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Все про:рак (73) онкология (56) Супрун Ульяна (550)

 Супрун опровергла миф о причинах онкологии: "Никакие эмоции не вызывают рак"

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала рекламную брошюру одной из лабораторий Украины, в которой говорилось, что обиды вызывают рак.

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Супрун рассказала, что на днях в брошюре, которую издает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной, где она называет "обиды" причиной онкологии. Мол, существует некая "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя". Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, "перезапускают свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний".

"Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеет никаких научных обоснований. Рак - это не психосоматическая болезнь. Рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться", - написала Супрун.

Также она отметила, что существует более 200 видов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии.

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"Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях. Состояние человека до заболевания и во время терапии действительно имеет влияние на иммунную систему. Но это не причина рака. Человек, который постоянно переживает хронический стресс или депрессивное расстройство, из-за действия гормона кортизола и воспалительных процессов может иметь ослабление одного из противоопухолевых звеньев иммунитета", - утверждает Уляна Супрун.

Министр перечислила научно обоснованные факторы риска рака:

▪️ Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников
▪️ Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности
▪️ Пол: есть гормон-зависимые типы рака
▪️ Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки
▪️ Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы либо бензопирен в среде.
▪️ Образ жизни: курение, потребление алкоголя
▪️ Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте
▪️ Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С

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Супрун опровергла миф о причинах онкологии: Никакие эмоции не вызывают рак 01
Супрун опровергла миф о причинах онкологии: Никакие эмоции не вызывают рак 02
Супрун опровергла миф о причинах онкологии: Никакие эмоции не вызывают рак 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141902
 
 
 Топ комментарии
 
Стресс и негативные эмоции поглощают ресурсы организма; в частности, ослабляют иммунную систему. А иммунная система именно и ответственна за то чтобы вовремя идентифицировать и ликвидировать раковые клетки.
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А если перечисленных причин нет, а рак есть, тогда к кому обращатся?
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1 блогер еще с 3 дня назад раскритиковал эту брошюру.
чуть не обосрался от возмущения, а теперь и Супрун решила шо надо опустить шарлатанов - и это хорошо(составляет гороскоп, ворожит, молится Яхве) Супрун опровергла миф о причинах онкологии: "Никакие эмоции не вызывают рак" - Цензор.НЕТ 8336
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пані, Уляна, Ви стверджуєте, що навіть ті люди, які дивились п'ять років на портрет порошенка --не захворіли??? не вірю (с)
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А портрет пети за решеткой обладает исцеляющей силой.
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Классная баба! Но с чувством юмора иногда проблемы...
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Обидві не праві - біохімія та психосоматика тут ні до чого.
Онкологію на людей насилає бог Аполлон за власним розсудом.
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Онкология - это сбой в механизме деления клеток. Причины разные - воздействие химии или радиации, старение, генетические ошибки в хромосомах и т.д.
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Негативні емоції (заздрість, ненависть) викликають онкологію.
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Стресс и негативные эмоции поглощают ресурсы организма; в частности, ослабляют иммунную систему. А иммунная система именно и ответственна за то чтобы вовремя идентифицировать и ликвидировать раковые клетки.
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прога жизни любого виртуального человека с настройками по дифолту, прописанная норнами, всегда отлично работала. но только до тех пор, пока психоаналитики, психологи, нейролингвисты,......... не начали её менять под запросы и в угоду заказчику. и тут у человеков начались проблемы.
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