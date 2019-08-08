 За пять лет мы инвестируем в инфраструктуру Украины не менее 20 млрд долларов, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок наши 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов, которые реально работают, к 15-ти, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - сказал президент.
Зеленский также отметил, что в последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год. А в текущем году в стране будет проведена земельная реформа.
- Официально ведомство подтверждает гибель двух человек и ранения у шести.
Гле 4000?
Инвестор ты сопливый!
Ты вначале сделай, что обещал на выборах!!!
Я понимаю, что клоуну пи*деть, не мешки ворочать, но надо хоть немного сооброжать…...
размаха шаги саженьи ((((
А думаю: "ЗЁ",
Кажу "Зеленський".
А думаю: "Бєня"
как раз под амнистею капиталов 5% и будут енти ынвесторы гнать бабло в украину.
Как??
через панамские офшоры-все прибыля обратно на панаму,
украине фига в дырявом бюджетном кармане.
инфраструктура и ее проекты??
ЗЕМЛЮ СКУПИТЬ - ВОТ ИХНие проекты.
зеленский назвал енто - "Бааальшая приватизацыя".
только батраков не распугайте украиских -бо сбегут в польши, некому будет землю копать.
ахахаха
Сейчас мы на этапе - инвестиции от дяди Вовы.....
Міжнародні (золотовалютні) резерви України в серпні 2018 року скоротилися порівняно з липнем на 2,9%, або 517 млн доларів. Станом на 1 вересня обсяг резервів становив 17,2 млрд доларів. Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).
ЗВР скорочуються вже чотири місяці поспіль. З початку року резерви зменшилися вже на 1,38 млрд доларів.
це вже буде успіх.
Новости в будущем времени - это не новости а туфта для быдло-лохтората.
Зе уже 3 месяца президент. Что сделано??? Кроме того что завхозов на камеру ругал (опять-таки как в Раше).
Але Зє!Біли радісно онанують!
имеющий уши...да услышит )))))