеточем или кучей лайна это навсегда - в бессмертие, но они предпочитают деньги сейчас. Похоже они в Бога не веруют.
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