 Зеленский и Варфоломей проводят встречу в Стамбуле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Владимир Зеленский вручил Варфоломею букет цветов. Их пофотографировали для протокола. В настоящее время между сторонами проходит закрытая встреча. Что будет после переговоров - пока неизвестно.

По информации ТСН, Вселенский патриархат готовил заявление, но неизвестно, будет ли оно зачитано. По словам пресс-офицера патриархии Никоса Папахристу, следует ожидать, чтобы понимать, что происходит.

Следует отметить, что визит происходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата.

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