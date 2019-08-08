 Разумков отрицает раскол во фракции "Слуги народа"

Об этом он рассказал BBC Украина, предает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, ранее в СМИ появились такие предположения после публичных споров между несколькими новоизбранными депутатами "Слуги народа", в частности Александром Дубинским и Давидом Арахамией.
"Несмотря на то, что говорят о "расколе" - это некорректно. Ведь это партийная дискуссия. Она была раньше и сейчас. Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству... Мы можем проводить это в офисе, и даже на эфирах. Это другой подход к публичной политике", - пояснил Дмитрий Разумков.
Третього вересня побачим що по чому...
"И не все понимают, насколько велики вызовы перед ними стоят относительно потенциального подкупа пророссийскими силами или олигархами. Тут я думаю, что люди, к сожалению, еще не полностью осознают. Скажем так, не все это увидели. Это меня пугает ", - отметил Милованов.Источник: https://censor.net.ua/n3141824
Розмови про розкол зебобікі почали, щоб потім їм вигідні закони приймати, а які ні провалювати. Типу: "Ми хатєлі, но дєрьмократія, раскол..."
Они никто из ниоткуда, люди без мнения, без позиции но в " позиции". И они это знают. Какой может быть раскол в мешке буздумного навоза?
«Вы - никто». Лекция Потураева перед «слугами народа» в Трускавце
Видимо на курсах в Трускавце методику академика Павлова немного изменили....
"Слава Украине - лозунг нацистов" (с) Дубина младьший
Согласен? Ну что молчишь, наркобот!
буде голосувати за закони ?? Набрали різнокольоровий зброд і хочуть що б була
одностайність )))
Пусть земля горит под ногами у сепаров и кацапов.
Тела одели красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем. (с)
Припрешь к стене - откажется.
Прошел но коридорчиком,
И кончил стенкой, кажется... (с)
**...ый стыд!!!
За кого вы рвали жопу а 73%???)))))
Дубинский любимец публики но одиночка, Арахамия командньій игрок, в итоге Дубинский останется за бортом.
Арахамия внешне - на очень худого грановского похож
Пирог большой, но на всех не хватит...., Беня все заглотит.
- ка-а-кой та-а-кой рас-рас-раскол? ма-а-а-ма...