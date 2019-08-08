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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2404) Израиль (949) ратификация (383) торговля (823)

 Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель

Ратификация соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Израилем ожидается после парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 17 сентября.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Рада проголосовала за этот закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября, ожидается, что новый Кнессет ратифицирует соглашение с израильской стороны", - сообщила Мендель.

Окончательное вступление в силу соглашения о свободной торговле наступит через 60 дней после ратификации соглашения с обеих сторон.

Напомним, 7 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля о свободной торговле. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3141873
 
 
 Топ комментарии
 
Все шо в Израиле , мендель в курсе .
А как ребят расстреляли- так цука воды в рот набрала
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А финики? А красные веревки на запястье? А огонь на Пасху? Думай когда говоришь! (С) Ізраїльський парламент ратифікує угоду про вільну торгівлю з Україною після 17 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 2466
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Ну да, авионика, танки, медицина - сплошная гадость. Последние места в мире занимают(если перевернуть список вверх ногами)
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Давай Володымыр, выводи это стойло с грязи.
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любопытен список того что Израиль может предложить Украине.
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А финики? А красные веревки на запястье? А огонь на Пасху? Думай когда говоришь! (С) Ізраїльський парламент ратифікує угоду про вільну торгівлю з Україною після 17 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 2466
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конфеты рошен в Израиле продаются - это подтверждают израильские флажки. Но что они могут предложить Украине взамен?
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Он намного больше списка с нашими предложениями, так что это будет дальнейшим усугублением нашего торгового дефицита. Который и так уже громаден.
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Он намного больше списка с нашими предложениями, так что это будет дальнейшим усугублением нашего торгового дефицита. Который и так уже громаден./Израильская пропаганда за деньги миллиардеров-евреев приучила что о Израиле следует говорить поднимая глаза к верху и восторженно цокая языком.Это не правильно.
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Все шо в Израиле , мендель в курсе .
А как ребят расстреляли- так цука воды в рот набрала
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Уже видели израильские товары - гадость
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Ну да, авионика, танки, медицина - сплошная гадость. Последние места в мире занимают(если перевернуть список вверх ногами)
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Для израиля и готовится рынок земли Зе и его командой. И как раз все руководители националистов тягнебок, белецкий, ярош... сделали всё, чтобы рейтинги националистов целовали плинтус.
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Українського народу то не торкнеться. Це для великого бізнесу старання.
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