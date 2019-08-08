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Все про:образование (1868) школа (1880) Гройсман (4839)

 В этом году по стандартам НУШ будет учиться 1 млн детей, - Гройсман

По стандартам Новой украинской школы (НУШ) в этом году будет учиться 1 млн детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В прошлом сентябре правительство Гройсмана дало старт реформе Новая украинская школа. Около 500 тысяч первоклассников начали обучение по новым стандартам, в новых классах, по новым учебникам. В этом году учиться в НУШ будет уже более 1 млн детей", - говорится в сообщении.

Также премьер сообщил, что в развитие НУШ инвестировано 7 млрд грн, а 105 тысяч учителей уже повысили свою квалификацию.

НУШ - это долгосрочная реформа Министерства образования и науки (МОН), направленная на изменение среднего образования в Украине.

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В этом году по стандартам НУШ будет учиться 1 млн детей, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141919
 
 
 Топ комментарии
 
Та иди вже!!! Грося, тебя давно на Винницком рынке заждались!!!
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По сообщениям очевидцев, происшествие произошло в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". У него расположен ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок, передает Telegram канал Mash.
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Может это и флуд, да простит меня модератор, но новость хорошая: В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. Погибли два человека. Еще шестеро пострадали.
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Та иди вже!!! Грося, тебя давно на Винницком рынке заждались!!!
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Прошла зима, настало лето, спасибо Гройсману за это!
Каким боком Гройсман к учебным программам в школе?
Он их писал или разрабатывал???
Винницкий болтун достал! Цього року за стандартами НУШ навчатиметься 1 млн дітей, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3511
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Может это и флуд, да простит меня модератор, но новость хорошая: В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. Погибли два человека. Еще шестеро пострадали.
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По сообщениям очевидцев, происшествие произошло в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". У него расположен ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок, передает Telegram канал Mash.
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Не шокай, тобі не зрозуміти, що ці два орка вже ніколи не прийдуть на нашу землю вбивати Українців, а та ракета ніколи не прилетиь до нас.
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"На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия",
https://censor.net.ua/news/3141934/2_cheloveka_pogibli_4_raneny_pri_ispytanii_raketnogo_dvigatelya_v_rossiiИсточник: https://censor.net.ua/n3141934
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це шо, мільйон скалічених дитячих душ відразу?
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нічо не скалічених, якщо вчителі не буть бикувать, а слідувати новій інструкції.
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це за умови, якщо і вчителі будуть викладати за стандартами нуш і директори витрусять з батьків остаткування для класів НУШ. або умні батьки пошлють директорів використовувати надані бюджетом кошти, а не доїть батьків.
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моя знайома ==старенька вчителька, розповідала таку муйню. Приходить свіжа, з "універу" вчителька англійської мови на роботу, але для того, щобмати можливість калічити діток англійською, вона повинна написати заяву про прийняття на роботу --українською.
і тут повгна торба. в заяві з однієї фрази... зажмуртесь---чотири помилки!!!!!!
а в мій час, по старім добрим програмам, коли піхва і член не малювалась у підручнику для третього класу, кожен вчитель, навіть фізик був взірцем грамотності.
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значить ті, що готують вчителів, такі самі вчителі, так якісно викладають, що просто начитують лекціїї і все.а далі як хош сам.
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не знаю, я закінчив школу у 1973, тільки у нас була програма від простого до складного, а тепер кожен рік експеримент і гроші во главе угла. все з чимось повинно порівнюватись, за класне керівництво доплачували 10 руб, це мало, але відмовитись не можна було. а зараз полуголодний вчитель буде безоплатно вчити дитя преуспевающего биснесмена средней провинции? тут є багато проблем
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а як ще без експерименту ввести щось нове? тому у нас усе таке відстале, бо всі тримаються за минули вік.
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ЩО? не писати в зощитах, а відразу скачавши з інтернету роздруковувати на принтері і кріпити степлером?
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все залежить від інструкції вчителя. якщо він вміє їх давати. а щоб вміти їх давати треба ще багато чого знати, що вузи повинні давати, а не дають, або курси з підвищення кваліфікації.
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Кто учителя??? Беззаботно-разбитные выпускницы Сковороды, овладевшие нехитрыми премудростями кама-сутры??? Шукран джазиллян, тогда уж лучше на дому...
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личная жизнь учителя - єто его личная жизнь. лишь бьі в трусьі ученикам не лез(ла). или тьі еще на том совковом уровне, где учитель - пример для подражания во всем? тогда твой вьісер не удивителен, а стандартен.
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а кроме срать, тьі еще что либо умеешь делать качественно?
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не учел, джюпа, не учел, что ты - одна из них. Не хотел обидеть. Прости, сорри, экскюзе муа, скузи, ана аасиф...
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а при чем тут я? єто касается любьіх профессий. так шо засунь свою екскюземуа себе в одно место.
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Бедные дети каждый год новая программа, а на выходе имеем кучу неучей.
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кстати, грося --плагиатор, новий курс першою придумала юля
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***
коза, привязанная к колышку, лучше восьмиклассника понимает, что такое радиус.
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