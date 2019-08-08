EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Экономика
  2337  80
Все про:Зеленский (2404) Турция (2118) инфраструктура (132)

 За пять лет мы инвестируем в инфраструктуру Украины не менее 20 млрд долларов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в турецком Стамбуле заявил, что за пять лет в инфраструктуру Украины будет инвестировано не менее 20 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок наши 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов, которые реально работают, к 15-ти, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что в последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год. А в текущем году в стране будет проведена земельная реформа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Варфоломей проводят встречу в Стамбуле

Источник: https://censor.net.ua/n3141898
 
   
 Топ комментарии
 
Хотелось бы конкретики. Деньги откуда возьмутся?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эта пословица успешно работала в Украине последние 5 лет.
 показать весь комментарий
 
Чому? Я вірю, що таке буде, бо інвестують долари Зімбабве.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Слабо обещает - потрошиные гниды обещали раз в 5 больше.
 показать весь комментарий
 
 
Омелян, кроме гиперлупа, обещал аж 50 новых аэропортов отстроить. Работа к них такая- лапшу вешать.
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы конкретики. Деньги откуда возьмутся?
 показать весь комментарий
 
 
Ростовский сценарий: из тумбочки...... За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5284
 показать весь комментарий
 
Да, помню такое. Смотрел в прямом эфире тогда этот "шедевр" Овоща на ICTV
 показать весь комментарий
 
13:00, 08 августа 2019В воинской части в Архангельской области в поселке Нёнокса, по предварительным данным, сдетонировали боеприпасы
 показать весь комментарий
 
 
кто туда тушить поедит - https://www.youtube.com/watch?v=mDK3ycaojF0
 показать весь комментарий
 
поедут порохоботы.. как ни крути а торговые портнеры Мародёра
 показать весь комментарий
 
- Миноооброны сообщает, что взрыв произошёл во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки вблизи населенного пункта Ненокса;
- Официально ведомство подтверждает гибель двух человек и ранения у шести.
 показать весь комментарий
 
якщо повернути все украдене, думаю буде в сотню разів більше. тільки, опять таки, соблазн великий знову вкрасти.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты про деньги Привата и офшоры квартала, ну не 20,ну под 10 нашкреблось бы
 показать весь комментарий
 
 
Головкнокомандуючий -нанюхавшийся ..кса - це страшно ! Економічний ексПЕРД - нанюхавшийся тієї ж речовини- це смішно!
 показать весь комментарий
 
 
что то этого Буратино сегодня очень понесло, 20 млрд за 5 лет? Годовой бюджет Москвы 45 млрд, так что слабовато как то Зебил
 показать весь комментарий
 
 
петрилло со свинарчуками обещал за 3 месяца войну закончить и поднять экономику что крым сам вернётся...
 показать весь комментарий
 
ще пэдрык обіцяв повернути Крим за 2 тижні якщо переоберуть
 показать весь комментарий
 
***** - помий Надюха ! Завоняла весь цензор!
 показать весь комментарий
 
"Стрємітельно" це не 5-7% зростання і не 4 мільярда інвестицій на рік. Потрібні 15% і 40 млрд. доларів МІНІМУМ.
 показать весь комментарий
 
 
я то же самое написал - в Польшу за 5 лет - 400 миллиардов вкладывают как минимум (просто Польша сравнима с нами по населению и территории )
 показать весь комментарий
 
 
Украина и так имела около 3,3 млрд.инвестиций в 2018. Так что даже 4 млрд - так себе достижение.
 показать весь комментарий
 
он опять в суммах путается - он имел ввиду это в один Киев? - если нет - то это вообще критично мало ,вообще не о чем
 показать весь комментарий
 
 
Зеля, тебе инфа: "замглавы НБУ Сологуб о новой программе с МВФ: Рассчитываем на $5-10 млрд". Программа МВФ - это не инвестиции...
 показать весь комментарий
 
 
От ошибок, видимо, никто не застрахован, да? За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6441
 показать весь комментарий
 
 
Нью-васюки отдыхают...все будет в разы круче.... За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6202
 показать весь комментарий
 
 
Зе, опять встретился с "Дядей Герой"???

Инвестор ты сопливый!
Ты вначале сделай, что обещал на выборах!!!

Я понимаю, что клоуну пи*деть, не мешки ворочать, но надо хоть немного сооброжать…...
 показать весь комментарий
 
йа планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи ((((
 показать весь комментарий
 
 
Кажу "Золомойський"
А думаю: "ЗЁ",
Кажу "Зеленський".
А думаю: "Бєня"
 показать весь комментарий
 
 
Беня создаст якобы совместных предприятий с якобы инвестициями со своих нажитых "честно" денег, чтобы уйти от налогов и ещё больше обогатиться за счёт Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошо или плохо? Вы же не надеетесь, что первыми в страну потекут инвестиции от честнейших пенсионных фондов США? Или Бенины деньги пусть в Лондоне гниют?
 показать весь комментарий
 
*****,оно опять сценарии квартала нам впаривает...
 показать весь комментарий
 
 
За пять лет мы инвестируем в инфраструктуру Украины не менее 20 млрд долларов, - Зеленский

как раз под амнистею капиталов 5% и будут енти ынвесторы гнать бабло в украину.

