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Все про:Днепр_город (2767) Метрополитен (611) Филатов (334)

 Филатов рассказал о методе достройки метро в Днепре

В Днепре продолжается достройка метрополитена.

 Подземку строят новоавстрийским методом – по самой быстрой технологии в Европе, сообщает издание "Новости Днепра".

Для украинского метро это первый подобный опыт. Как сообщает пресс-служба мэрии Днепра, сейчас строители дошли до глубины, где начинается скальная порода почвы. "После того, как в начале сентября мы выйдем на нулевую отметку, можно будет идти уже перпендикулярно. Ствол делается, чтобы как можно быстрее и эффективнее доставать породу. Это позволит значительно ускорить работы", – отметил городской голова Днепра Борис Филатов. На строительной площадке используют специально спроектированную технику, которая способна работать с высокой скоростью. "Есть технология, которую впервые применяют в Украине. Она позволяет поднимать на поверхность примерно в пятнадцать раз больше породы, по сравнению с методом, который использовали во времена Советского Союза", – отметил менеджер проектов компании Limak Мустафа Толга Эргин. Турецкий подрядчик Limak уверяет, что сейчас работы на станции "Театральная" продолжаются согласно плану.

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Ранее заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что метро в Днепре строят со скоростью 30-50 сантиметров в сутки. Напомним, в городском бюджете Днепра на 2019 год заложена субвенция из государственного бюджета в сумме 1,16 млрд грн на завершение строительства метрополитена. Тендер на строительство метро в Днепре выиграла турецкая компания "Лимак". Достроить метро в Днепре обещают к середине 2023 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3141911
 
   
 Топ комментарии
 
а чем хвастаемся то ???
Весь СССР с 1930 года в москве строит метро
Вбухано столько денег что можно было москвичей на Марс переселить
ВЕСЬ СССР кстати до 1991 года строил(деньги давал)
сейчас вся россия скидывается на худо бедно приличную жизнь в Москве и Чечне
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- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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это да. шоб это метро забетонировать явно матерьяла побольше надо ))))))))))))))
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Московское центральное кольцо и часть линий Московского метрополитена- они наземные... и МЦК это не совсем метро, а городская электричка, где курсируют с интервалом 3 минуты электропоезда "Ласточка" совместного российско-немецкого производства ЭС2Г Дезиро Рус

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да без разницы. минимум, если не забетонировать, как омское, ***** придётся мацковское метро затопить, пустив в него воды шпрее, как это сделал его предшественник. а иначе это могут сделать ворвавшиеся в сталицу солдаты нато! )))))))
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да-да.. про парад Галантерея в Севастополе на белой коняке во голови ми вже чули цэй черговий анекдот теж кумедний, але не здийсненний взагали )))))
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а чем хвастаемся то ???
Весь СССР с 1930 года в москве строит метро
Вбухано столько денег что можно было москвичей на Марс переселить
ВЕСЬ СССР кстати до 1991 года строил(деньги давал)
сейчас вся россия скидывается на худо бедно приличную жизнь в Москве и Чечне
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Автор данной схемы - дизайнер Артемий Лебедев.
Не далее, как вчера, сообщил, что покидает Россию из-за несогласий с властью.
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О, турки строят, может хоть в єтот раз шо-то получится
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Если верить написанному,то за год построят 0,5*360 = аж 180м.Это много?Куры засмеют.
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Та да, какаято нестыковочка. Более похоже что это в час а не в сутки.
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Боря, уходить перпендикулярно уже можно!!! Филатов рассказал о методе достройки метро в Днепре - Цензор.НЕТ 9657
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если б туркам...а лучше китайцам доверили ремонтировать Центральный (Новый) мост в Днепре на Днепре))))... за это время и эти деньги...рядом бы уже стояло два...таких же...
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Проблема со строительством метро в Днепре: город стоит на гранитной плите. Тоннель в граните - это очень медленные взрывные работы, по-другому никак.
А почему турок наняли: потому что финансирует ****. Он даёт деньги только тем в ком уверен. Местные строители уже двадцать пять лет ничего достроить не могут.
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Это ДА - но им и денег тупо не давали
Волшебники турки тоже без денег не работают
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Блин.... если мне не изменяет память, то в 2012 году **** выделил на этот проект 152 млн евро..... а в 2013 ещё 152 млн. евро..... за это время турки пробили вертикальную штольню и взяли субвенцию из бюджета ещё на 40 лямов евро..... с откатов филя видимо обезжирился обезжирился и вещает теперь нам хокуительные истории.
Давай Боря до свидания, приготовь зад к посадке.
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Что ты несёшь, какие "откаты" с сумм, где **** контролирует каждый цент ?
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Ахахаха! Несёт твой рот, первые 152 000 000 евро **** выделил ещё в 2012 году и перечислил! Зачем тогда субвенция в 40 000 000 евро из бюджета в этом если **** всё контролирует? Будешь басни детям своим, порохоботам рассказывать на ночь! Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3164
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Куда перечислил ? На чей счёт ?
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Субвенция потому что в строительстве также участвуют и местные метростроители. Работы ведутся одновременно в трёх местах: два ствола (делают турки) и проходка (делают местные).
Ты бы зашёл на metro.dp.ua . Там подробно, с чертежами, вплоть до метра.
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Не спорь с топором, он все знает Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 358 И вообще, ты бы еще с дятлом поспорил Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3534
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