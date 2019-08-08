 Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.

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"Наша общая ценность – жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – подчеркнул Глава государства.