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 Политика Украины
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 Денисова объявила конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка

Поскольку законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено представление уполномоченным Верховной Рады по правам человека в Кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка, в Секретариате омбудсмена открыли конкурс для желающих занять эту должность.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ

"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

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Кандидатом на должность Уполномоченного может быть гражданин Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющий высшее образование, который владеет государственным языком и английским языком, имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности. Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть лицо, которое привлекалось к ответственности за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или участвовало в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.

Документы принимаются до 24.00 30 августа включительно. Сам же конкурс состоится 4 сентября в 11:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3141904
 
 
 Топ комментарии
 
лучше зели кандидата нет, но боюь не пройдет.....
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Краще Зеленський, бо йому немає значення якою мовою розмовляти.
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Азиров! только - азиров!!! не вижу у него конкурентов...))))) це ж бімба!!!
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Краще Зеленський, бо йому немає значення якою мовою розмовляти.
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он не носитель украинского языка и менталитета, но поневоле как и янек в свое время стал главным украинцем в стране.
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Вах как же ему не повезло то, поневоле. А кто по твоему настоящий украинец? Например Ирки Фарион или Геращенко? Гы.
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настоящий украинец- это у которого усы как у Тараса Бульбы и шаровары имеются. И без проблем говорит по украински.
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Поневоле😁 Це типу - охота пущє неволі🐸
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ну видно что у Зеленского украинский язык не тот язык на котором он повседневно привык общаться.
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русский язык мне кажется ему ближе чем украинский.
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ницой как и любой украинский учитель - тормоз в правовой сфере. кроме того ницой не знает английского как и любой учитель украинского. незнание англ не заменит даже ее рвение изучить юриспруденцию., хотя по ее активности, она бьі смогла справиться с правовой частью. но опять же єтого мало, нудньі еще знания и уменя в сфере "межпредметньіе звязи".
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Азиров, так неплохо у него получалась бимба в вагине. )))
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лучше зели кандидата нет, но боюь не пройдет.....
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ето уже восьмой один и тот же коммент, шо я о тебя вижу на разных ветках - заело? Денисова объявила конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка - Цензор.НЕТ 6928

в понедельник должно попустить - ты главное не сдавайся - мечи ...)))
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задякует весь личный состав комиссии до обморока....
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Кандидат має мати досвід по захисту державної мови? Де він мав його отримати?
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да можна знайти в таких людей, що захищали і захищають українську мову, може бути проблема у наявності інших моментів - правове мислення, знання английської - в одному!
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ну то таке сім чі вісім головне шо б не більше дванадцяти...
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Азиров! только - азиров!!! не вижу у него конкурентов...))))) це ж бімба!!!
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И это правильно. Кто на сайте будет коверкать слова, понесет уголовную ответственность
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в коментах нет уголовки, потому что єто частная сфера жизни. а вот госслужащие - да.
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Ясно? Тепер треба захищати українську мову. Бо зникне.
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если не лень - сьездите на Волынь,
как приедете любого берите - буде вам соловьина найгарниша!
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Новая должность для очередного высокооплачиваемого дармоеда, какого ни будь мажора из быдло-элиты, бо от кого нужно защищать украинский язык в Самостийной Украине?
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