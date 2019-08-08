 Наемники РФ на Донбассе отрабатывают наступательные действия, - ГУР

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности к мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике. В частности, с 5 августа с.г. начато обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления (форсирования) водных препятствий на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы. Российское командование планирует завершить указанные меры подготовки к концу текущего месяца", - говорится в сообщении.
Спасибо президенту зеленскому !
В каждом районном центре и городе областного подчинения - стрелковую бригаду.
Экипировка - дома, оружие и боеприпасы на складах.
Финансирование: 50% из госбюджета, 50% из бюджета громад (если в Одессе, например, убрать Труханова и перекрыть нарокотрафик и пр. то можно спокойно содержать общевойсковую армию, на эти деньги).
Вот и решение проблемы возможной агрессии нациста Путина. Это чмо сожмет свое раздолбанное очко и конкретно прижухнет.
Владимир Александрович, больше драйва! Не сцы никого, они все засранцы!.
это наверное что бы "прекратить стрелять?"
https://censor.net.ua/video_news/3141694/naemniki_rf_ustanavlivayut_morskie_miny_vdol_poberejya_azovskogo_morya_gur_video
https://lenta.ru/news/2019/08/07/okhotnik/
Как говоривал дідусь Панас - «Ось така ку-куйня, малята».