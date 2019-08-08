EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2539  89
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2424) Россия (73556) США (15194) Донбасс (19101) нормандская четверка (601) ВСУ (319)

 "Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии", - посольство США о гибели четверых украинских воинов под Павлополем

Президент Украины Владимир Зеленский и командование Вооруженных сил страны выявили сдержанность перед лицом агрессии 6 августа, когда на Донбассе во время объявленного режима прекращения огня погибли 4 украинских военнослужащих.

Об этом заявили в посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта. Такой подход заслуживает на полную поддержку "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон 19 августа обсудит с Путиным встречу в нормандском формате, - офис президента Франции

Как сообщалось, 6 августа, во время обстрела украинских позиций у Павлополя Донецкой области погибли четверо военнослужащих: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, - посольство США о гибели четверых украинских воинов под Павлополем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141930
 
   
 Топ комментарии
 
да, зеля не обосрался, а проявил сдержанность, вон оно как...
 показать весь комментарий
 
Зеленского похвалили за то, что гибель 4 украинцев осталась безнаказанной.
 показать весь комментарий
 
То есть благодарность от США для ЗЕ за позицию: "нас е@ут, но мы крепчаем!".....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если бы вы е..и тамагавками по Кремле...
Война закончилась бы за пару минут
 показать весь комментарий
 
 
Шоб потом хахли, на пару з кацапами «клєймілі амєріканскіх убійц»?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбеня даже ***** позвонил и в грубой форме предъявил ультиматум: Будете стрелять, не видать вам новых серий "Сватов" как своих ушей
 показать весь комментарий
 
 
И война и жизнь , закончились бы за пару минут для всех на земле
 показать весь комментарий
 
То есть благодарность от США для ЗЕ за позицию: "нас е@ут, но мы крепчаем!".....
 показать весь комментарий
 
 
да, зеля не обосрался, а проявил сдержанность, вон оно как...
 показать весь комментарий
 
 
Америка іронізує щодо "хоробрості" ЗЕлених.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, це послання адресується Україні. Агресора втихомирює як раз поведінка наших чільників.
 показать весь комментарий
 
От зараз, рашка прямо обісралася, від гомерічного реготу ...

 показать весь комментарий
 
 
Ні, обісралася вона раніше, при народженні, і відтоді це перманентний, тобто постійний для неї стан. А хохота там ніколи не було. Улибкі були, але завжди натянутиє. Як і їх носітєлі.


 показать весь комментарий
 
шось там полыхнуло у них..говорят радиация поперла (архангельская обл.) как проверить,х.з. РФ подобно Украине могла бы проявить храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы с Донбасса, - посольство США о гибели четверых украинских воинов под Павлополем - Цензор.НЕТ 3748
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не делать в ответ на кацапский беспредел храбростью называется. Вот оно как.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленского похвалили за то, что гибель 4 украинцев осталась безнаказанной.
 показать весь комментарий
 
 
13:00, 08 августа 2019 В воинской части в Архангельской области в поселке Нёнокса, по предварительным данным, сдетонировали боеприпасы.
Очевидцы сообщают о череде взрывов, последовавших вслед за возгоранием.
Информационная служба «Интерфакс» сообщает об одном погибшем и 15 пострадавших. РИА Новости публикует сведения о двух жертвах ЧП в войсковой части под Архангельском.
Взрывы в Ачинске могут показаться детским лепетом по сравнению с трагедий на базе ВМФ с баллистическими ракетами ВМФ России
Министерство обороны РФ подтвердило факт гибели двух человек в результате ЧП на полигоне в Архангельской области. В сообщении ведомства говорится, что при испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с последующим пожаром. Ранения получили шесть человек, двое скончались
Губернатор Архангельской области сообщил, что к месту происшествия направлена санитарная авиация для оказания помощи пострадавшим.
 показать весь комментарий
 
 
Та...новина...Там оно колись цілий Маршал артилерії Нєдєлін, під соплами Р -18 згорів...
А скільки обслуги, і зараз ще «совсєкрєтно»...
 показать весь комментарий
 
 
Вторые склады за неделю ? Значит наше ССО работают 👍
 показать весь комментарий
 
 
Тоже, апостол Павел нашелся!... с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! ... Убивать надо таких толстовцев!
 показать весь комментарий
 
господи, всели хоч краплю розуму в порохоботів, не дай їм померти ідіотами.
 показать весь комментарий
 
 
А Бог є.
Колись будеш у киплячому казані, постити: «Боже! Да, я пісал брехню. Но мнє билі нужни дєньгі на новий Айфон !»
 показать весь комментарий
 
 
боюсь, тобі ні бог не лампадка вже неспроможна допомогти.
ідіотом народжу.ться, жадібними стають, це твоє отличіє от самого потроха.
 показать весь комментарий
 
 
Пекельні парфуми мають вигадати для таких персонажів символічно витончені борошна.
Наприклад, якийсь "сізіфів пост" у потойбічному інтернеті
 показать весь комментарий
 