Как??

через панамские офшоры-все прибыля обратно на панаму,
украине фига в дырявом бюджетном кармане.

инфраструктура и ее проекты??

ЗЕМЛЮ СКУПИТЬ - ВОТ ИХНие проекты.

зеленский назвал енто - "Бааальшая приватизацыя".

только батраков не распугайте украиских -бо сбегут в польши, некому будет землю копать.

ахахаха
 показать весь комментарий
 
 
Мьі здєлаєм, мьі будєм развівать, мьі інвєстіруєм... Мьі, мьі, мьі.
 показать весь комментарий
 
 
простите, вы - это каломойский и другие олигаторы или простой народ комунальными и ценами в магазинах?
 показать весь комментарий
 
 
20 млрд долларов на 30 млн жителей - дьявольская цифра получается 666, 666 долларов с человека независимо есть работа или нет - ок, готовьтесь зетрутни!
 показать весь комментарий
 
начинайте по 600 баксов откладывать или от 1 месяца до полугода - пенсию отдавать на инфраструктурные проекты - конец бедности настал - настало время делиться!
 показать весь комментарий
 
Мы это уже проходили: асфальто-бетонные дороги от тети Юля, покращення от дяди Вити, жыты по-новому от дяди Пети.....
Сейчас мы на этапе - инвестиции от дяди Вовы..... За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 886
 показать весь комментарий
 
Боргове навантаження: Україна "проїдає" валютні резерви


Міжнародні (золотовалютні) резерви України в серпні 2018 року скоротилися порівняно з липнем на 2,9%, або 517 млн доларів. Станом на 1 вересня обсяг резервів становив 17,2 млрд доларів. Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).
ЗВР скорочуються вже чотири місяці поспіль. З початку року резерви зменшилися вже на 1,38 млрд доларів.
 показать весь комментарий
 
 
Ежегодно коломойские яценюки выводят в офшоры около 30-36 миллиардов. Он хотя с порядком цифр ознакомился и узнал что такое "инвестиции" и кто такие "инвесторы". Для него наверное будет большим откровением узнать что цель любого инвестора сделать быстрые деньги любой ценой и шустро избавится от предприятия (продать инвестицию с прибылью)... За пять лет 20? Ну это ... пипец... апофеоз менеджмента...
 показать весь комментарий
 
 
Немного достало. А где основные месседжи про рубание рук, грабительские тарифы и бизнес на крови? Когда, Вова?
 показать весь комментарий
 
 
Куда в долговые казначейские обязательства инвестируете? верю охотно
 показать весь комментарий
 
якщо після правління коломойші в Україні залишиться більше ніж залишилось після нього в Приваті, Укранафті, Аеросвіті, ДД і т.д.
це вже буде успіх.
 показать весь комментарий
 
 
разбудите клована ...у него бред ,срочно дайте дозу!
 показать весь комментарий
 
 
Вчера он что-то мучительно блеял по поводу погибших украинских воинов, делал очень больной вид. Сегодня он бодр и свеж, радостно забалтывает нас светлым будущим, что бы мы забыли вчерашнее.
 показать весь комментарий
 
 
Чем-то это напоминает Рашу - все положительные новости - в будущем времени "достигнет" "потратим" "построим" "сделаем".
Новости в будущем времени - это не новости а туфта для быдло-лохтората.
Зе уже 3 месяца президент. Что сделано??? Кроме того что завхозов на камеру ругал (опять-таки как в Раше).
 показать весь комментарий
 
 
Если только в инфраструктуру, то неплохо. Но Украине необходимо в разы больше инвестиций. Нужно экономику развивать.
 показать весь комментарий
 
Дасиси фантастиж!!!! Давай Вова!!! Еще пару доз ,,,,,,
 показать весь комментарий
 
 
Тобто по 4 мільярди на рік? Так і при Пороху приблизно по стільки було.
Але Зє!Біли радісно онанують! За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 821
 показать весь комментарий
 
 
За 5 років не буде цього неграмотного жида. Відбудеться це швидше. Готуйтеся зебілоїди. До речі, я не фанат, чи адепт інших політиків. Я, як українець, органічно не сприймаю це зебільне непорозуміння. І чхати на його тупий електорат.
 показать весь комментарий
 
зеЛеная сопля!ты через годик уже на ростове будешь!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх