Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Lenta.ru.

Так сенатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым точно вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, подобные высказывания Киева не стоит воспринимать всерьез.

"Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", - отметил он в комментарии пропагандистскому телеканалу RT, добавив, что, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

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