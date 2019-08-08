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 В России руководителя фонда "Жизнь без наркотиков" госпитализировали с отравлением наркотиками

В российском городе Сыктывкар руководитель общественной организации "Жизнь без наркотиков" госпитализирован с отравлением синтетическими наркотиками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комиинформ", об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми.

Общественник 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с интоксикацией от потребления синтетических наркотиков.

"Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи", - сообщили в ведмостве.

За немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал по статье 20.20 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы больше меня", - Навальный о своей госпитализации. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141929
 
   
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а вот любовный треугольник...

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.

Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.
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***
начальник отдела по борьбе с наркотиками
уже четвертый год не может соскочить с этой должности...
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Аналізи цей борцун теж здавав лише у корєша в клініці?
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пердимоноколь ***********************************************************
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С чем боролся...на то и напоролся!)))
Попы е..т детей...
Судьи продают Закон...

Суета сует...
Было..есть...и будет...
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Лохотронщики подтянулись. Петя на фишинговые сайты перешел?)
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ну а шо тут нового?
совковый принцип-"кто что охраняет,тот то и ворует"
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***
начальник отдела по борьбе с наркотиками
уже четвертый год не может соскочить с этой должности...
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В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.

Как пишет Telegram-канал Mash, по сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". Около него находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Позднее появилась информация, что уровень радиации пришел в норму.
https://antikor.com.ua/articles/320261-**********************************************************
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Выничегонепонимаете! Чтобы бороться с наркотиками надо побороть их в себе, а значит стать наркоманом! ))))))))))
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а в медвытрезвителе №2 Москвы - содержитсяВ России руководителя фонда "Жизнь без наркотиков" госпитализировали с отравлением наркотиками - Цензор.НЕТ 4377 председатель Общества борьбы за трезвость,
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Оригінально вони борються з наркотою: "зжер наркотики - значить знищив проблему!"
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Он их уничтожал, рискуя собственной жизнью.
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ага, він проти синтетичної наркоти, а не натуральної
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а вот любовный треугольник...

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.

Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.
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Обдроченцы! Впопучленцы! Обконченцы! Как их только не называют. Но всё-равно - их чёрной сути эти слова не в состоянии передать!
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Подсыпали, чтобы не ухудшал показатели спроса и не мешал отечественному рынку, и так переживающему трудные времена импортозамещения.
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Ну деньги выделяются на борьбу, нахрена их на каких-то непонятных наркоманов тратить!!! У Росії керівника фонду "Життя без наркотиків" госпіталізували з отруєнням наркотиками - Цензор.НЕТ 1786
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Это самый лучший новостной пост "цензора" за месяц.
Смеялся до слёз.
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ну так врага надо знать в лицо, чтобы бороться с ним
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