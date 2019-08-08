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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1187) ВР (23261) Зеленский (2424) концессия (24) Турция (2118)

 Осенью Рада может принять закон о концессии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время бизнес-форума в турецком Стамбуле выразил надежду, что осенью украинский парламент примет закон о концессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что по прогнозам Зеленского, осенью будет принят закон о концессии, который даст возможность государству безопасно работать с частным сектором и частными компаниями.

"Будем очень рады видеть турецкие компании как надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - отметил Зеленский.

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Напомним, в апреле 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.

Источник: https://censor.net.ua/n3141915
 
   
 Топ комментарии
 
Заберите у него наркотики...
Торчка не отпускает!!!
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Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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Шо оно употребило?
Шо его так долго торкает...и не отпускает
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Заберите у него наркотики...
Торчка не отпускает!!!
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Тихо сам с собою
левою рукою
я веду беседу!))))))))
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Наверное что-то охрененное ЗЕ сказал, если тут слет *********** образовался. Гы.
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А хто ж його відпустить? Він Хазяїну (своєму) Україну в концесію здає. Поки не здасть, ніхто і ніщо не відпустить.
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эк его на базар в турции пробило-то! кальян штоле подменили?
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Шо оно употребило?
Шо его так долго торкает...и не отпускает
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Главное что бы оно вам ответило осенью курсом под 40...
Может тогда ЗЕфунтики начнут строить логические цепочки....))))
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ви мабуть дуже молодий, хоч і Платонич - ми переживали зарплату і ціни і в мільонах. Так, що курс в 40 чи 100 для нас немає значення.
я вас спитав чому оте ьля - вам не відповідає? а ви мені про курси тулите? ви якийсь нелогічний зефунтік? чи шо?
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ИМПИЧМЕНТ
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надо поглядеть.но ход мысли правильный.
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шо ты "за" ?

спрячешься за Третий Майдан ?
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Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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по каким конкретно показателям и направлениям ?
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я вірю в те, що у порохоботів є частка людей, які скажемо так, не бажають лиха Україні, але вони мені нагадують кацапів.
з тими , де з'являється слово кОзак і Україна, говорити в адекваті неможливо. щоб не втрачати свій час і не нервувати їх краще відразу посилати нах.
що зробив ваш сраний пеця, щоб я відчув гордість за своє життя:??
тогмас, безвіз мене нге цікавить, у мене посвідка на проживання в сша.
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Якщо "тогмас, безвіз" тебе не цікавлять, то ти не українець, а манкурт.
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я,синку ,досить самодостатній, і можу поїхати в любу країну, заплативши візовий збір, це цікаво ніщебродам, які навіть звалити по нормальному не можуть, а в цьому і заслуга твого кумира є.
бути васалом грека замість кацапа--мало чим відрізняється в церковному житті.
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Так,так,так програма вырисовывается. Землю,телегрвф.почту,банки продать что не продается в концесию.А может его самого продать?
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Ты прав никто не купит.Может обменять?
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зебіли, якщо ваш клоун нікому не потрібен - нафіга за нього галасували і нині топите?

Тому що ви зебіли, не інакше?
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Мы не за зелю голосовали но против мародера А зелю не топим а пытаемся повлиять на его неадекватное поведение. Нармальные голосуют за програму. Мы этому только учимся и по ходу локшину с ушей сбрасываем.
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Порохососы льют дерьмо себе на голову автоматически в каждой новости о Зеленском.
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зелупы в аналогичной ситуации просто начинают рукоблудить от Щастья
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"В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить." (с)
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Турки пользуются немецкими и итальянскими технологиями.
ЗЕ должен предложить немцам и итальянцам участие в экономике Украины.
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кто не знает истории может не понимать шо такое концессия - все развитые страны делали это или в своих колониях или после их независимости колоний - это цивилизованный грабеж и вывоз сырья - как такое можно предлагать у нас в Украине - мы шо чья то колония?
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а шо 28 лет происходило как-то иначе ? чем тебе хуже шо денег заработает иностранец а не порошенко ??? Я знаю чем лучше, иностранец УПЛАТИТ налоги
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а иностранец этот Коломойский Игорь Валерьевич
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не рошеноврун, коломойше тихо бы передали, без объявлений в Турции, ты ж мне не напомнишь в какой стране мародер вслух объявил про отжим полтавских газовых месторождений ???
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Зеленский Украл из бюджета Украины 41 миллион долларов

и скрыш налогов на 186 миллионов гривень.
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ну, так чего ты тут срешь щоколадом ??? бегом в ГБР доказательства и нам документы по открытому делу, страна должна знать своих героев !!! будешь красавчиком)) а пока кучка сгнившего вонючего рошена)
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Вот это и надо обсуждать кто из них хуже и почему. А то выхдит як про ти очи шо купували.
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Ура!!!! Становимся полноправными изгоями цивилизованного мира. Продадут землю и сдадут в длительную концессию трансам. Пиз..ц .туши огни.
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землю ж можно только косюкам скупать ??? тебя ж это устраивает ???
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Ну, скажем, Турція славиться своїми товарами, але ж турки самі підняли своє виробництво. Ясно, що у Турції ніколи не було совдепії, яка повбивала все економічно доцільне не тільки в країні, а й в головах, тому у турків бізнес спадковий, ще від дідів. А в Україні від дідів лише древні перемоги. Якийсь шлях африканського лося тут обирається. Можна ще подати у відставку, як нема чого робити. Хоча ще не осінь, але в боротьбі більш економічно розвинутої країни з менш економічною завжди виграє більш розвинута економіка, якщо недорозвинута країна не має якихось переваг. Наприклад, для чого туркам відкривати якийсь бізнес в Україні, якщо в них свого товару безліч - вони просто привезуть тонами. А в Україні бізнес у українців відберуть.
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Зеленский - молодец! Я бы на его месте делал то же самое.
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Так усиленно тренируйся и может через пару лет сможешь сыграть Баха ху..м Восени Рада може ухвалити закон про концесію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5796
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Концессия должна быть с чёткими правилами возврата и только "с нуля"+нерентабельные предприятия.Тогда это работает на державу.В противном случае-это новый олигархат.
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То, что Рада примет любой закон - сомнений вообще никаких нет.

Вопрос в том, кто его напишет.

Портнов или кто ?
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Наконец-то будут приниматься нужные для страны и экономики законы, а не симулякры типа переименования улиц и городов
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