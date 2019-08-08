 Зеленский и Варфоломей проводят встречу в Стамбуле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Владимир Зеленский вручил Варфоломею букет цветов. Их пофотографировали для протокола. В настоящее время между сторонами проходит закрытая встреча. Что будет после переговоров - пока неизвестно.
По информации ТСН, Вселенский патриархат готовил заявление, но неизвестно, будет ли оно зачитано. По словам пресс-офицера патриархии Никоса Папахристу, следует ожидать, чтобы понимать, что происходит.
Следует отметить, что визит происходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата.
переобутся уже успели?))))
Их ЗЕбоба кинул их через посох Варфоломея!)))))