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 Деньги от экологического налога должны направляться непосредственно на предприятия, – эколог

Украине необходима реформа экологического налога с тем, чтобы собранные с предприятий средства направлялись на устранение причины загрязнения окружающей среды, а не на борьбу с ее последствиями.

 Приоритетом для государства должна стать модернизация промышленных предприятий.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал Владислав Антипов, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий.

По словам Антипова, ежегодно промышленные предприятия перечисляют в бюджеты разных уровней порядка 5 млрд грн. Но на реальные экологические мероприятия расходуется в лучшем случае 25% от этой суммы.

"Мы должны эффективно тратить государственные средства, полученные от уплаты экологического налога. Наша позиция состоит в том, что деньги должны быть направлены на экологическую модернизацию, а не распыляться в различных уровнях бюджетов, в регионах на непонятные какие-то затраты, на содержание управленческих штатов, армии госчиновников. Они должны направляться непосредственно на предприятия", - отметил Антипов.

Он также сообщил, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта с разным видением того, как должна проходить будущая реформа.

"Один из них предполагает создание специального фонда, в который будут зачисляться эти деньги и оттуда тратиться каким-то образом. Второй предлагает создать автоматический механизм, по которому деньги будут направляться на природоохранные мероприятия конкретно в тех местах, где они необходимы. Ведь можно бороться со следствием, постоянно подкрашивая, подбеливая, что-то чистя. А можно ликвидировать причину. И для государства гораздо выгоднее ликвидировать причину: заниматься экологической модернизацией предприятий и туда направлять доступные ресурсы", - подчеркнул Антипов.

Эксперт убежден: при условии прозрачного автоматического распределения экологического налога между промышленными предприятиями и строгой публичной отчетности по поводу того, на что были потрачены выделенные государством средства, подобная реформа может существенно улучшить экологическую ситуацию в Украине.

"Параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия направлять собственные ресурсы в этом направлении. Но повышение эффективности экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации и ускорить ее, думаю, лет на 5-10", - отметил Антипов.

Источник: https://censor.net.ua/n3141879
 
 
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Деньги от экологического налога должны направляться непосредственно тем, кто будет реально бороться за экологию, а не тырить их.
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Я научусь воровать, и пусть мне возвращают краденое для борьбяыс воровством?.Большего абсурда я не слышал.
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Во охренели. Типа я загрязняю к примеру водоем, за что плачу экологический налог, но при этом хочу, чтобы эти деньги вернули мне же и я якобы потрачу их на модернизацию и буду загрязнять меньше.
Суть этого налога как раз сделать загрязнение невыгодным и заставить предприятия модернизироваться. А деньги от этого налога направляются на другие, социальные проекты типа утепления многоэтажек, модернизация гор. канализации......
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PS Раз они запели такую песню но за все время существования этого налога нихрена не модернизировали, то очевидно нужно поднять этот налог раза в 3! А то и 30!!!
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