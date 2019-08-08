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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21704) Россия (73556) Джабаров (1)

 Крым вернется в Украину, только если Россия перестанет существовать, - представитель Совфеда Джабаров

Крым может вернуться назад в Украину, только когда Россия перестанет существовать.

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Lenta.ru.

Так сенатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым точно вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, подобные высказывания Киева не стоит воспринимать всерьез.

"Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", - отметил он в комментарии пропагандистскому телеканалу RT, добавив, что, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141884
 
 
 Топ комментарии
 
Так сделаем же все, для скорейшего возвращения Крыма в Украину.
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Ну это идеальный вариант
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Заглотив Крым, Россия на весь мир прокричала о неизбежности своего распада.
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Заглотив Крым, Россия на весь мир прокричала о неизбежности своего распада.
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Даст Бог распадется эта сатанячья страна.Эпоха Водолея пришла и она этому способствует.
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старина маккейн не дождался и помер с чувством невыполненного долга. думаешь, у тебя получится?
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Это единственный путь, поэтому рано или поздно реализуемый.
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Накаркав? Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 519 Тебе за язика мокшанського ніхто не тягнув... Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 1083
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Так сделаем же все, для скорейшего возвращения Крыма в Украину.
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Неужели очередной кирпич на голову свалился?! Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 6490
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Братья-китайцы, помогут... Подожди, скоро в штатах районных и областных администраций Сибири, появятся штатные переводчики с китайского... Потом начнут дублировать вывески на госучреждениях, иероглифами... А там и до "Сибирской народной республики, недалеко...
(В супермаркетах, уже несколько лет, идёт дублирование кассовых чеков, иероглифами. Я такой года три назад, в руках, держал - товарищу сын от первой жены, присылал, из Красноярского края...)
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Україна свинорусів похрестила,
Україна їх і відспіває.
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Калмыцкая НР, Ханты-Мансийская НР, Карельская НР и т.д....
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и поделенная на зоны оккупации Масква.
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И кремлевский изолятор для самых буйных русопитеков.
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З обов'язковой здачею "сырья вторичного" щоб отримати "первичное".
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Значит, наша задача - УСКОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ!!!
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Это обращения для пацафистоф и Зе дебилов!!!! Другого пути нет!!! Поэтому надо работать над развалом РФ!!! А не "наводить мосты???, начать говорить???"!!!!
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Если Зе поборет барыжную коррупоцию в Украине, это даст такой толчок распаду русни, что
потужные порошенковы "реформы армии" с покупкой неиспользуемых Джавелинов порохоботам будет стыдно вспоминать.
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и каким образом(и поборет, и потом это повлияет на рашу)?
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Правильно сказал, цель понятна, Мордор нужно стереть с лица земли.
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а расея перестанет существовать, когда в Украине впервые будет избран проукраинский Президент, начавший позитивные изменения, ведущие к подьему экономики, уровня жизни населения и возникнет ситуация категорического невозврата этой новой страны в любой из новозадуманных ****** вариантов новосовка.
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Президент избран, теперь надо работать.
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президентов по осени считывают. будем посмотреть, кто избран.
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если он и правда начнёт перемены неугодные папередныкам и *****, его не только с тронут. он в этом случае вообще обречён. случайное моменто морэ ((( камаз например собьет. шо нє? ото ж!
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и они уже этим роликом послали ему чорную метку. потому то я и считаю, ничо он не может сделать, даже если бы мог и захотел. "кавалергарда век недолог" (С)
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мужественный украинец-визионер - потому и выбрали, да поможет ему Бог и Украина.
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Это не президент. Это недоразумение.
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Съешь ПЕСовску методичку и больше не флуди.
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То вчем проблема хенералов и адмиралов на три бата будет Сывого командиром Турчинова замом и вперёд Крым брать...
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«Светлана Самборска
3 год ·

А это привет 73%. Любите Саака? Читайте. Саак отползал свое на коленях перед Путиным, предлагал отказ от НАТО, отказ от чего Путину угодно, законодательно закрепить "интересы" Путина в Сухуми - слышите, законодательно! - да что угодно предлагал. А получил сапогом по морде. И знаете, почему? Потому что мышебратья так устроены: как видят кого на коленях, так первым делом сапогом по морде.
И у нас каких-то 3 месяца назад была возможность не повторять чужих ошибок. Но для этого в голову надо не только есть. Но у нас - не у всех, у 73% - голова предназначена исключительно для загрузки в нее программ Коломой-ТВ. Поэтому придется учится на своих ошибках. И еще вопрос - получится ли.

