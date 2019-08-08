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Все про:Зеленский (2404) земля (1508) земельная реформа (100)

 В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, а в следующем - будет создан рынок земли на 40 млн га, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году в стране будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Об этом Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 112

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе

По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности компания "Онур".

"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной часть Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства", - сказал Зеленский.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями", - сказал он, подчеркнув, что Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.

Источник: https://censor.net.ua/n3141872
 
   
 Топ комментарии
 
именно дорваться до продажи земли - и была цель кукловодов зеленского. скупить её за бесценок, а лучше под кредиты от государства...
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Юлия Владимировна, ваш выход!
Злочинна влада посягнула на святе!
Треба діяти!
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А что это БабЮля молчит, у нее аж пена со рта шла когда при Порохе хотели создать рынок земли, а тут тишина такая
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Последие 15 лет банды Ющенко, Януковича и Порошенко специально вводили мораторий на рынок земли чтобы незаконно ее скупать у одураченых селян за копейки. Самая правильная позиция отнять всю купленную ими землю, а это миллионы гектаров, аргументируя тем что рынка земли небыло !!!
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Когда то один серьезный бизнесмен мне сказал- " на приватизации столько народа погибло, а когда начнут делить землю- польются реки крови"
Потому - МАРАТОРИЙ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ НАДО СОХРАНЯТЬ
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У Тимошенко толковая реформа - государство выкупает пай, у тех кто хочет его продать, и даетв аренду, тем кто хочет работать. Вместе с поддержкой малого фермерства, можно было поднять села. Сделать унии фермерские, на пример Польши.
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Кто ей не давал сделать это за два года премьерства?
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Народ вообще имеет такое свойство как гибнуть ( на войнах, в авариях, от болезней, от катастроф)...
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Для владельцев паев сельхоз. земель (бывших колхозников) пробивается какая-то надежда распоряжаться своей собственностью. Дальше надо посмотреть.
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Паяльник у сраці їх очикує,підпишуть будь що,і лишаться землі назавжди.
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І землю в офшори. Обратно ви її вже невідкупите ніколи.
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А на чем бени еще заработать? Заводы он все разорил , авиакомпании - тоже. В аэропорт Днепр этот барыга до сих пор никого не пустил
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В умовах війни продавати землю - ну так її Росія купить - і війни не треба. Це так і за грати сядеш через пару років.
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У селян тупо заберуть землю,ніякого ринку не буде.
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Она уже давно продана ими нелегально. Рынок земли легализует то что есть сейчас.
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Если она продана нелегально, то ее можно забрать!!! как только все будет легально, назад не вернёшь!!! и они забирают не только у селян, земля принадлежит всем, чьи предки проливали за нее кровь.

НИ В ОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ НЕТ РЫНКА НА ПОЛНОМ БЕЗЗАКОНИИ, а у нас саранча хочет его сделать без законов.
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Правильно, ее нужно ЗАБРАТЬ, и отдать тем, кто не нарушает закон. В селах должны жыть заможные фермеры, а не голодранцы, которые продадут последнее, пробухают.
Земля - это наш клондайк. Дай людям поддержку государственную, дай кредиты на переработку, и можно так поднять средний класс в селах.
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Занимательная математика...

Мабуть усі вже бачили відео про нахабних терорів, що вимагали місто Щастя, якщо не бачили - ось: https://youtu.be/_v4E9zlx69U

Але Заради цікавості пошукав результати голосування у місті Щастя:

Окружна виборча комісія (ОВК) №105 (місто Щастя, Луганська область).

На сайті ЦВК міститься така інформація: після опрацювання 100% електронних протоколів перемагає представник партії "Опозиційний блок" Вікторія Гриб (39,58%), за нею йде представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Медведчук (31,7%)....

https://bitter-onion.livejournal.com/
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Мертветчука надо посадить . Вот кто рвется в вице спикеры по заданию *****
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ну и что тут нового?так можно по всему нашему донбассу сказать, что там разные оппозиции побеждают
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Когда одни умирают за землю, кто-то торгует и продает все. Начали не с нужных изменений и законов, а с дерибана. Большинство нас против продажи и Зе чудесно знает, ну и где референдум.

Ни судов, ни рейдерство не уничтожено, мутный реестр, ни кадастра, земля многим не принадлежит, кому принадлежит по праву, но в судах они это не докажут.