чума на оба їхніх дома! Странно, шо ти з таким поважним ніком так інфантільно заблуждайєся
 показать весь комментарий
 
Ні,ми до ваших,73%,не приєднаємося,так що остаємося розумними людьми.
 показать весь комментарий
 
жаль, такі молоді, а помрете ідіотами. жаль...
 показать весь комментарий
 
как шустро заголовок переписали, конец эпохи телезрады, только перемоги, только радость, 7% роста, IT, и счастье в каждом смартфоне!
 показать весь комментарий
 
 
Ах**ть. В чем храбрость была? В том что наших бойцов убили как котят не получив ответки? Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 4804
 показать весь комментарий
 
 
А в чому ж проявилась хоробрість зеговнокомандуючого? Мабудь в тому,що він одразу почав #уйлу названювати? А #уйлу тільки того і треба... давайте пагаварім пля...
 показать весь комментарий
 
 
Штаты поикалуются! Особенно клоун проявил храбрость!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вовік сказав путєну по телефону, що ніхто заради Лугандона українську Конституцію міняти не буде і ніякого особливого статуту теж нікому не буде. Здається, все нормально сказав. Петро з часу Мінська всі п'ять років таке казати не насмілювавсь.
 показать весь комментарий
 
 
Так, пуйло - терорист. Так, Вовік з ним розмовляв. А як розмовляють з терористами, що захопили заручників? На їхні вимоги дають їм гелікоптери і мільон доларів. Це все заради життя заручників. Починати стрілянину? А потім ображатись на весь Світ, що українців визнали винуватими?
 показать весь комментарий
 
 
Але щось досі ніхто не дав притомної відповіді: як так сталось, що за 5 км. від лінії зіткнення, фактично в нашому тилу, бігають обвішані зброєю терористи, роблять, що хочуть, і потім вільно дістаються до себе? Хтось має за це відповісти? Чи керівництва в ЗСУ не існує?
 показать весь комментарий
 
 
Сдержанности было хоть отбавляй, а где они там "храбрость"-то узрели? Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 2981
 показать весь комментарий
 
 
*****л я такую армию где безнаказанно убывают наших солдат и называют ето храбростью, а бабы ещенарожают? Ето уже где то мы слышали. Ху* й своих детей пущу служить в етой гребаной армию.
 показать весь комментарий
 
 
Это посольство США нам обьясняет что это была храбрость? Или *****?
 показать весь комментарий
 
Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии Источник: https://censor.net.ua/n3141930
омг, и что тут порохоботы?Расскажут, что американцы стали агентами кремля?
 показать весь комментарий
 
 
Мда уж, Зеленский храбро засунул голову в песок, как страус.
Как в старом анекдоте. Послали еврея в разведку, час нет, два нет, три нет, потом прибегает с выпученными глазами. Товарищ командир, там пехота не пройдет только танки. Там за мостом две такие злые собаки Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 7232
 показать весь комментарий
 
 
Чоколядки, ви язика прикусіть, а то ваші господарі без амеровських віз залишаться) Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 2386
 показать весь комментарий
 
 
Эта храбрость стоила 4 смерти украинских воина зачем такая храбрость когда убивают как в тире без ответа А как 4 американских воина погибло так сравняли с землей все вокруг откуда стреляли зачем нас делать терпилами ради своих геопол целей грустно
 показать весь комментарий
 
 
По мойму ето трусость не давать сдачи. Или уже в 21 веке все по другому? Уже модно преступнику подставлять другую щеку чтобы он сгорел от угрызения совести а перед насильником не сопротивляться а расставлять пошире ноги и смотреть ему храбро в глаза чтобы он сгорел от стыда?
 показать весь комментарий
 
 
я смотрю у большинства здесь отписавшихся есть свой неповторимый рецепт как закончить эту войну с минимальным уроном для Украины..хотелось бы их услышать..спасибо..
 показать весь комментарий
 
 
а рецепт есть уже давно= Израиль и Палестина. Огромный забор, пропускная система только для лояльных и полная нетерпимость к террористам и коллаборантам
 показать весь комментарий
 
 
немного разные ситуации...рашисты не дадут тут построить стену(да и длина ее должна быть большой), обстреливать будут постоянно
 показать весь комментарий
 
 
Ну рашисты тем более не дадут нам жизни без стены. О каком прекращении войны тогда речь? Крымом и дамбасом от ********* не откупимся, как бы вы себя не успокаивали. Дальше будет только хуже. Рашка не знает что такое пощада и честь и упавшего на колени добивает молотком по голове как делали росийские предки из Орды. Тогда нужно Конституцией принять что РФ является врагом #1 Украины со всеми вытекающими шагами и перекрытиями границ и вводом запретов.
 показать весь комментарий
 
стену может строить тот, кто контролирует ситуацию..
 показать весь комментарий
 
и где его строить? вьі хоть понимаете, что говорите? или по сенькинім ямам? у нас нет врага внутри, которого можно окружить, там где есть враг--за спиной кацапьі.
 показать весь комментарий
 
