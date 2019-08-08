 Осенью Рада может принять закон о концессии, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Отмечается, что по прогнозам Зеленского, осенью будет принят закон о концессии, который даст возможность государству безопасно работать с частным сектором и частными компаниями.
"Будем очень рады видеть турецкие компании как надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - отметил Зеленский.
Напомним, в апреле 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.
Торчка не отпускает!!!
левою рукою
я веду беседу!))))))))
Шо его так долго торкает...и не отпускает
Может тогда ЗЕфунтики начнут строить логические цепочки....))))
я вас спитав чому оте ьля - вам не відповідає? а ви мені про курси тулите? ви якийсь нелогічний зефунтік? чи шо?
спрячешься за Третий Майдан ?
з тими , де з'являється слово кОзак і Україна, говорити в адекваті неможливо. щоб не втрачати свій час і не нервувати їх краще відразу посилати нах.
що зробив ваш сраний пеця, щоб я відчув гордість за своє життя:??
тогмас, безвіз мене нге цікавить, у мене посвідка на проживання в сша.
бути васалом грека замість кацапа--мало чим відрізняється в церковному житті.
Тому що ви зебіли, не інакше?
ЗЕ должен предложить немцам и итальянцам участие в экономике Украины.
и скрыш налогов на 186 миллионов гривень.
Вопрос в том, кто его напишет.
Портнов или кто ?