ЗЕМЛЯ НЕ КВАРТИРА, ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ, ОНА ПОЛИТА КРОВЬЮ и до сих пор за нее проливают кровь И ПОТОМ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ, ОНА НЕ ВОСПОЛНИЙМЫЙ ТОВАР, и продавать ее можно только после того как законы будут антимонопольные РАБОЧИЕ, после того как будут работать суды полиция, прокуратура, после того как уйдут в небытие тётушки, ТОЛЬКО ТЕМ КТО ЖИЛ ЗДЕСЬ ПОКОЛЕНИЯМИ, а не тем кто гражданство за сало получил или оформит на подставных лиц и в ограниченном количестве.

БЕЗ ЗАКОНОВ ОТКРЫВАТЬ РЫНОК АМОРАЛЬНО!!! ГРАБЕЖ ВСЕХ.

ТО ЧТО СЕЙЧАС ПРИВАТИЗИРОВАНО НЕ ЗАКОННО НУЖНО СНАЧАЛА ВЕРНУТЬ И ЭТО ВОЗМОЖНО, С РЫНКОМ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБЕРЁМ.
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Спасите, помогите, грабют 😄...(и кстати, умирают не за землю, а за страну...)
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Страна без земли.... Гибнут за землю- Мать, которая нас кормит и поит, а не за государство и тех олигархов кто ее приватизирует. Ирония когда идёт о поколениях крови не уместна и многое говорит о вашей человечности и уважении к земле.
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В Израиле практически нет плодородной земли....Зато воюют они за эту территорию прилично....и воюют именно за страну Израиль(!!!) А вы всё ищете, что можно "намазать на хлеб". И, кстати, россия с нами тоже воюет тоже не за землю ( там они свою не могут в порядок привести)...
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В Израиле 97% пренадлежит государству и продовать ее никто не собирается
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Землю в Израиле можно свободно покупать-продавать. Но только своим. Иностранцам - только с разрешения земельного управления. Ведь национальные интересы - прежде всего!

"Мы находимся, все-таки в Израиле, есть конфликт, есть мусульманские страны, с которыми мы находимся в состоянии войны, поэтому конечно, государство не хочет продавать землю гражданам этих стран", - говорит Максим Бабицкий, руководитель Агентства недвижимости.

Но и особо привлекательной эту землю в аграрном плане не назовешь. Половина Израиля - это пустыня. Поэтому покупают чаще для строительства. Правда, земля здесь - просто золотая. За гектар - можно выложить два миллиона долларов." (Подробности.ua)
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Ну и пусть отдают тогда землю Палестине, раз воюют за страну и земля им не нужна.

Чушь вы пишете, для страны и жизнедеятельности нужна земля, страна не может быть в воздухе и да, как человек чьи предки пережили голодоморы я прекрасно понимаю ее важность в глобальное потепление и засуху, еда это тоже ценность.
Там нет плодородной земли, но просто так иностранцы ее не купят и за сколько, цена этой неплодородной земли, я не сомневаюсь, что жители Израиля владеют большим количеством земли, на случай если там где земля плодородная, т.к они не такие идиоты как мы.

Кроме Израиля есть и другие страны, например Монако, купите там землю.)))) вы видите только то за что вам платят деньги, все рассчитано на л.ха.
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Гдида смердюча яке воно має відношення до української землі. В воюючий злиденній країні продавати землю це ДЕРЖЗРАДА за неї їх повинні розстрілювати.

