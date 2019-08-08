EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, За рубежом
  1557  35
Все про:Россия (73556) Сталин (511)

 Бывший следователь Генпрокуратуры РФ добивается возбуждения уголовного дела против Сталина: готов дойти до ЕСПЧ

В России экс-сотрудник Генпрокуратуры добивается открытия уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Это первый подобный случай в российской практике.

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина из-за репрессий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Степанов, родственники которого были репрессированы, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку массовых расстрелов и ссылок, проведенных по приказу Сталина.

Бывший следователь ссылается на приказ НКВД от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", постановление о принятии которого подписал Сталин.

СК, по словам Степанова, направил его обращение в свое главное следственное управление по Москве. "Больше известий оттуда не было", - сказал он. Генпрокуратура переслала заявление в Ивановскую область, где не нашли оснований для процессуальной проверки. Степанов обжаловал отказ прокуратуры в Конституционном суде и заявляет, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Читайте также: 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС

По данным научно-просветительского центра "Мемориал", обращение Степанова в СК и Генпрокуратуру с требованием завести дело на Сталина - первый подобный случай в российской практике. В России, подчеркнул зампред совета научно-просветительского центра "Мемориал" Никита Петров, преступные действия Сталина официально не осуждены.

Источник: https://censor.net.ua/n3141877
 
 
 Топ комментарии
 
А Ленина и Троцкого? Особенно последнего, который террором красным руководил и был намного радикальнее Ильича.
 показать весь комментарий
 
А в Англии точно такой же герой добивается открытие уголовного дела против Черчилля за организацию Голодоммора в Бенгалии в 1943 году.
 показать весь комментарий
 
У всякого абсурда должны быть границы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Ленина и Троцкого? Особенно последнего, который террором красным руководил и был намного радикальнее Ильича.
 показать весь комментарий
 
 
ради ... каким? )))
Ваще то революцию устроил Лева Бронштеин, пока Вова в Смольном бухал. ))
 показать весь комментарий
 
 
Ну я о том же. Растреливать всех неугодных это Троцкого начинание. Не удивлюсь, если царя с семьей убили по его тайному приказу, или с его одобрения.
 показать весь комментарий
 
До Колымы он дойдет, если и дальше в бутылку лезть будет. )))
 показать весь комментарий
 
 
Может он это по-приколу троллит красножопых?

Ты же взвизгнул то Бывший следователь Генпрокуратуры РФ добивается возбуждения уголовного дела против Сталина: готов дойти до ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 2399
Как же - кумира задели, палачом считают.
 показать весь комментарий
 
Я бы взвизгнул если бы труп чЛенина убрали из зикурата куда нить на кладбище в его родной Синбирск.
А по Сталину - это сарказм. Как можно почитать палача убившего миллионов 50 если считать вместе с ВОВ и устроившего страшный голодомор в Украине?
 показать весь комментарий
 
Легко можно считать - вов-ом кверху Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7935
ты же совок - а совок без Сралина, как совок без православия(после развала недоымперии, вестимо))
 показать весь комментарий
 
Дістав його Сталін - кожну ніч приходить, цілує в засос і спати не дає.
 показать весь комментарий
 
До палати №6 він скоріше дійде ніж до ЄСПЛ.
 показать весь комментарий
 
Правильно. Буде видно ставлення офіційної влади до особи, яку світ визнає тираном і диктатором. Якщо у задоволенні буде відмовлено, то путінська влада визнає свою згоду з методами Сталіна і прийме відповідальність за його дії.
 показать весь комментарий
 
А в Англии точно такой же герой добивается открытие уголовного дела против Черчилля за организацию Голодоммора в Бенгалии в 1943 году.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно и Ленина в Гаагу, заодно местечко освободит
 показать весь комментарий
 
Он через Фейсбук обратился из Америки? В расее то как можно, на кита, непорядок, так можно дойти, что и Земля круглая.
 показать весь комментарий
 
Зато об этом чудике уже говорят! В смысле- болтают. Я вот, со стаканом джина, от нечего делать. Нет покоя иппанутым.
 показать весь комментарий
 
Стакан- это мой собеседник, а третьим у нас- монитор.
 показать весь комментарий
 
это надо было делать сразу в 1991 году...а теперь уже сталинские бабки успели воспитать внуков-джугашвилелюбов Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 112
 показать весь комментарий
 
Против покойника ? Какой смысл ?
Украина провела суд по Голодомору. Фамилии виновных названы; дело закрыто ввиду смерти обвиняемых.
 показать весь комментарий
 
 
Ау, кацапчики, может с Долгорукого начнём?Далее везде.
 показать весь комментарий
 
Ложили в Кремле на решения ЕСПЧ!!!
Скорее всего гэбисткий разводняк, расчитаный на депутатов ПАСЕ, считающих, что в рашке остались ещё какие то свободы и инакомыслие.
 показать весь комментарий
 
 
Смысл очень большой. Покойного можно канонизировать как Жанну Дарк или предать анафеме.
 показать весь комментарий
 
 
Покойному, кстати, и то и другое- плубочайше по хрену.
 показать весь комментарий
 
А вот живим нет..
Скалишся чего? Раденький шо дурненкий, мабуть.
 показать весь комментарий
 
Как внук обоих своих репрессированных дедов, заявляю; браво, степанов!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, после того, как Льву Толстому пришили статью "экстремизм", ничего удивительного....
Монголам и татарам-подготовиться! Скоро вам по суду дань за 250 лет возвращать придется....
 показать весь комментарий
 
Злодеяния большевиков должни бить осуждени официальнрм судом .Когда то єто будет сделано.
 показать весь комментарий
 
 
Мне всегда удивляло одно, почему это не происходит массово?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх