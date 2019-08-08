 Супрун опровергла миф о причинах онкологии: "Никакие эмоции не вызывают рак"

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Супрун рассказала, что на днях в брошюре, которую издает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной, где она называет "обиды" причиной онкологии. Мол, существует некая "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя". Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, "перезапускают свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний".

"Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеет никаких научных обоснований. Рак - это не психосоматическая болезнь. Рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться", - написала Супрун.

Также она отметила, что существует более 200 видов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии.

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"Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях. Состояние человека до заболевания и во время терапии действительно имеет влияние на иммунную систему. Но это не причина рака. Человек, который постоянно переживает хронический стресс или депрессивное расстройство, из-за действия гормона кортизола и воспалительных процессов может иметь ослабление одного из противоопухолевых звеньев иммунитета", - утверждает Уляна Супрун.

Министр перечислила научно обоснованные факторы риска рака:

▪️ Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников

▪️ Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности

▪️ Пол: есть гормон-зависимые типы рака

▪️ Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки

▪️ Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы либо бензопирен в среде.

▪️ Образ жизни: курение, потребление алкоголя

▪️ Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте

▪️ Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С

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