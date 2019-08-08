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Все про:НАБУ (2823) НКРЭКУ (291) Роттердам+ (21)

 НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и оперативной поддержке СБУ сообщили шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн убытков", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечают в НАБУ, речь идет об:

- экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

- действующем директоре ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам +" - член НКРЭКУ)

- начальнике отдела НКРЭКУ;

- руководителе управления НКРЭКУ;

- заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

- директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Один из подозреваемых - экс-член НКРЭКУ - задержан. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы она включила в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 г. НКРЭКУ пристала на данное предложение, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые несли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - заявили в НАБУ.

"Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесены 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +", - акцентировали в ведомстве.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

"Непосредственно подозрение вручены 2 лицам - начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ", - уточнили в САП.

Отметим, что с 30 декабря 2014 года до июня 2018 года  главой НКРЭКУ был Дмитрий Вовк.

Напомним, что указом Кабмина от 12 июня 2019 г. № 398-р директором государственного предприятия "Оператор рынка" был назначен Владимир Евдокимов.

НАБУ объявило подозрения по делу Роттердам+ шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141895
 
   
 Топ комментарии
 
А там и дружбана потроха ахметки уже будет рукой подать.
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Порохнявий у тій банді "командір". Пора уже шоколадного за грати без права внеску залогу.
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"Снаряды падают все ближе". (с) НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8019
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А там и дружбана потроха ахметки уже будет рукой подать.
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Мы в окопах все скопом сидим,
Артиллерия бьет по своим, НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 7327
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Да все у них рука не дотягивается, трясется.)
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С сентября веселуха начнется. Народ ждет посадок.
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Порохнявий у тій банді "командір". Пора уже шоколадного за грати без права внеску залогу.
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И шоколадного,и донецкого ахметку,и путинского чука,и винницкого гросю,и хз какого свинарчука,и обязательно всех с конфискацией всего семейного имущества.
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Ты забыл о Коломойском, хотя подожди, он же теперь правильный. Странно, почему это...
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Колу и портнова и пока используем,как силу против потроха и ахметки,а после того как они выполнят свою миссию по посадке и конфискации названных воров мы разрешим тебе делать с ними все что пожелаешь.
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Идиот поимел твою маму за 7 месяцев до твоего рождения.
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А почему ты про себя от другого лица пишешь?

А не мог бы зеля вас, зебилов, следом за олигархами поубивать?
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А коли Коломойша був не правильний? Хіба що по шоколадній і путЄнській методичці. Ромео. Народ знає хто не пустив ***** в Дніпропетровську і Запорізьку область. Так що "не в ті двері сунешся" Ромку.
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порохи сматую удочки))) Будет ли он сегодня на допросе?
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Всех в НАБУ нужно менять, они долго высиживали, пока наконец -то объявили подозрение. Ганьба!
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На Ситника самого уголовное дело заведено, он слуга Порошенко.
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еще подозрения за стену Кролика выдвинуты...если будут посадки то полет нормальный...
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мотайте клубочек дальше ,он приведет нас к известным всем ПЭРСОНАЖАМ... НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4150
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Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертонї душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
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І що пропонуєш, ввести новий вротердам?
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Ротердам до тарифів не мав жодного відношення! Від нього страждали лише суперенергомісткі виробництва, феросплавів (Пінчук, Коломойський), та алюмінію (підприємства належать кацапам, групі "РУСАЛ").
Тобі втерли, що від ротердаму тобі пагано. Слово правди закидалося 1000 слів брехні. Врешті ти зробив те, що хотіли Пінчук, Коломойський та "РУСАЛ", ти і купа таких як ти поперли того, хто не давав жити оліхархам.
Ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило. Платиш в Пінчуку, і кацапам. А будеш платити ще більше.