С мнимальным уроном, как то по базарному звучит? Войну можно выиграть или проиграть. Для начала нужно за каждого нашего погибшего, уничтожать как минимум десяток оккупантов.
 показать весь комментарий
 
а если они уничтожат потом сто?и поверь, ресурсов у раши будет явно поболее для таких целей...к тому рашисты прикрываются мирняком, и неизбежно будут гибнуть гражданские, западные партнеры нас по голове за такое не погладят
 показать весь комментарий
 
Я вижу вы зараннее обосрамшись? Чеченцы же не побоялись, и теперь получают с московитов дань. При том что из 400000 населеня погибло 80000. Ты видел "мацковский майдан", это сборище навазелиненных терпил, наживляющихся на ментовские дубинки , вот это кацапы, их бояться может только конченный дегенерат. Хотя понятное дело, каждому свое, Александр Македонский с 30000 разбил армию Дария в 150000, а рабы могут продолжать сидеть на бутылках, и уставать от войны.
 показать весь комментарий
 
Звучит уж как звучит..считаете, что Украина в силах победить кацапстан..? или "тотальная война"..? Можно вспомнить высказывания Наева по этому вопросу..если на то пошло..
 показать весь комментарий
 
есть у меня вариант, ну опять таки он не идеален, и при этом мы скорее всего с оккупированными территориями попрощаемся, и с санкциями против раши тоже
 показать весь комментарий
 
не самый плохой вариант..но вой будет стоять страшный(там наши люди, ни пяди земли врагу и т.д.) и нужны реальные гарантии того, что кацы не полезут дальше..но кто их даст..? Могут конечно наобещать а-ля будапештский меморандум..
 показать весь комментарий
 
В начале обстрел без ответки, потом сепаров отпустили СБУ, что бы "перемирие" не нарушать... Храбрость оказывается...
 показать весь комментарий
 
 
Это реально!!!! Не знал, что Зе ЧМО сдержанный и особо храбрый!!! Предлагаю на сайте преЗедента создать петицию о награждении Зе орденами Ленина и Кутузова!!!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЄ! храбро всрався і сдєржано обосцался! А піндоси, ващє, протупили
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи і хоробрість? Оце так пердімонокль!

Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 851
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что мы все вместе заслуживаем похвалы! Мы все были очень сдержанны и храбры в своих уютных домах на мягких диванах перед экранами своих компов. Мы все президенты!
 показать весь комментарий
 
желаем США в следующие президенты такого же храбреца....
Если они считают трусость храбростью, а безнаказанное убийство своих солдат сдержанностью....


 показать весь комментарий
 
 
По мойму в США уже пришел такой президент Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 5798
 показать весь комментарий
 
Сдержанная храбрость - это вообще-то трусость
 показать весь комментарий
 
Та що там хоробрість , зюзя навіть героїзм проявив , не засцав , подзвонив х#йлу і довго щось клянчив .
 показать весь комментарий
 
Армия сдержанность проявила,по приказу,сцепив зубы,не открывать ответный огонь,кинуть воинов под вражеский огонь.А в чем сдержанность Чувака? В том что он боиттся взять на себя ответственность за приказ на открытие огня? Это по моему не сдержанность,это трусость.А когда он звонил в маскву,надеюсь он стоял на коленах,иначе там не прникнутся величием момента? Не повезло краіні з Чуваком?
 показать весь комментарий
 
 
Радієш, росіянине? Дуй в Моцькву. Там для тебе "демократизатор" вже розігріли Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 3502 Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 7024
 показать весь комментарий
 
трусость и растереность хомчака и зе называть храбростю(((((((( это полный идиотизм что же будет если это повторится((((((((
 показать весь комментарий
 
 
Дожились, вже посольство тупо тролить
 показать весь комментарий
 
 
Безсмертный пришел в ОП, и воспылал предложениями по действиям в ответ, был выслушан и послан на х.. ...
 показать весь комментарий
 
 
тонко американцы "зелень" тролят, жаль только пацанов уже не вернешь...
 показать весь комментарий
 
Давай, америкосов к нам в окопы! Сколько можно нашим пацанам отбивными работать? Ответ должен быть такой, что бы слово Украина боялись в слух говорить!
 показать весь комментарий
 
 
какой ****** трусость и слабость называть храбростью и сдержанностью, что же дальше будет(((((((((
 показать весь комментарий
 
 
Щоб відстоювати Україну потрібно не стриманими і сміливими бути, не помирати за неї, а безпощадно УБИВАТИ сепарів, агресора і парашоїдів!!!!
Отоді переможем, а помирати за Україну не потрібно, потрібно залишатись живими!
СЛАВА ВОЇНАМ, ЯКІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!!!!
ПОБРАТИМИ!!!
ВІДОМСТІТЬ ЗА НИХ,(бо на зелебенських надії нема, вони стримані і сміливі((().
 показать весь комментарий
 
Кацапы понимают только силу, а желание договариваться принимают как слабость. Немцы и чечены их пи#дили, поэтому кацапы их уважают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх