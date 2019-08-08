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 Политика Украины
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Все про:кредит (2116) МВФ (2706) НБУ (4468) Сологуб (4)

 Рассчитываем на $5-10 млрд, - замглавы НБУ Сологуб о новой программе с МВФ

Национальный банк (НБУ) прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) составит $5-10 млрд, а ожидаемый срок ее действия - 4 года.

Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Сологуба, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

"Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет $5-10 млрд", - сказал он.

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Первый транш МВФ в пределах новой программы НБУ ожидает до конца 2019 года. Его размер составит $2 млрд. В дальнейшем Нацбанк прогнозирует поступление траншей по $2 млрд ежегодно.

Как отметил Сологуб, новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.

"Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - сказал заместитель главы НБУ.

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По оценкам Нацбанка, сумма финансирования от других крупных доноров в 2020-2021 гг. может составить около $1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3141886
 
 
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так то ж порошенковская была...а нужна зелебенская...свой президент,своя монокоалиция,свой премьер,своя программа с мвф...пусть хуже-зато не как у "борыг"
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Порошенковская stand-by была рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке в определенных вопросах.
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Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
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Америка тупо печатает деньги и на это живёт. Чем хуже Украина.
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Тем что не Америка Когда твоя валюта основная в мире, а гос долг подкреплен 12 авианесущими группировками, открываются чудные возможности
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Чё-то ни слова про выплаты по долгам осенью....
Это как понимать?
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Уже распределили кому сколько чемоданов??
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а перед выборами рассказывали что Украина и без МВФ проживет...
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