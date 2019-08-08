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Все про:смерть (6071) военнослужащие (4263) дезертирство (214) Ковель (8)

 Обвиняемый в дезертирстве военный из Ковеля покончил с собой, не дождавшись суда

В Ковеле без признаков жизни обнаружили инженера вооружения воинской части, которого должны были судить за самовольное оставление службы в условиях особого периода.

О смерти солдата свидетельствует справка, которую в суд предоставил командир части, где служил военный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Район.Ковель".

В постановлении Ковельского горрайонного суда от 2 августа говорится, что суд рассмотрел дело от военной прокуратуры Луцкого гарнизона о привлечении к административной ответственности 38-летнего ковельчанина, который служил инженером вооружения воинской части А2042.

Прокуратура обвиняла его по ч. 4 ст. 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях (самовольное оставление воинской части или места службы, совершенное в условиях особого периода), что влечет за собой наложение штрафа от 2465 до 4845 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

Однако в суд также поступила справка-доклад командира воинской части А2042 от 26 июля 2019 года, в котором говорится, что военнослужащий был обнаружен без признаков жизни.

В связи с этим судья закрыл производство по делу.

При каких обстоятельствах мужчины нашли мертвым и какова причина его смерти - в судебном постановлении не указывают.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141921
 
 
 Топ комментарии
 
"...влечет наложение штрафа от 2465 до 4845 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток..." - и из-за этой херни суицид??? шо за бредотня????
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Цензор - хто у вас заголовки придумує? В статті - ні слова про самогубство..
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инженер вооружения части -- солдат (рядовой) ? так бывает?
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"...влечет наложение штрафа от 2465 до 4845 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток..." - и из-за этой херни суицид??? шо за бредотня????
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возможно, самовольное оставление не причина суицида, а следствие еще чего-то, посерьезней, из-за чего и покончил с собой в дальнейшем.
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Одне з двох: або "суїцид честі" (як в Waffen SS), або там не все так просто.
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Цензор - хто у вас заголовки придумує? В статті - ні слова про самогубство..
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инженер вооружения части -- солдат (рядовой) ? так бывает?
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Только у "шандарахнутых на голову, "пиджаков", которые тут пишут статьи... Инженер - офицерская должность. Даже зампотех роты - и то должность старшего лейтенанта, с высшим инженерным, образованием... А в/ч - это, минимум, "отдельный батальон". А это, минимум, "вилка" - "капитан -майор"...
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Журналісти зробили висновки про суїцид на підставі чого? В Ухвалі суду не йдеться про жодну причину смерті.
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Пишут всякий бред, ума нет. И это при существующей военной прокуратуре, что бует когда самовольщиками займутся граждаские следаки и суды?
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Педро-головнокомандувач аж на Мальдіви літав під час особливого періоду і нічо, не кашляє )))
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