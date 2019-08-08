 В этом году по стандартам НУШ будет учиться 1 млн детей, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"В прошлом сентябре правительство Гройсмана дало старт реформе Новая украинская школа. Около 500 тысяч первоклассников начали обучение по новым стандартам, в новых классах, по новым учебникам. В этом году учиться в НУШ будет уже более 1 млн детей", - говорится в сообщении.
Также премьер сообщил, что в развитие НУШ инвестировано 7 млрд грн, а 105 тысяч учителей уже повысили свою квалификацию.
НУШ - это долгосрочная реформа Министерства образования и науки (МОН), направленная на изменение среднего образования в Украине.
Каким боком Гройсман к учебным программам в школе?
Он их писал или разрабатывал???
Винницкий болтун достал!
https://censor.net.ua/news/3141934/2_cheloveka_pogibli_4_raneny_pri_ispytanii_raketnogo_dvigatelya_v_rossiiИсточник: https://censor.net.ua/n3141934
і тут повгна торба. в заяві з однієї фрази... зажмуртесь---чотири помилки!!!!!!
а в мій час, по старім добрим програмам, коли піхва і член не малювалась у підручнику для третього класу, кожен вчитель, навіть фізик був взірцем грамотності.
коза, привязанная к колышку, лучше восьмиклассника понимает, что такое радиус.