 Осенью в Херсоне планируется проведение фестиваля "КрымФест", в рамках которого будут обсуждаться перспективы деоккупации Крыма, - глава ОГА Гусев

"Украинцы, или они являются крымскими татарами, или этническими украинцами, которые переехали из Крыма на территорию Херсонской области, являются нашими родными украинцами. И они должны чувствовать себя как дома. Мы уже договорились с представителем президента в АРК, говорили с некоторыми общественными организациями и крымскими татарами, ЧТО осенью этого года, ориентировочно в октябре, проведем фестиваль "КрымФест" в Херсоне", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Гусев отметил, что данный фестиваль предусматривает как культурную составляющую, так и круглый стол или конференцию, на которой планируется обсудить проблемы и перспективы деоккупации Крыма.
"Также я ожидаю, что крымские татары для нас подготовят свою культурную программу. Уже сформирован оргкомитет, он заседает, есть идеи, и надеюсь, что "КрымФест" станет знаковым для Украины фестивалем", - подчеркнул он.
1. выгнать к херам всех кого завезли после оккупации.
2. убрать мусор и востановить повреждения которые они с собой принесли.
нужно проработать программу по которой эти самые завездуны будут разгребать этот мусор и ремонтировать повреждения в обмен на билет домой.