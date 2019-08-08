 НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и оперативной поддержке СБУ сообщили шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн убытков", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечают в НАБУ, речь идет об:

- экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

- действующем директоре ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам +" - член НКРЭКУ)

- начальнике отдела НКРЭКУ;

- руководителе управления НКРЭКУ;

- заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

- директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Один из подозреваемых - экс-член НКРЭКУ - задержан. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы она включила в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 г. НКРЭКУ пристала на данное предложение, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые несли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - заявили в НАБУ.

"Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесены 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +", - акцентировали в ведомстве.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

"Непосредственно подозрение вручены 2 лицам - начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ", - уточнили в САП.

Отметим, что с 30 декабря 2014 года до июня 2018 года главой НКРЭКУ был Дмитрий Вовк.

Напомним, что указом Кабмина от 12 июня 2019 г. № 398-р директором государственного предприятия "Оператор рынка" был назначен Владимир Евдокимов.