Для тих безмозких які пишуть що вони мають право продати. Вам і вашим дітям дали ту землю для користування а не для того щоб ви її ПРОДАЛИ продати могли і без вас!
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Тот, кто пишет , что имеет право продать СВОЕЙ ЗЕМЛИ НЕ ИМЕЕТ !! Жто троли . Они и квартиры своей не имеют. Получают копейки и пишут с методички
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Цивілізований ринок землі потрібний. І земельна реформа теж. Це не нормально, що третина українських черноземів сьогодня у власності однієї людини - Косюка. І цей латифундист продає за кордон виключно сировину неперероблену, а за це ще й отримує від держави мільярди дотацій. В той час, коли на Дніпропетровщині вбивають фермерів і переоформлюють їхні господарства на якогось бомжа. І займаються цим рейдерством нардепи з колишньої більшості Порошенка, яких притягнути до відповідальності неможливо(сьогодні неможливо)
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Если евреи введут рынок земли и скупят все, ИМ В УКРАИНЕ НЕ ЖИТЬ. В Украине было и будет спокойно, пока не тронут украинскую землю.
Умные люди жто понимают, ЗЕ с командой- живут по методичкам от Бени. Они свои семьи успеют вывезти, а пострадают простые евреи , которые живут в Украине .
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Говорят за Зе стоит Томаш Фиала(Драгон Кепитал), а за ним Сорос.
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Ему до зимы не прожить. Его этоим черноземом накрмят, и в чернозем закопают.
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Если проживет и земельку продаст, и казино откроет, и закон петин про евробляхи отменит, и снова посылки по $ 300 без пошлины разрешит, то что сделаешь, барыженок? Заплачешь ?)))
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Почему им не жить?? очень даже жить?? заселяются,усиленными темпами, Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, а наступного - буде створено ринок землі на 40 млн га, - Зеленський - Цензор.НЕТ 654 наблюдаю это с близкого расстояния.
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Евреи продают украинскую землю! Зебилы , вы это сделали своими руками
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Кацапчик, ты лучше за российский рынок земли сердце рви...а то свои земли китайцам продали, а за украинские - готов умереть на цензоре
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только нужны ограничения, чтобы землю не вывозили и по удобрениям критерии сделать, чтобы не было опасных химикатов!
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У нас работают какие-то ограничения? предприятия Ахметова контролируют уже, законы уже работают, экономика уже восстановлена? ОГРАБЛЕНИЕ КАК И С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ЗАВОДОВ, ТОЛЬКО ЭТО В МЛН РАЗ ХУЖЕ.
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заводики рыжего-почти металлолом . а Земля-наивысшая ценность на этой грешной планете.
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Вот такое оно народовлстие, зубожили)
Як НАТО - так референдум, а як земля - так оптикайте...

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неким баранам надо растолковать!(шоколоданые педроботы заглохнуть команда!),1га будет стоить от 10-20т$ по рыночной цене,земля в продажу(ну по реалу аренда на 49 лет),самое важное контроль(не убивать химией)..а теперь представьте какие бабки зайдут в страну???или фермер пускай вас кормит за 5000гривен в год на 49 лет???
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Даа, булут выращивать подсолнечник и пшеницу- И ВЫВОЗИТЬ ЗАРУБЕЖ . А украинцам устроят голодомор - УЖЕ ЖТО ПРОХОДИЛИ
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а сейчас куда вывозят????не тупи красота ты
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Ну пока и хлеб в магазинах из украинского зерна, и помидоры с арбузами с херсонских полей, и скот есть где выгуливать. Так шо тупишь ты.
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С турецких полей в обще то. Про какой скот ты верещишь аж жуть берет? Никто скота не держит уже
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Помидоры Херсонские, персики, дыни. Нормально у нас со скотом. У нас этого скота, что резать его некому. А давно уже пора сокращать поголовье.
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Кормить скот есть кому? Чем кормят , херсонскими персиками?
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Как много громких слов, а мораторий не продлят, и все в пустую. Какое глотки грызть, о чем ты болезный, ты глотки грызть будешь? Как страшно ... наверное, будет "слугам народа" в их теплых парламентских кабинетах.
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Глобальное потепление может сделать турецкие земли неплодородными аж совсем, а у нас тут не только продукты, НО И ПРЕСНАЯ ВОДА. ДУМАТЬ НУЖНО СТРАТЕГИЧЕСКИ.

Турецкие помидоры-несочна отрава, с которой 0 томата, водянистые и как трава. Пока есть наше мясо и наши помидоры, потом его не будет.

В мире перенаселение и не факт, что турки будут продавать нам еду всегда.

Порохоботы всегда аргументировали, что у нас аграрная страна, что ж нужно отдать всю землю 5 олигархам, чтобы они сделали цены на продукты как с газом, чтобы хорошее вывозилось, а нам помидоры хуже чем для скотины травленые привозили.
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Кто будет контролировать если законов нет??? не смешите! нет нет что вы лучше остаться без земли. с приватизации предприятий все очень много поимели, их очень модернизировали ага.

