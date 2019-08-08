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 Политика Украины
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 Россия должна немедленно освободить Балуха и Бекирова, - посольство США в Украине

Посольство США в Украине призывает Россию немедленно освободить Владимира Балуха, Эдема Бекирова и других украинских политзаключенных.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных", - заявили дипломаты.

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Россия должна немедленно освободить Балуха и Бекирова, - посольство США в Украине 01

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже. Бекиров - инвалид первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, болен сахарным диабетом. Он заявлял о намерении начать голодовку.

Балух приговорен по решению подконтрольного России "Раздольненского райсуда" оккупированного Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Он отбывает наказание в колонии в российском городе Торжок. В настоящее время Балуха в очередной раз поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

Источник: https://censor.net.ua/n3141894
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
путЄну насрати на слово "должен".Я вважаю що він уже давно "должен" здохнути,та від того йому ні холодно ні жарко.Якщо б зробили повну ізоляцію рашапітекам,тоді б воно щось би і почуло. А так, робити видимість рухів-це ваша західна фішка.
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Та ни в коем случае! Вот, о нём: "и других украинских политзаключенных". Источник: https://censor.net.ua/n3141894
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ця чума багато чого повинна, а в неї навіть здохнути не виходить без сторонньої допомоги.
треба таку собі толоку об'явити.
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Это ультиматум ! В случае отказа Зеленский снимет штаны и покажет вам красные труселя ! А как контрольный выстрел - сыграет .уем на рояле ! 😂
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Козлостан різко поднесе руку до капелюха промукає Яволь ! тай побежить відкривати камери ...
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Щас уйлу подзвонить сцикло і все поішає же.
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невже когось ще дивують ті пуки в повітря?
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Может хотя бы Посольство США в Московии должно призывать...
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