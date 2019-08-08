 Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал на своей странице в сети Facebook.
"О том, какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом", - говорится в сообщении.
Также Кличко заявил, что оппоненты из новой власти "под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР", которые по закону должны реагировать на эти обращения "и тратить время и силы на расследование высосанных из пальца дел".
"Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1". На который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание", - заявил мэр.
"Только НИ на одной..." - вот так будет правильно ( двойное отрицание, если интересно)
Возвращайтесь в школу
Вот, например, Виталя никак не может понять, почему Кошевой по сцене с поясом ходил, с Виталей вместе смотреть юмористические шоу наверное в два раза смешнее...
"Если вспомнить все эти шуточки, где Кличко выставлялся в не очень лицеприятном свете - как человек недалекий… Выходил их актер, который без прически Евгений Кошевой, носил по сцене пояс… Чемпионский? А он - чемпион? Чемпион чего? "
Вот и лезут во всн финансовые щели
Держись Виталя. Киевляне с тобой...
А мнение киевских никому не интересно...
Огласите имья...
Да?
Вы чувствуете свой писец, вот откуда ваши вопли.
Мое дело - людей спасать.
Но они же - "самые умные киевляне".
Старую власть нужно зачищать ВСЮ, как метастазы!
Пи Си на цій гілці відписалися вся боти Зеленського і особливо злобствують ущербні малороси : лезневська- помий манду і рот хлоркою прополосни - understand ?
Уже есть заявление в НАБУ и ГБР?