СНАЧАЛА НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИКУ ЧТОБЫ МЫ ЕЕ МОГЛИ КУПИТЬ, ЗАКОНЫ, А ТАК МЫ БУДЕМ КАК ИНДЕЙЦЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
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тебе ж сказали всё подготовят и контролирующие органы!не истери!
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Какие за пол года год????? Сказки для л.хов!!! ПУСТЬ СНАЧАЛА ВОССТАНОВИТ ЭКОНОМИКУ, ВНЕДРИТ РАБОТАЮЩЕЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО С ОТСЛЕЖИВАНИЕМ ВСЕГО БАБЛА И ВОЗВРАЩЕНИЕМ В УКРАИНУ, ПОСАДИТ ОНИЩЕНКО И РОЗЕНБЛАТОВ, СДЕЛАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ СУДЫ И ЗАКОНЫ, СДЕЛАЕТ ЗАКОНЫ ТАК ЧТОБЫ МОГЛО ПОКУПАТЬ ДИБО ОСУДАРСВО ЛИБО ТЕ КТО ЖИЛ ЗДЕСЬ ПОКОЛЕНИЯМИ!!!! (а не обещает все турецким инвесторам, а потом уже заикается о рынке!!!

НО НЕТ ОН ХОЧЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ ПО БЫСТРОМУ

И НА ТЫ МЫ С вами не переходили, очередной хам только от Зе ботов.
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Світовий банк сказав 3000-3500$ за гектар що ти мелеш які 10-20 тисяч? Дурні прїдять ці гроші за декілька місяців і будуть чулухати потилицю.
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За бутылку продадут. Если уже не продано, только сейчас, то что не законно можно забрать, а как рынок введут и перепродадут назад не вернёшь. Хуже чем с приватизацией заводов будет, земля бесценна, кто мы будем без нее??!!
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В Ирландии большая часть земли принадлежит британским латифундистам.
Я говорил с фермером в Ирландии. Сельское хозяйство им приносит копейки.

Почему невозможно модернизировать производство, вместо продажи земли.
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Модернизировать - значит работать, тратится! А оно жлобю без роду, без племени, нужно?
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Вот она вишенка на торте - барыги с Уолл-стрита знают свое дело и видимо дожали, просто так долги не прощают, возьмут с полна с процентами, так что самый весомый актив скоро перекочует в частные руки.
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Интересно, а если рынок земли продадут 5 монополистам, еда будет дорожать ещё дороже чем газ и мы её на почве глобального потепления не увидим?? голодомор у нас уже был, еду вывозили.

ЧТО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ГОСУДАРСТВУ, будет все ахметова-коломойского, они сделают непомерную аренду? захотят снесут дом??? у нас же квартиры в воздухе, а если продать все туркам как Зе эрдогану говорил, что ждёт турецких инвесторов.
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Нет, вопрос только в сх земле.
Сейчас пищевая промышленность прекрасно перерабатывает сх продукцию и хранит. Будут евреи выращивать все и продавать на мировом рынке за бешенные деньги.
Была на выставке продуктовой в Италии - ВЕСЬ ВОПРОС ГДЕ ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШИ, вишню, смородину? Объемы потребления колоссальные. Земли такого уровня , как в Украине - почти нет
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на берег у Сказочного не покушайся, там мое
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Чому Узеленського так поспішають продати Україну? Тому що вони тимчасові "врєменщики". Великий український пророк Тарас Шевченко з минулого поперереджав ЗеКо_манду:
Ви - розбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей
І брата сліпого,
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
Холодний Яр, 17 грудня 1845 р.
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без реальной реформы судебной ветви власти и реформы силового блока это может превратиться в тупой постсовковый беспред..
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НАС ДОВЕЛИ ЗА ЧЕРТУ БЕДНОСТИ!!! Экономика в ж.

ЗАКОНОВ У НАС НЕТ!
РЕЕСТР НЕ ПОНЯТНЫЙ, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ, ПОЛИЦИЯ И ГПУ тоже, антимонопольного законодательства нет!!! земля бесплатно всем, акция от Зе, очередной вы аморальный вор.

