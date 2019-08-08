 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России

Два человека погибли, еще четверо ранены. Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Среди погибших и раненых - представители Минобороны и предприятия-разработчика.
"На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.
Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется. На место инцидента в воинской части направлена санавиация.
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Ранее источник сообщил о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.
ідіоти -- тягніть це доробло зразу на красну площадь
Но сдаваться не стоит! Вот, в Красноярске эстафету подхватили маршевые двигатели различных боеприпасов на складе в Ачинске! Во истину, верны и всяческого принятия достойны слова Ломоносова: "В натуре такие чудеса случаются, аки где чего убудет, в другом месте непременно присовокупится!".
Просто нужно им не мешать
Власти Северодвинска зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона после ЧП
Киевская хунта ставит ЛАЙК
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"Каждый, каждый божий день в России происходит какая-нибудь совершенно невообразимая, феерическая *****"
(с) Наполеон Бонапарт
Мало що мокшанські ракетники деградують, так і пропагандони теж...
От раніше написали б: «В военном ведомстве отметили, что испьітателям удалось отвести пьілающий двигатель от детского сада, а после взрыва произошло уменьшение вредных веществ в атмосфере и радиационный фон в районе взрыва уменьшился ниже норм.»