EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  3521  92
Все про:власть (2619) КГГА (2215) Кличко (2697)

 Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что "некие ловкие бизнесмены, которые "влетели" во власть", могут лишить киевлян права выбирать власть в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал на своей странице в сети Facebook.

"О том, какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом", - говорится в сообщении.

Также Кличко заявил, что оппоненты из новой власти "под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР", которые по закону должны реагировать на эти обращения "и тратить время и силы на расследование высосанных из пальца дел".

"Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1". На который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание", - заявил мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска

Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы озеленить его и сорвать следующее заседание, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141876
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец, Виталий! Дай им отпор, а если надо - бой.
 показать весь комментарий
 
ЗЕбанда понимает что времени мало...а украсть ужно много
Вот и лезут во всн финансовые щели

Держись Виталя. Киевляне с тобой...
А мнение киевских никому не интересно...
 показать весь комментарий
 
Народ решил Виталика на выход, значит на выход.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Народ решил Виталика на выход, значит на выход.
 показать весь комментарий
 
 
Кличко мечется в фейках, как бешеный ПЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Не оттащишь от схем и корыта - верещат как резанные.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, Виталий! Дай им отпор, а если надо - бой.
 показать весь комментарий
 
 
педалик уже дал отпор киевлянам. скоро этого бычару вынесут к соевым...
 показать весь комментарий
 
 
Виталя - когда в городе устроишь транспортный коллапс? К 1 сентябрю? Это будет круто. Как можно ремонтировать дороги на проспекте Комарова, если не ходит скоростной травмай 1? Как людям добираться на работу с района, который отрезан от центра железной дорогой через которую есть только 3 переезда 2 из которых ремонтируют, а 3-й двухполосный и перекрывается постонно шлагбаумом? Мочи ЗЕ по взрослому.
 показать весь комментарий
 
 
пчела - это такая оса, как комар, только муха. с
 показать весь комментарий
 
 
Пасиб, поржал. Так умеет только Педалик. )))
 показать весь комментарий
 
 
Я за нього не голосував, але він вільно володіє кількома мовами і є чемпіоном Світу. Так, що дебілка це ви.
 показать весь комментарий
 
 
був чемпіоном з мордобою, а вільне володіння мовами - штука умовна, якщо не враховувати лексичний запас, наприклад Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 9995
 показать весь комментарий
 
 
Бокс не мордобій. Тому я думаю, що не вам засуджувати чемпіона Світу.
 показать весь комментарий
 
 
Є сумніви щодо його володіння українською на рівні трохи більше побутового. А претензії до нього як і до всіх попередніх рулящих, а не за те як він руками розмахував на ринзі.
 показать весь комментарий
 
 
Ти слідкуй за своїм зе, який замість замовлення зробив "заказ" А Кличко обраний мер, хоча я проти нього. Градоначальника із зебілів нам не потрібно.
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю що таке "свій зе", соєвим новоязом користуйтесь серед собі подібних.
 показать весь комментарий
 
теперь он чемпион с репутацией вора и тупика. и мовами він вільно не володіє.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть ви жодного разу не чули як він говорить.
 показать весь комментарий
 
 
як раз чула і тому як людина яка знає англійську на високому рівні можу робити висновок що педалік англійською мовою майже не володіє.
 показать весь комментарий
 
 
как по-английски будет "дождик" (ёлочное украшение)? а, высокообразованная ты наша?
 показать весь комментарий
 
 
"володіє кількома мовами", только не на одной из них внятно изъяснится не может, даже на родной. Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 9318
 показать весь комментарий
 
 
Так и Вы пишете с ошибками Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 2070
"Только НИ на одной..." - вот так будет правильно ( двойное отрицание, если интересно)
 показать весь комментарий
 
Вас уже двое, не владеющих правописанием
Возвращайтесь в школу
 показать весь комментарий
 
С тобой всё ясно,можешь не отвечать мне,пороховская-кличковская гнидота!!!!
 показать весь комментарий
 
Зачем капсом? Дебильность - это заболевание, и у Витали присутствуют все явные признаки этого заболевания. Это не опасно, не кусается же. Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 304

