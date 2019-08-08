 НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и оперативной поддержке СБУ сообщили шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн убытков", - говорится в сообщении.
В частности, отмечают в НАБУ, речь идет об:
- экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг
- действующем директоре ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам +" - член НКРЭКУ)
- начальнике отдела НКРЭКУ;
- руководителе управления НКРЭКУ;
- заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;
- директоре департамента одной из компаний указанной группы.
Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
Один из подозреваемых - экс-член НКРЭКУ - задержан. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы она включила в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 г. НКРЭКУ пристала на данное предложение, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые несли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - заявили в НАБУ.
"Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесены 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +", - акцентировали в ведомстве.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
"Непосредственно подозрение вручены 2 лицам - начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ", - уточнили в САП.
Отметим, что с 30 декабря 2014 года до июня 2018 года главой НКРЭКУ был Дмитрий Вовк.
Напомним, что указом Кабмина от 12 июня 2019 г. № 398-р директором государственного предприятия "Оператор рынка" был назначен Владимир Евдокимов.
Артиллерия бьет по своим,
А не мог бы зеля вас, зебилов, следом за олигархами поубивать?
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
Тобі втерли, що від ротердаму тобі пагано. Слово правди закидалося 1000 слів брехні. Врешті ти зробив те, що хотіли Пінчук, Коломойський та "РУСАЛ", ти і купа таких як ти поперли того, хто не давав жити оліхархам.
Ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило. Платиш в Пінчуку, і кацапам. А будеш платити ще більше.
Ти радий? Настало щастя народне?
Якщо виробництво здешевиться через зниження витрат на електрику, виробник не знизить ціну, він просто отримає більший прибуток, А вам що до того?
п.с.
В іншому випадку НАБУ і САП, порушивши кримінальні справи відносно посадових осіб НКРЕКП, потерпілою стороною зробили олігархів, підприємствам яких нанесено збитки незаконними тарифами.
На жаль народ не знає законів і тому онанує на подібні "відкриття справ".
В принципі я пожк відкрити справу проти вас, щановний! Для цього попрошу сина зробити сайт, напишу там анонімне повідомлення, що ви сутенер і власною дочкою торгуєте, а потім, посилаючись на це повідомлення, напишу заяву у прокуратуру.
І проти вас відкриють справу і перевірятимуть, чи є у вас дочка і.т.д.
Такий КПК придумали Портнов з Ківаловим.
Підозри, що щось там було не просто так, а за гроші можуть і не підтвердитися фактами, чи не так? Треба довести, що посадові особи отримали особистий зиск, а інакше все це "суєта суєт і всячєская суєта".
І чим скоріше тим краще
горгазы тоже наказали и велели не насчитывать коэффициенты и сделать перерасчет...
и чё? (не хочется рифмовать с "через плечо"... да так оно и есть...)))
Так следствие установило, что это не Порох давил на НКРЭКУ?!
Неожиданно!
Хотя, для кого как.
Знает и молчит?!
6 чиновников винаваты, а ахметка НЕВИНАВАТ!!!
на бабло с ротердама++ ахметка кормил данецкое быдло 5 лет,
на пару с мальдивским камандующим.
ну ахметка понятно почему - бамбас - енто его банда, а мальдивский??
тоже панятно - купил его ахметка с потрохами.
как ющенка в 2015.
ахахаха
2 беня
3 фірташ
4 потрох само собой
а хто ті двоє?
то что они потом валятся то пох
там та же формула.
Вместо этого Коболева с Ветренков премьеры пророчат.
Зелогика
-------------------
И в июне Зе дал 2 недели на показ результатов от СБУ и НАБУ. Судя по скорости расследований и показа результатов, эти будут доить бюджет , пока кто то не проведет аудит и не уволит всех за несоотвествие .