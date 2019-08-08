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Все про:договор (269) Зеленский (2404) Турция (2118)

 Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

В турецком Стамбуле в присутствии президента Владимира Зеленского состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков.

Данный документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

Цель подписания договора - дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции, активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.

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Напомним, 7 августа в Турции состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой государства Турецкая Республика Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: https://censor.net.ua/n3141888
 
 
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соглашение:
мы, цыгане с одной стороны, администрация колхоза с другой обязались порасить коровник.
короче будем красить... - каждый со своей стороны....
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Спасибо! Вот человечище, пришел и все нам растолковал!
Гигант мысли... Жаль только, что малограмотный и дикарь...
А так - во всем разбирается. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 808
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ты это - может номер счета дать - денег немного перекинешь? - справедливость ведь есть)))
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У Трампа не витачає грошей на нові? Танунах.
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Якось дивно що до цього не сотруднічалі. Прорубил окно в Европу Турцію.
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ЗЕля поддерживает кровавый режим Эрдогана! Поц!
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дійсно, що до цього прихильники Зе обливали лайном Ердогана. Тепер він для них став партнером.
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соглашение:
мы, цыгане с одной стороны, администрация колхоза с другой обязались порасить коровник.
короче будем красить... - каждый со своей стороны....
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народ - кто не понял - это декларация о намерениях - то есть бумага и не чего более))))
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Спасибо! Вот человечище, пришел и все нам растолковал!
Гигант мысли... Жаль только, что малограмотный и дикарь...
А так - во всем разбирается. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 808
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ты это - может номер счета дать - денег немного перекинешь? - справедливость ведь есть)))
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Я по четвергам не подаю. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 9618
Бог..... Бог подаст.
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А тобі нема чого подавати, бо усі собачі кістки ти погриз. Кожен вошивий двортерьєр вважає себе вовком Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 5655
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И ты тут как тут, провокатор. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 4425
Мне администратор посоветовал с такими не общаться.
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от и правда интересно скока вам, кацам, платят?
вы же тут денно и нощно, вас видно шо даже не смешно...
простой меркантильный вопрос - скока в месяц у самого тупого бота, тебя например?
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сообщаю диспозицию - вас мало и народ вам плюнул в лицо
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доминирующая черта менталитета великой нации - злючая жаба
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ты долго скролаешь, не активный, инициативы ноль...
кто тебя взял на работу?
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судя по твоему тупизму ты должен быть уволен с лахты немедленно без выплат за август...
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Типа к основному договору допку нарисовали ну че зря ездили?
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