Вот, например, Виталя никак не может понять, почему Кошевой по сцене с поясом ходил, с Виталей вместе смотреть юмористические шоу наверное в два раза смешнее... Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 304
"Если вспомнить все эти шуточки, где Кличко выставлялся в не очень лицеприятном свете - как человек недалекий… Выходил их актер, который без прически Евгений Кошевой, носил по сцене пояс… Чемпионский? А он - чемпион? Чемпион чего? "
 показать весь комментарий
 
 
Ви явно хворі зебілізмом, бо почали ставити діагнози, яких не існує. Та ще почали просувати цього Кошевого. Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 4988
 показать весь комментарий
 
Это очень прекрасно! Когда люди, обвиняющие других в отсутсвии мозгов, открыто проявляют крайнюю степень своей необразованности. Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 7695
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно. Саме з цього ви почали свій коментар Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 2280
 показать весь комментарий
 
 
О истинный кацапо киянин нарисовался.Пулеметов-калашников у тебя новая методичка? Теперь заказ на Кличко. Какой он тебе виталя,оборванец?
 показать весь комментарий
 
 
Ты ******** создание такое же как и Педалик. Только последнему по голове много стучали, а ты наверное от рождения. Это не заказ на Педалика, это заказ на порядок в Киеве. Педалика любят все, кто не живет в Киеве и ты такое же. Посмотри, что это чмо сделало с городом. А что сейчас происходит? Срочно все застройщики-самостройщики кинулись что-то строить, т.к. не знают кто придет после Кличко и получится ли у них отжать землю в столице. Поедь на Борщаговку к окружной дороге и попробуй от туда проехать в центр. Сейчас это около часа в отличии от получаса весной. И это летом, когда нет студентов и куча киевлян в отъездах. А что будет осенью? И ваще Киев - город с ужасным трафиком. В местах, где должны быть транспортные развязки построили супермаркеты и высотки, город задыхается от машин, а власти ничего не делают. Понимаешь - НИЧЕГО!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так тому треба без виборів начальника зебіла?
 показать весь комментарий
 
ЗЕбанда понимает что времени мало...а украсть ужно много
Вот и лезут во всн финансовые щели

Держись Виталя. Киевляне с тобой...
А мнение киевских никому не интересно...
 показать весь комментарий
 
 
УЗЕбобы есть кандидат на пост мера?))))
Огласите имья...
 показать весь комментарий
 
 
Петя и Виталя - незаменимые! Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 5033
Да?
Вы чувствуете свой писец, вот откуда ваши вопли.
 показать весь комментарий
 
 
Кошевой запросто справится с такой ответственной миссией
 показать весь комментарий
 
Тобі теж знайдуть роботу - прибирати туалети.
 показать весь комментарий
 
Не. Там где ты, мне места нет.
Мое дело - людей спасать. Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 3983
 показать весь комментарий
 
Я не там, а тобі я би не довірив спасати людей, бо там потрібна справка від психіатра.
 показать весь комментарий
 
Вот потому мне от тебя справка и не требуется. Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 9644
 показать весь комментарий
 
Я думаю, даже меньше.
Но они же - "самые умные киевляне". Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко - Цензор.НЕТ 9251
Старую власть нужно зачищать ВСЮ, как метастазы!
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що ти висловив лише власну думку, а майбутнє покаже. І, думаю, клоЗЕтів там не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Мене вражають коменти зеботів - з приводу не володіння українською Віталіка - ваш "кумір" зе- вже вільно володіє державною мовою ? А щодо володіння іноземними- такі екСПерди як лезневська - на рівні ПТУ ! І ще щодо досягнень : в той час як Віталій своїми виграшами прославляв і пополяризував Україну по всьому світу ( - зал вставав рід державний гімн України )-ваш Зе зі спущеними штанами грав пенісои на піаніно -та порівнявав Україну з порноактирсою! Ось вам і все!
Пи Си на цій гілці відписалися вся боти Зеленського і особливо злобствують ущербні малороси : лезневська- помий манду і рот хлоркою прополосни - understand ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупой Педалик - это позор Украины. Великий боксер слился до тупого вороватого мэра.
 показать весь комментарий
 
