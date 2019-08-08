 В России руководителя фонда "Жизнь без наркотиков" госпитализировали с отравлением наркотиками

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комиинформ", об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми.
Общественник 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с интоксикацией от потребления синтетических наркотиков.
"Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи", - сообщили в ведмостве.
За немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал по статье 20.20 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток.
Попы е..т детей...
Судьи продают Закон...
Суета сует...
Было..есть...и будет...
совковый принцип-"кто что охраняет,тот то и ворует"
начальник отдела по борьбе с наркотиками
уже четвертый год не может соскочить с этой должности...
Как пишет Telegram-канал Mash, по сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". Около него находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.
Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Позднее появилась информация, что уровень радиации пришел в норму.
https://antikor.com.ua/articles/320261-**********************************************************
На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.
Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.
Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.
Смеялся до слёз.