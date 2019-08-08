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Все про:Польша (4851) скандал (4292) спикер (552) сейм (77)

 Спикер Сейма Польши подал в отставку из-за скандала с авиаперелетами

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинский объявил об отставке на фоне скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".

"Информирую, что в пятницу (9 августа - ред.) я намерен подать в отставку с поста спикера Сейма, который мне доверен 12 ноября 2015 года. При этом хочу четко заявить, что во время своей деятельности я не нарушал закон. Также количество авиаперелетов, ставшее причиной громких контроверсий, было продиктовано большим количеством встреч с жителями часто небольших населенных пунктов, которые я проводил во время своей работы", - сказал глава Сейма.

В конце июля польские СМИ сообщили, что вместе с Кухцинским на правительственных бортах летали и члены его семьи, что запрещено законодательством. В качестве компенсации за 23 полета спикер передал 5 тысяч злотых больнице для детей с тяжелыми травмами мозга, а еще 10 тысяч злотых - на деятельность католической благотворительной организации Каритас.

На пресс-конференции 5 августа Кухцинский заявил, что не нарушил закон, и извинился за авиаперелеты. По словам спикера Сейма, один раз с ним на правительственном самолете путешествовала его жена. Он сказал, что готов выплатить за это в качестве компенсации 28 тысяч злотых Фонду модернизации Вооруженных сил Польши.

7 августа Окружная прокуратура в Варшаве сообщила о производстве по проверке возможных нарушений в связи с полетами Марека Кухцинского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141946
 
 
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за ці 30 років , ми уже івід польщі відстали років на 100
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наша быдло-элита обссыкается от смеха..у нас и пяток взорванных складов не повод для отставки..
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а нонешеий преЗедент не хочет летать своими самолетами, оно летает на самолетах коломойского, и естественно оплата из казны.
и в отставку не собирается.
правда зебилы?
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Вот это контроль чиновников. Знают, что если злоупотреблять полномочиями, по шапке получат.
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Посмотреть на это и ужаснуться - сколько же говна мы считаем как само собой разумеющееся.... Совок это просто запредельная дрянь раз не только половину планеты засрал, но и столько миллионов обыдлил
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