 
Може у Кличка у Кличка з розумом і не дуже, але це від того, що він учився у дурбецал українських, типу коміка-Зеленського.
 показать весь комментарий
 
 
Пан боксер, чего скулить? Не нравится - подавайте в суд! В чем проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Так вже подав, чи ти лише ЗЕлежопські новини читаєш?
 показать весь комментарий
 
 
Вирішувати чи залишити Кличка на посаді мера будуть кияни, а не всілякий непотріб типа коментуючих за клоЗЕтів. Київ ніхто просто так зеленій тупій біомасі не здасть.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто: Назначат главой КГГА своего человека и готово. А мэр будет ленточки резать и гейпарады принимать.
 показать весь комментарий
 
Статус столиці ще ніхто законодавчо не відмінив, не все так просто буде для ЗЕленодупих.
 показать весь комментарий
 
Зелена чума захопила Україну не випадково. Зелена чума - це новітня зброя орди в ******** гібридній війні проти України.Зелена чума - це удар орди зсередини, з тилу по Україні. Зелена чума - це капітуляція, рабство, горе і сльози українців.
 показать весь комментарий
 
 
Кацарылый не старайся ! Иди хлебни бояры ,а то все время одно и то же.Может мозг начнет реагировать.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да-да-да-да!!!! Доллары ето кровь пролетариата. Меняй быстро ету зеленое зло на патриотичные рубли
 показать весь комментарий
 
 
Лахта люто Виталика гнобит. Завидуют, что у киевлян есть законно избранный мэр, а не назначенный . Ничего, расслабьтесь козломордые, скоро столицей будет управлять карманный бенин холуй с г+г. Скоро всё будет как в мордоре.
 показать весь комментарий
 
 
Расслабься. Будет лучше. Запад уже под Зеленского увеличивает инвестиции в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Ха-ха-ха! Из под зеленского последние инвесторы сбегут из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Зверніть увагу, що він не підтвердив документами свої твердження. Тобто він просто ляпає язиком.
 показать весь комментарий
 
 
пруфы есть? Или это тебе во сне Беня пришел и поведал?
 показать весь комментарий
 
 
Ты в какой палате лежишь, болезная? №6 ? Наследственная шизофрения?
 показать весь комментарий
 
Хе-хе, козломордый, какие же вы вонючие. Как вас только земля носит?
 показать весь комментарий
 
 
Когда тебе, боксер, кто-то подсказал макнуть Богдана, в его дерьмо-залипуху, о взятке ему предлагаемой 20 лямов, то я тебе аплодировал. А сейчас ты сам себя макнул! Давай теперь, доказывай, что твоим людям взятки предлагают. Опять-таки- кто именно предлагает. Как пауки в банке, чес слово!
 показать весь комментарий
 
 
Як би не було, але киянам не треба "зеленого градоначальника".
 показать весь комментарий
 
 
..иди уже педалированный ты наш!!!чисто случайно попал и обосрался!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пытаются подкупить?
Уже есть заявление в НАБУ и ГБР?
 показать весь комментарий
 
 
А які сумми будуть у ВР на підкуп...ого-го
 показать весь комментарий
 
всі продаються за .гроші..як не за гроші то за великі гроші..---я.. и моя команда...молодая... Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 72
 показать весь комментарий
 
Как можно подкупить неподкупного? Или все таки у Педалика все подкупные? Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко - Цензор.НЕТ 2358
 показать весь комментарий
 
зачем подкупать киевраду если на выборах в вр в Киеве и киевской области по всем округам победила партия президента? сам Кличко когда узнал о таком результате перестал говорить о досрочных выборах мера. все сделают по закону. первое заседание новой вр новый кабинет министров и новый глава киевской администрации . кто будет мером Киева решат сами киевляне на выборах.
 показать весь комментарий
 
Если ты не у курсе, то я тебе поясню. Беня хочет разделить ныне совмещённые должности выбираемого мэра и главы киевской горадминистрации, чтобы мэра выбирали ленточки резать, а главу администрации, который денежки делит - назначать самому.
 показать весь комментарий
 
да какие проблемы надо наверно органам заняться откуда такая информация у мерина и правдива ли она,а доказательства видео ауодио нет и всё **** .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх