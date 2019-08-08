 Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.
"Наша общая ценность – жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – подчеркнул Глава государства.
З вовками слід боротись за допомогою рушниці, а не моралі. Проти нас ворог - підрозділ ФСБ - РПЦ. Це спец.організація, до того ж ворожа. І вона має бути знищена відповідними, дієвими методами.
Так і наші і тамті попи - раби Яхве. Як думаєш, хто ближчий до Яхве - добрі попи(наші), чи злі(московські)?
Мантри про \\\\\\ Там не має нічого святого, і сили ніякої їх прокльони не мають.\\\\\\ - можна викинути, тому що логіка підказує - "знимибох".
Це походу найцінніший агент ФСБ із усіх, кого вони пропихували до влади в Україні.
А чого він має взагалі дивитись у бік стада і його пузатих пастухів в спідницях? Он, Філарета опустили і кажуть гавкати на нього. А що як він правий? Хто і кому сказав(Яхве?) шо Філя - злий, а Епіфан - дуже добрий?
"Допомагати українській церків я не буду!"
Зє!
чому у тебе мацковська церква бігає з портретами катів українців?
судовая єто тоже власть.
Ге сгорел бы на работе от такого количнства идей...пардон кокса
заявление о защите независимости церкви это перемога!
А что это, если сейчас попы развели холивар - кто каконичный, а кто "еретик"?
Ездить за наши бабки и махать куском сухого пергамента это что? Это - поднятие своего..... рейтинга за счет лохов(так это выглядит)
Так и тут - нафиг разогнать эту "братию" шоб "не вмешиваться" в их дела. А Яхве пусть злых попов - "вечно поджаривает", а добрые пусть "вечно нахваливают" Яхве
правда, судя по "дресс-коду", требуемому для влезания в "рай", то туда даже Попа Римский не попа-дет
на дворе век технологий а вы все с церквушками дурики носитесь
а "заповеди" - как и все в этой секте, украдены у древних цив-заций.
не твой народ и не твоя страна...
В переводе с французского - "Не пори муру".