КУПИТЕ ЗЕМЛЮ В МОНАКО И ШВЕЙЦАРИИ, ЧТО ВАМ МЕШАЕТ??? а мы должны отдать землю без законов!!! ту землю, за которую умирало много поколений и умирают сейчас и остаться в глобальное потепление без воды и продуктов!
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До тих пір доки судова система тотально корумпована вводити ринок землі є прямим корупційним злочином проти українського народу. Зеленський злочинець який діє в інтересах групки олігархів та Ізраїлю.
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больше всего возмущает - он предлагает землю ,нашу Украинскую землю - иностранцем в начале - а не как президент Украины объявлает прежде всего своим гражданам
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Саме в цьому і є завдання Зеленського. Скоро українці стануть другими циганами.
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Майдан начнется раньше, чем слуги народа нажмут на кнопки за продажу земли. И возглавит его Юля.
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А Юля знает об этом? Никто за Юлей не пойдет. Нужно самим выходить, и не ждать того дня, когда они будут на кнопку нажимать.
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Я за Юлю не агитирую , но на теме ПРОДАЖИ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ у нее есть шанс стать Президентом
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Иностранцам доверять можно,ибо на них всегда можно найти управу,а как найти управу на наших держиморд-латифундистов,оккупировавших раду и власть и пишущих под себя законы и дерибанящих казну?.Иностранцы не смогут повлиять на наши законы,а Косюки ,Бахматюки,порошенки -запросто.Присутствие иносранцев озолотит простых селян через аренду и продажу.Иностранцы не придут к селянину с паяльником или утюгом (условно) чтобы отнять,а мусора ,судьи,прокуроры,власть и бандиты-запросто.Поэтому я за иносранцев.
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Разве речь идет не о земле, которая принадлежит государству ?
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Да что вы говорите, какая такая управа на иностранцев? На абромавичуса, ЯРЕСЬКА на грузинских реформаторов, на Супрун?

Если почитать историю, то они ни чем не лучше рашки!!! Очень жестокие и японцы и китайцы и американцы и патриоты они своего кармана, своей страны. Человечество бесчеловечно, а на почве нашего беззакония они будут делать, что хотят. Кстати, китайцы тоже иностранцы, можете посмотреть, что они делают с землями рашки.

Иностранцы потакают и хвалят наших олигархов, чтобы те выводили все наши денежки к ним, иностранцы создают квоты и лоббируют свои интересы.

Нас обанкротили и хотят все купить по дешёвке.

МОЖЕТ ВЫ ПРОДАДИТЕ СВОЮ КВАРТИРУ СОСЕДУ ЗА ГРИВНУ? ОН ЕЙ будет распоряжаться лучше чем вы, ему нужнее.))))
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Жэсть,походу Конституция уже ни к чему!
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Надо заставить президента выучить Конституцию наизусть и слуг народа тоже.

А вообще надо жтим слугам устроить экзамен по Конституции Украины
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та какая Конституция? он в Трускавце на двух лекциях в смартфоны провтыкали, а дальше вообще забили.
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Без аудита всех земельных операция никакого рынка. Для этого надо время и не пол-года, и не год.
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Спешат соросята,спешат бо монокаолиция разбредется. Гляди как вцепились в землю. Других прблем нет?
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Пасиба зеля, осталось только землю продать, для полного счастья, 73% кретинов, тебя поддерживают
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какое отношение компания "Онур" имеет к сельскому хозяйству и мелиорации?
http://www.onurgroup.com/RU/Onur/Sectors/
в Украине она только дороги строит.
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СНАЧАЛА ВОЙТИ В ЕС, привести законы в соответсвии с законами ЕС
Потом в НАТО , привести в порядок армию по натовским требованиям( турки ведь смогли)
И только потом задумываться о продаже украинской земли УКРАИНСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ( без подставных лиц)
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Все согласно плана.
Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель
Потом рынок земли и ее продажа. А далее - Шплом и второй государственный - иврит.
"Богоизбранный " народ аплодиркет ЗЕбилам стоя.
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Кацапов сильно подводит, что они всегда пренебрежительно относились к угнетенным народам относились, и ни капли не поняли их ментальность, так как кацы будучи от природы тупыми не в состоянии манипулировать общественным сознанием, и править империей более-менее мягко, как французы, или хотя бы без излишнее жестокости, как англосаксы.
Кацапы могут только править на основании грубой физической силы : массовых ссылок в Сибирь, голодоморов, репрессий.
Теперь просто смешно читать эти убогие антисемитские потуги.
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Зеля, друг ситный, вот в этом я как порохобот тебя поддерживаю!
Только не забудь автоматический всеукраинский земельный кадастр - тыкнул в карту - и видишь, КТО СОБСТВЕННИК и на какую дату!!!
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