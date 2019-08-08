 "Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии", - посольство США о гибели четверых украинских воинов под Павлополем

Об этом заявили в посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта. Такой подход заслуживает на полную поддержку "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, 6 августа, во время обстрела украинских позиций у Павлополя Донецкой области погибли четверо военнослужащих: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
Война закончилась бы за пару минут
Очевидцы сообщают о череде взрывов, последовавших вслед за возгоранием.
Информационная служба «Интерфакс» сообщает об одном погибшем и 15 пострадавших. РИА Новости публикует сведения о двух жертвах ЧП в войсковой части под Архангельском.
Взрывы в Ачинске могут показаться детским лепетом по сравнению с трагедий на базе ВМФ с баллистическими ракетами ВМФ России
Министерство обороны РФ подтвердило факт гибели двух человек в результате ЧП на полигоне в Архангельской области. В сообщении ведомства говорится, что при испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с последующим пожаром. Ранения получили шесть человек, двое скончались
Губернатор Архангельской области сообщил, что к месту происшествия направлена санитарная авиация для оказания помощи пострадавшим.
А скільки обслуги, і зараз ще «совсєкрєтно»...
Колись будеш у киплячому казані, постити: «Боже! Да, я пісал брехню. Но мнє билі нужни дєньгі на новий Айфон !»
ідіотом народжу.ться, жадібними стають, це твоє отличіє от самого потроха.
Наприклад, якийсь "сізіфів пост" у потойбічному інтернеті
...
омг, и что тут порохоботы?Расскажут, что американцы стали агентами кремля?
Как в старом анекдоте. Послали еврея в разведку, час нет, два нет, три нет, потом прибегает с выпученными глазами. Товарищ командир, там пехота не пройдет только танки. Там за мостом две такие злые собаки
Если они считают трусость храбростью, а безнаказанное убийство своих солдат сдержанностью....
Отоді переможем, а помирати за Україну не потрібно, потрібно залишатись живими!
СЛАВА ВОЇНАМ, ЯКІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!!!!
ПОБРАТИМИ!!!
ВІДОМСТІТЬ ЗА НИХ,(бо на зелебенських надії нема, вони стримані і сміливі((().