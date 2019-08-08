 Бывший следователь Генпрокуратуры РФ добивается возбуждения уголовного дела против Сталина: готов дойти до ЕСПЧ

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина из-за репрессий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".
Степанов, родственники которого были репрессированы, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку массовых расстрелов и ссылок, проведенных по приказу Сталина.
Бывший следователь ссылается на приказ НКВД от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", постановление о принятии которого подписал Сталин.
СК, по словам Степанова, направил его обращение в свое главное следственное управление по Москве. "Больше известий оттуда не было", - сказал он. Генпрокуратура переслала заявление в Ивановскую область, где не нашли оснований для процессуальной проверки. Степанов обжаловал отказ прокуратуры в Конституционном суде и заявляет, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.
По данным научно-просветительского центра "Мемориал", обращение Степанова в СК и Генпрокуратуру с требованием завести дело на Сталина - первый подобный случай в российской практике. В России, подчеркнул зампред совета научно-просветительского центра "Мемориал" Никита Петров, преступные действия Сталина официально не осуждены.
Ваще то революцию устроил Лева Бронштеин, пока Вова в Смольном бухал. ))
Ты же взвизгнул то
Как же - кумира задели, палачом считают.
А по Сталину - это сарказм. Как можно почитать палача убившего миллионов 50 если считать вместе с ВОВ и устроившего страшный голодомор в Украине?
ты же совок - а совок без Сралина, как совок без православия(после развала недоымперии, вестимо))
Украина провела суд по Голодомору. Фамилии виновных названы; дело закрыто ввиду смерти обвиняемых.
Скорее всего гэбисткий разводняк, расчитаный на депутатов ПАСЕ, считающих, что в рашке остались ещё какие то свободы и инакомыслие.
Скалишся чего? Раденький шо дурненкий, мабуть.
Монголам и татарам-подготовиться! Скоро вам по суду дань за 250 лет возвращать придется....