 Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков.
Данный документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.
Цель подписания договора - дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции, активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.
Напомним, 7 августа в Турции состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой государства Турецкая Республика Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ЕвропуТурцію.
мы, цыгане с одной стороны, администрация колхоза с другой обязались порасить коровник.
короче будем красить... - каждый со своей стороны....
Гигант мысли... Жаль только, что малограмотный и дикарь...
А так - во всем разбирается.
Бог..... Бог подаст.
Мне администратор посоветовал с такими не общаться.
вы же тут денно и нощно, вас видно шо даже не смешно...
простой меркантильный вопрос - скока в месяц у самого тупого бота, тебя например?
кто тебя взял на работу?