 Разумков отрицает раскол во фракции "Слуги народа"

Об этом он рассказал BBC Украина, предает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, ранее в СМИ появились такие предположения после публичных споров между несколькими новоизбранными депутатами "Слуги народа", в частности Александром Дубинским и Давидом Арахамией.

"Несмотря на то, что говорят о "расколе" - это некорректно. Ведь это партийная дискуссия. Она была раньше и сейчас. Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству... Мы можем проводить это в офисе, и даже на эфирах. Это другой подход к публичной политике", - пояснил Дмитрий Разумков.

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