Зеленский с удовольствием вылижет путинские сапоги, с удовольствием подпишет кабалу для Украины, радостно откажется от Крыма: мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено.
Зеленский согласится разместить миротворцев на линии разграничения, чего добивается Путин. Зеленский разоружит армию, устроит федерализацию, отменит закон про мову, отменит квоты, эфир будет состоять полностью из кремлевской пропаганды, но... мир все равно не получит.
Потому что Кремлю не нужна ни федерализация, ни русский язык - какой русский язык он "защищал" в Грузии? Напомню, в августе 2008 в Грузии Путин "защищал" "миротворцев", тех самых, что ранее туда поставил. Именно за этим и нужны Путину миротворцы только на линии разграничения на Донбассе: затем же, зачем и в Грузии - провоцировать, а в случае ответки получить повод для вторжения. И если Зеленский согласится на путинский сценарий, то так и будет.
Потому что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс. Путину нужна Украина. И желательно - без украинцев.»
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А это привет 73%. Любите Саака? Читайте. Саак отползал свое на коленях перед Путиным, предлагал отказ от НАТО, отказ от чего Путину угодно, законодательно закрепить "интересы" Путина в Сухуми - слышите, законодательно! - да что угодно предлагал
это откуда?из порохоботной методички?
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а, это опять тупой тролль, который рассказывал, что донецк можно за 2 дня взять Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 9012 со ссылкой на очень уж авторитетный источник Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 9012 давай, жги еще
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Он если и получит Украину то без украинцев. А ему как раз нужны именно украинцы! Земли у них своей навалом, но вот вассалов с высоким IQ не хватает - века рабства и алкоголизма ухудшили качество населения!
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А если по сути и без излишних эмоций:
На заре карьеры Саак пытался достичь разумного соглашения с Питуном, но получил сапогом по морде. Но....
Саак - импульсивен, агрессивен и злопамятен. Борьба с Питуном для Саака стала делом личным. Он принял бой с Питуном и выстоял. В процессе приобрел ценный опыт. И до сих пор он продолжает оставаться игровой фигурой на поле боя против Питуна.
С Порохом Саак не сработался (он не тот человек который будет молча подчиняться).
И с Зелей, если последний решит слить государство, не сработается.
Поэтому в окружении Зели Саак нужен в качестве лакмусовой бумажки.
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Но цену вопроса определил правильно.
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нет такой национальности руский, это обобщенное понятие, вот джабаров под это и подходит...
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Совок был на порядок сильнее теперешней расеи и то рухнул, а ********** заглотнула Крым с Донбассом, но забыла, что совковой силы у неё нет.
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так все фюрер для этого делает - сссрия то же на те же грабли наступала
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«... и потому нам следует серьезно и систематически думать о возможности мира без России».
Томас Грехэм, «Мир без России»
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Был СССР с космосом,промышленностью,и где сейчас эта страна?Там же и рашка окажется.
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Спасибо господину Джабарову за честность. Я почти во всем с ним согласен.
В общем, мы на правильном пути, товарищи. Так продолжим делать все возможное для того, чтобы Россия перестала существовать.
Источник:https://censor.net.ua/n3141884
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На Карцева похож - "вчера по три, а сегодня по пять"
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так над этим и работает неустанно весь цивилизованный мир!!!!
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": мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено."

А если Зеле задать этот вопрос?
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Так никто и не против...это был бы самый лучший вариант из всех возможных....
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А может ты ху-ла соснул случайно?
Вот крысы!!! Так же ты и кричать будешь ,что ты не причем, это все х-ло!!
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А хто заважає перестати існувать росії? Вже давно пора признати суверенність кожного з народів росії. Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 6329
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