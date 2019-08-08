 Суд разрешил полиции провести обыски в КГГА

Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

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Уголовное производство касается признаков нарушения по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-буд-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.

Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

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Издание отмечает, что в 2017 году "Эко-Строй-Трейд" по результатам тендеров заключило два соглашения с "Дирекцией строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" на строительство Подольского мостового перехода на 4,33 млрд и 1,76 млрд грн, общей стоимостью 6 млрд грн.

"Эко-буд-трейд" была основана в 2014 году. Руководит предприятием Сергей Драч, конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Евгений Расторгуев.

По данным издания, Половко через цепочку партнеров связан с компаниями, близкими к заместителю главы КГГА Виталия Кличко Вячеславу Непопу и Михаилу Голице - экс-главы Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и экс-директора "Киевгорстроя".

Директор "Эко-Строй-Трейд" Драч, бывший первый заместитель главы Госархстройинспекции, а до этого — глава наблюдательного совета "Киевгорстроя".