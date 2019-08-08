 Крым вернется в Украину, только если Россия перестанет существовать, - представитель Совфеда Джабаров

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Lenta.ru.
Так сенатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым точно вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, подобные высказывания Киева не стоит воспринимать всерьез.
"Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", - отметил он в комментарии пропагандистскому телеканалу RT, добавив, что, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.
(В супермаркетах, уже несколько лет, идёт дублирование кассовых чеков, иероглифами. Я такой года три назад, в руках, держал - товарищу сын от первой жены, присылал, из Красноярского края...)
Україна їх і відспіває.
изоляторкотлован
потужные порошенковы "реформы армии" с покупкой неиспользуемых Джавелинов порохоботам будет стыдно вспоминать.
3 год ·
А это привет 73%. Любите Саака? Читайте. Саак отползал свое на коленях перед Путиным, предлагал отказ от НАТО, отказ от чего Путину угодно, законодательно закрепить "интересы" Путина в Сухуми - слышите, законодательно! - да что угодно предлагал. А получил сапогом по морде. И знаете, почему? Потому что мышебратья так устроены: как видят кого на коленях, так первым делом сапогом по морде.
И у нас каких-то 3 месяца назад была возможность не повторять чужих ошибок. Но для этого в голову надо не только есть. Но у нас - не у всех, у 73% - голова предназначена исключительно для загрузки в нее программ Коломой-ТВ. Поэтому придется учится на своих ошибках. И еще вопрос - получится ли.
Зеленский с удовольствием вылижет путинские сапоги, с удовольствием подпишет кабалу для Украины, радостно откажется от Крыма: мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено.
Зеленский согласится разместить миротворцев на линии разграничения, чего добивается Путин. Зеленский разоружит армию, устроит федерализацию, отменит закон про мову, отменит квоты, эфир будет состоять полностью из кремлевской пропаганды, но... мир все равно не получит.
Потому что Кремлю не нужна ни федерализация, ни русский язык - какой русский язык он "защищал" в Грузии? Напомню, в августе 2008 в Грузии Путин "защищал" "миротворцев", тех самых, что ранее туда поставил. Именно за этим и нужны Путину миротворцы только на линии разграничения на Донбассе: затем же, зачем и в Грузии - провоцировать, а в случае ответки получить повод для вторжения. И если Зеленский согласится на путинский сценарий, то так и будет.
Потому что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс. Путину нужна Украина. И желательно - без украинцев.»
это откуда?из порохоботной методички?
На заре карьеры Саак пытался достичь разумного соглашения с Питуном, но получил сапогом по морде. Но....
Саак - импульсивен, агрессивен и злопамятен. Борьба с Питуном для Саака стала делом личным. Он принял бой с Питуном и выстоял. В процессе приобрел ценный опыт. И до сих пор он продолжает оставаться игровой фигурой на поле боя против Питуна.
С Порохом Саак не сработался (он не тот человек который будет молча подчиняться).
И с Зелей, если последний решит слить государство, не сработается.
Поэтому в окружении Зели Саак нужен в качестве лакмусовой бумажки.
Томас Грехэм, «Мир без России»
В общем, мы на правильном пути, товарищи. Так продолжим делать все возможное для того, чтобы Россия перестала существовать.
Источник:https://censor.net.ua/n3141884
А если Зеле задать этот вопрос?
Вот крысы!!! Так же ты и кричать будешь ,что ты не причем, это все х-ло!!