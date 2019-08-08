 В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, а в следующем - будет создан рынок земли на 40 млн га, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал он.

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По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности компания "Онур".

"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной часть Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства", - сказал Зеленский.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями", - сказал он, подчеркнув, что Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.