 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России

Два человека погибли, еще четверо ранены. Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Среди погибших и раненых - представители Минобороны и предприятия-разработчика.

"На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.

Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется. На место инцидента в воинской части направлена санавиация.

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Ранее источник сообщил о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.