Ти радий? Настало щастя народне?
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Твої брєдні з методички малоцікаві. Ти визначся, виступаєш за продовження адміністративного ціноутворення електроенергетиці, так? А як це узгоджується з киданням лінків на маркет.ценсор в паралельній темі цін на газ? НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5025
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такі питання в методичках не прописані.. зара він пасавєтуєцца са старшимі па званію таваріщамі НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8958
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При чому тут одне до іншого? що за демагогія?
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супер відповідь.. а стікі букв перед цим накопіпастив
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І те і друге - це енергетичні товари, які постачаються через централізовані мережі.
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навіть якщо припустити що ти правий будь-яке підвищення ціни на електроенергію призводить до підвищення цін тому що виробник переносить свій тягар на плечі українців.
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Мушу вас засмутити, ціна за якою продається товар не має жодного відношення до його собівартості, а залежить лише від попиту та пропозиції. Якщо ціна за якою продається товар менше собівартості, то через відсутність прибутку виробництво припиняється, а підприємство або зачиняється, або продається іншому власнику, який знає як знизити собівартість і отримати таки прибуток.
Якщо виробництво здешевиться через зниження витрат на електрику, виробник не знизить ціну, він просто отримає більший прибуток, А вам що до того?
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Ринат Леонидович, коли це ви мову встигли вивчити?
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Коломойский теперь святой, так что не надо тут НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8061
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Луценко тоже многим подозрение объявлял.А кто-то сел? Или хоть до суда дошел?. Посмотрим на результат.Так как за три года НАБУ даже купленные за госсчет по сумашедшей цене носки не отбило.
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Пахану, который эту схему "крышевал", когда?
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Якщо НКРЕКП встановлювало незаконні тарифи на централізоване постачання теплової енергії в гарячій воді для населення, на централізоване водопостачання холодної води та водовідведення, то громадян України має бути здійснено перерахунок за житлово-комунальні послуги, оскільки громадяни є потерпілою стороною. Адже саме протиправними діями посадових осіб НКРЕКП було нанесено матеріальну шкоду українцям, а відповідно саме українцям і має бути компенсовано матеріальні збитки.
п.с.
В іншому випадку НАБУ і САП, порушивши кримінальні справи відносно посадових осіб НКРЕКП, потерпілою стороною зробили олігархів, підприємствам яких нанесено збитки незаконними тарифами.
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Тобто, якщо громадянам України не буде здійснено перерахунок за житлово-комунальні послуги внаслідок незаконних тарифів, то однозначно вказана кримінальна справа порушена для захисту бізнесу олігархату, яким з державного бюджету зроблять компенсацію.
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Воно порушило справу не проти особи, а за фактом заяви. Тобто просто перевіряє, чм є у тій заяві хоч крапля правди, чи то просто єврейська хуцпа.
На жаль народ не знає законів і тому онанує на подібні "відкриття справ".
В принципі я пожк відкрити справу проти вас, щановний! Для цього попрошу сина зробити сайт, напишу там анонімне повідомлення, що ви сутенер і власною дочкою торгуєте, а потім, посилаючись на це повідомлення, напишу заяву у прокуратуру.
І проти вас відкриють справу і перевірятимуть, чи є у вас дочка і.т.д.
Такий КПК придумали Портнов з Ківаловим.
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Вы конечно вумный, но в стате написано "НАБУ объявило подозрения...." Это как бы немного, а если точнее то совсем не то же самое что - просто перевіряє
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А я підозрюю що ви гвалтуєте свого кота у неприродній спосіб і що?
Підозри, що щось там було не просто так, а за гроші можуть і не підтвердитися фактами, чи не так? Треба довести, що посадові особи отримали особистий зиск, а інакше все це "суєта суєт і всячєская суєта".
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Домик порошенковского гадёныша-фунта чудесным образом приобретённый на сожительницу гадёныша в феврале 2016 года более чем за 2 000 000 долларов. Какие милые лица являются соседями этого шлемазла)
НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6226
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марадьора пора садити!
І чим скоріше тим краще
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Мародер зара при владі. Ви самі його обрали.
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ты не следишь за новостями в стране: мародер-Петька уже не президент, поэтому можешь так сильно ему не вылизывать (все равно денег не будет)
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Мародер зараз при владі. Ви його обрали.
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сади, сразу как из Турции вернется, так и сади!
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Не ведитесь, это пиар компания! Ситнику нужно слезть с своих уголовных тем!!!
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Фигурантам приготовиться....нет, не к тюрьме конечно же. Приготовиться поделится частью украденного.
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Коли повертатимуть гроші за переплачений плюс? Враховуючи інфляцію.
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я вас умоляю...
горгазы тоже наказали и велели не насчитывать коэффициенты и сделать перерасчет...
и чё? (не хочется рифмовать с "через плечо"... да так оно и есть...)))
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Главное шоколадного мародера не упустить! Грабеж страны во время войны это расстрел!
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Организатором схемы был непосредственно Петя через своего "юного шоколадного и перспективного менеджера" Вовка. Что? Обоим объявили подозрение? Сомневаюсь...
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ты забыл написать про организатора схемы "зуб даю".
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Всех участников схемы "роттердам" за геноцид украинского народа нужно повесить на Майдане как вешали там фашистов после ВОВ.
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"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУИсточник: https://censor.net.ua/n3141895

Так следствие установило, что это не Порох давил на НКРЭКУ?!
Неожиданно!
Хотя, для кого как.
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а, так Зеля знал и молчал, что бояре Богдан с Беней под себя киевский админсуд подмяли?!
Знает и молчит?!
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НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ

6 чиновников винаваты, а ахметка НЕВИНАВАТ!!!

на бабло с ротердама++ ахметка кормил данецкое быдло 5 лет,

на пару с мальдивским камандующим.

ну ахметка понятно почему - бамбас - енто его банда, а мальдивский??

тоже панятно - купил его ахметка с потрохами.

как ющенка в 2015.

ахахаха
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Став презом Петя создал "проблемки" для Ахметова в результате чего акции Ахметова упали в цене и біли скуплені Петей. И вот после этого был запущен Роттердам+. Так что не Ахметка Петю купил, а Петя навязал себя в партнеры Ахметке...
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1 ахметка
2 беня
3 фірташ
4 потрох само собой
а хто ті двоє?
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Порохоботы молчат и нервно курят в сторонке. Потому как большинство фигурантов дела - ставленники Пети и его команды.
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набу лишь бы дело открыть.
то что они потом валятся то пох
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Посадки,это хорошо,но как-то надо подумать о возмещении убытков.
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а за газ слабо?
там та же формула.

Вместо этого Коболева с Ветренков премьеры пророчат.

Зелогика
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о, очередные дворники-сантехники-электрики?? и вовку советуют бежать, дом жалко, сарай, конешно, дорвавшегося жлоба, но денег немерянных стоит....
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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. Источник: https://censor.net.ua/n3141895
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И в июне Зе дал 2 недели на показ результатов от СБУ и НАБУ. Судя по скорости расследований и показа результатов, эти будут доить бюджет , пока кто то не проведет аудит и не уволит всех за несоотвествие .
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