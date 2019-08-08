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 Политика Украины
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 Суд оставил под стражей обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта

Харьковский апелляционный суд закрыл производство по апелляционным жалобам обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, а также одного из защитников на определение суда первой инстанции об отказе изменить меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Апелляционное производство по их жалобам закрыто, обвиняемые остаются под стражей", - сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Ранее Харьковский апелляционный суд на своей странице в Facebook сообщил, что 8 августа 2019 года состоится рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых по делу о террористическом акте у Дворца Спорта в Харькове.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141926
 
   
 Топ комментарии
 
вони не гірші, вони карні злочинці. вони терористи, а таких люблять тільки в твоїй країні===клятому кацабостані.
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дєд! ти нє в трендє! У нас "нові ліца" при власті - всьо розвернулось, тепер правий сєктор - врагі народа
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неподобство!!! За шо їх хунта мордуйє в застєках подвалов???
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Что-то сегодня в Харькове непоследовательны. Сепаратистку Аллу Сиренко отпустили, а этих ребят - нет. Чем они хуже?
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вони не гірші, вони карні злочинці. вони терористи, а таких ******* тільки в твоїй країні===клятому кацабостані.
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дєд! ти нє в трендє! У нас "нові ліца" при власті - всьо розвернулось, тепер правий сєктор - врагі народа
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мнє нє хотєлось, но хвакти вєщь упрямая
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міраж він дуже схожий на реальність, особливо якщо людину сушить.
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ага, перша реакція на смертельний діагноз - отріцанійє
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міраж отрицаєте ви, я настаиваю, що перед вами саме міраж.
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нє, це сьодні суд в харкавє не признав вибухівку і гранати, бо вони не взривались, і відео, бо його нема в ютюбі, та випустив сіпаратістку на свободу, повністю виправдавши ту. Тепер вона має право потребувати компенсацію за незаконний арешт. Україна вмирайє, третя стадія раку - метастази сєпаратізьма вразили 73% організьма. Мову відібрало на 73%. Оттакий діагноз
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я теж стурбований діями суддів, не м енше вашого, але суд повинен будуватись не наемоціях. як можна признати те, чого немає? прочитайте свій пост!!!
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а живих українців - один-два зі ста
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ми живьом в новой странє - тепер сіпаратіст це той, хто за отдєлєнійє от савєцкого саюза!!! 73% поголов'я стада так рєшило, ізбрав ЗЄ! в пріЗЄдєнти!!!
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Почитай всю статью, а не только название.

В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек.Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.Источник:https://censor.net.ua/n3141926
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А в результате действий таких аллочек (бэллочек) погибло уже 13 тыс. человек.
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тіпа, нада було мирно здатись ***** владіміровічу
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неподобство!!! За шо їх хунта мордуйє в застєках подвалов???
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