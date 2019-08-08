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Все про:взрыв (4316) испытания (223) Россия (73556)

 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России

Во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв.

Два человека погибли, еще четверо ранены. Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Среди погибших и раненых - представители Минобороны и предприятия-разработчика.

"На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.

Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется. На место инцидента в воинской части направлена санавиация.

Также на Цензор.НЕТ: Взрывы на военных складах в РФ: количество пострадавших выросло до 12

Ранее источник сообщил о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.

Источник: https://censor.net.ua/n3141934
 
   
 Топ комментарии
 
Запад пишет про увеличение фона в три раза в ближайшем населенном пункте.
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ну хто ж такі іспьітанія проводить в безлюдних місцях?
ідіоти -- тягніть це доробло зразу на красну площадь
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Запад пишет про увеличение фона в три раза в ближайшем населенном пункте.
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но по сложившейся уже традиции ( выбросы на Маяке,Чернобыль, аварии на АПЛ, то от норвегов узнаем.) 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії - Цензор.НЕТ 7277
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всегда было интересно, для чего это? боевое слаживание?
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ну хто ж такі іспьітанія проводить в безлюдних місцях?
ідіоти -- тягніть це доробло зразу на красну площадь
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Головне. що люди не постраждали та небуло викидів небезпечних речовин в атмлсферу.
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Когда у расеян в мыслительный процесс над чем-то наукоемким включается орган, отвечающий за поиск приключений, то возникают зрелищные пиротехнические эффекты: ракеты, "Лошарик" и т.п.

Но сдаваться не стоит! Вот, в Красноярске эстафету подхватили маршевые двигатели различных боеприпасов на складе в Ачинске! Во истину, верны и всяческого принятия достойны слова Ломоносова: "В натуре такие чудеса случаются, аки где чего убудет, в другом месте непременно присовокупится!".

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Жарковатый у них август удался . А ещё только начало месяца.
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Дрібниця,звісно,тільки два кацапа здохло,але все одно приємно...
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Не нужно воевать с кацапами.
Просто нужно им не мешать 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России - Цензор.НЕТ 9701
2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России - Цензор.НЕТ 3947
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нужно помогать, наладить наркопотоки в рф. чтобы через 6-7 лет в рф не кого было призывать.
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значит надо демпинговать, чтоб каждый школотан мог себе позволить.
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Тут не вистачає автора!
...
"Каждый, каждый божий день в России происходит какая-нибудь совершенно невообразимая, феерическая *****"
(с) Наполеон Бонапарт
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«В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме. Источник: https://censor.net.ua/n3141934»

Мало що мокшанські ракетники деградують, так і пропагандони теж...
От раніше написали б: «В военном ведомстве отметили, что испьітателям удалось отвести пьілающий двигатель от детского сада, а после взрыва произошло уменьшение вредных веществ в атмосфере и радиационный фон в районе взрыва уменьшился ниже норм.»
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Шо, опять Зорян со Шкиряком озорують?! У-у-у, фулюганы!
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В Северодвинске строят атомные подводные лодки
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Если бы он не взорвался то его бы взорвали солдаты НАТО!
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Якщо є міцнюща гірчиця або хрін - чому б ніт?
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что тут скажешь? Как всегда, август для ************ месяц фатальный. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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из Джабарова нелохой ванговальщик может получится. ( может ванговщик?) 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії - Цензор.НЕТ 534
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@Как сообщила местная жительница, в Северодвинске всех просят закрыть окна, не выпускать на улицу детей. По предварительной информации, ЧП на военном объекте произошло аж в 30 км от Северодвинска. Что случилось, горожанам не объясняют.@
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"Бряхня-я-а-а...". Электронная газета "Русский еврей", назвала иные цифры и обстоятельства: Всего пострадавших - 15. Погибших 5. В тяжёлом состоянии (с переломами и взрывными травмами) - 8. Скачок радиации, в районе взрыва - в три раза, по сравнению с естественным уровнем... (Газета, хотя и базируется в России, но отличается объективностью, от остальных российских изданий...)
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