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Все про:Варфоломей (164) Зеленский (2404) Стамбул (163)

 Зеленский и Варфоломей проводят встречу в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Владимир Зеленский вручил Варфоломею букет цветов. Их пофотографировали для протокола. В настоящее время между сторонами проходит закрытая встреча. Что будет после переговоров - пока неизвестно.

По информации ТСН, Вселенский патриархат готовил заявление, но неизвестно, будет ли оно зачитано. По словам пресс-офицера патриархии Никоса Папахристу, следует ожидать, чтобы понимать, что происходит.

Следует отметить, что визит происходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141893
 
   
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Цікаво чи знає Варфоломій яку віру сповідує Зе? А ще питання: скільки коштував термос, який Зе подарував Варфоломію?
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Главное не дать им встретится ночью. А то наделают там дел.
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ЗЕбобы а помните как вы тут рвали пуканы о бесполезном ТЕРМОСЕ?))))))
переобутся уже успели?))))
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та они босяком бегают, чтобы лишний раз не париться
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Страшно даже подумать, что оно там наговорит.
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какая шикарная фамилия у пресс-офицера патриархии Никос Папахристу
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Варфоломец хочет знать что в голове у Порошнко. Я мол сделал ему томос для Святейшей церкви Украины, просил называть эту церковь именно так, а не иначе, а он создал ПЦУ.
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Варфаламей, он нехристь, пошли его в зебилятню…..
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томос переосвячує від сатани, що його обманим шляхом отримала.
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Особенно сейчас подгорает у ЗЕфунтиков прихильников УПЦ МП!))))))
Их ЗЕбоба кинул их через посох Варфоломея!)))))
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