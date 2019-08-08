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Все про:Крым (21704) Херсон (587) деоккупация (364) Гусев Юрий (3)

 Осенью в Херсоне планируется проведение фестиваля "КрымФест", в рамках которого будут обсуждаться перспективы деоккупации Крыма, - глава ОГА Гусев

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что осенью 2019 года в Херсоне планируется проведение фестиваля "КрымФест", в рамках которого планируется обсудить, в частности, проблемы и перспективы деоккупации Крыма.

"Украинцы, или они являются крымскими татарами, или этническими украинцами, которые переехали из Крыма на территорию Херсонской области, являются нашими родными украинцами. И они должны чувствовать себя как дома. Мы уже договорились с представителем президента в АРК, говорили с некоторыми общественными организациями и крымскими татарами, ЧТО осенью этого года, ориентировочно в октябре, проведем фестиваль "КрымФест" в Херсоне", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Гусев отметил, что данный фестиваль предусматривает как культурную составляющую, так и круглый стол или конференцию, на которой планируется обсудить проблемы и перспективы деоккупации Крыма.

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"Также я ожидаю, что крымские татары для нас подготовят свою культурную программу. Уже сформирован оргкомитет, он заседает, есть идеи, и надеюсь, что "КрымФест" станет знаковым для Украины фестивалем", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3141924
 
 
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Перспективы ноль, очередной сабантуй за бюджетные средства
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шо обсуждать..? кацапы его не отдадут, а силой забрать не можем..
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95 квартал тоскует о саоих квартирах в Крыму?
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после деокупации у нас будет 2 проблемы:
1. выгнать к херам всех кого завезли после оккупации.
2. убрать мусор и востановить повреждения которые они с собой принесли.

нужно проработать программу по которой эти самые завездуны будут разгребать этот мусор и ремонтировать повреждения в обмен на билет домой.
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