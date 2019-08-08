 В России руководителя фонда "Жизнь без наркотиков" госпитализировали с отравлением наркотиками

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комиинформ", об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми.

Общественник 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с интоксикацией от потребления синтетических наркотиков.

"Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи", - сообщили в ведмостве.

За немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал по статье 20.20 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток.

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