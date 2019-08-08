 В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, а в следующем - будет создан рынок земли на 40 млн га, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал он.
По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности компания "Онур".
"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной часть Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства", - сказал Зеленский.
"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями", - сказал он, подчеркнув, что Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.
Потому - МАРАТОРИЙ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ НАДО СОХРАНЯТЬ
НИ В ОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ НЕТ РЫНКА НА ПОЛНОМ БЕЗЗАКОНИИ, а у нас саранча хочет его сделать без законов.
Земля - это наш клондайк. Дай людям поддержку государственную, дай кредиты на переработку, и можно так поднять средний класс в селах.
Мабуть усі вже бачили відео про нахабних терорів, що вимагали місто Щастя, якщо не бачили - ось: https://youtu.be/_v4E9zlx69U
Але Заради цікавості пошукав результати голосування у місті Щастя:
Окружна виборча комісія (ОВК) №105 (місто Щастя, Луганська область).
На сайті ЦВК міститься така інформація: після опрацювання 100% електронних протоколів перемагає представник партії "Опозиційний блок" Вікторія Гриб (39,58%), за нею йде представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Медведчук (31,7%)....
https://bitter-onion.livejournal.com/
Ни судов, ни рейдерство не уничтожено, мутный реестр, ни кадастра, земля многим не принадлежит, кому принадлежит по праву, но в судах они это не докажут.
ЗЕМЛЯ НЕ КВАРТИРА, ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ, ОНА ПОЛИТА КРОВЬЮ и до сих пор за нее проливают кровь И ПОТОМ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ, ОНА НЕ ВОСПОЛНИЙМЫЙ ТОВАР, и продавать ее можно только после того как законы будут антимонопольные РАБОЧИЕ, после того как будут работать суды полиция, прокуратура, после того как уйдут в небытие тётушки, ТОЛЬКО ТЕМ КТО ЖИЛ ЗДЕСЬ ПОКОЛЕНИЯМИ, а не тем кто гражданство за сало получил или оформит на подставных лиц и в ограниченном количестве.
БЕЗ ЗАКОНОВ ОТКРЫВАТЬ РЫНОК АМОРАЛЬНО!!! ГРАБЕЖ ВСЕХ.
ТО ЧТО СЕЙЧАС ПРИВАТИЗИРОВАНО НЕ ЗАКОННО НУЖНО СНАЧАЛА ВЕРНУТЬ И ЭТО ВОЗМОЖНО, С РЫНКОМ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБЕРЁМ.
"Мы находимся, все-таки в Израиле, есть конфликт, есть мусульманские страны, с которыми мы находимся в состоянии войны, поэтому конечно, государство не хочет продавать землю гражданам этих стран", - говорит Максим Бабицкий, руководитель Агентства недвижимости.
Но и особо привлекательной эту землю в аграрном плане не назовешь. Половина Израиля - это пустыня. Поэтому покупают чаще для строительства. Правда, земля здесь - просто золотая. За гектар - можно выложить два миллиона долларов." (Подробности.ua)
Чушь вы пишете, для страны и жизнедеятельности нужна земля, страна не может быть в воздухе и да, как человек чьи предки пережили голодоморы я прекрасно понимаю ее важность в глобальное потепление и засуху, еда это тоже ценность.
Там нет плодородной земли, но просто так иностранцы ее не купят и за сколько, цена этой неплодородной земли, я не сомневаюсь, что жители Израиля владеют большим количеством земли, на случай если там где земля плодородная, т.к они не такие идиоты как мы.
Кроме Израиля есть и другие страны, например Монако, купите там землю.)))) вы видите только то за что вам платят деньги, все рассчитано на л.ха.
Для тих безмозких які пишуть що вони мають право продати. Вам і вашим дітям дали ту землю для користування а не для того щоб ви її ПРОДАЛИ продати могли і без вас!
Умные люди жто понимают, ЗЕ с командой- живут по методичкам от Бени. Они свои семьи успеют вывезти, а пострадают простые евреи , которые живут в Украине .
Як НАТО - так референдум, а як земля - так оптикайте...
Турецкие помидоры-несочна отрава, с которой 0 томата, водянистые и как трава. Пока есть наше мясо и наши помидоры, потом его не будет.
В мире перенаселение и не факт, что турки будут продавать нам еду всегда.
Порохоботы всегда аргументировали, что у нас аграрная страна, что ж нужно отдать всю землю 5 олигархам, чтобы они сделали цены на продукты как с газом, чтобы хорошее вывозилось, а нам помидоры хуже чем для скотины травленые привозили.
СНАЧАЛА НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИКУ ЧТОБЫ МЫ ЕЕ МОГЛИ КУПИТЬ, ЗАКОНЫ, А ТАК МЫ БУДЕМ КАК ИНДЕЙЦЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
НО НЕТ ОН ХОЧЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ ПО БЫСТРОМУ
И НА ТЫ МЫ С вами не переходили, очередной хам только от Зе ботов.
Я говорил с фермером в Ирландии. Сельское хозяйство им приносит копейки.
Почему невозможно модернизировать производство, вместо продажи земли.
ЧТО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ГОСУДАРСТВУ, будет все ахметова-коломойского, они сделают непомерную аренду? захотят снесут дом??? у нас же квартиры в воздухе, а если продать все туркам как Зе эрдогану говорил, что ждёт турецких инвесторов.
Сейчас пищевая промышленность прекрасно перерабатывает сх продукцию и хранит. Будут евреи выращивать все и продавать на мировом рынке за бешенные деньги.
Была на выставке продуктовой в Италии - ВЕСЬ ВОПРОС ГДЕ ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШИ, вишню, смородину? Объемы потребления колоссальные. Земли такого уровня , как в Украине - почти нет
Ви - розбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей
І брата сліпого,
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
Холодний Яр, 17 грудня 1845 р.
ЗАКОНОВ У НАС НЕТ!
РЕЕСТР НЕ ПОНЯТНЫЙ, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ, ПОЛИЦИЯ И ГПУ тоже, антимонопольного законодательства нет!!! земля бесплатно всем, акция от Зе, очередной вы аморальный вор.
КУПИТЕ ЗЕМЛЮ В МОНАКО И ШВЕЙЦАРИИ, ЧТО ВАМ МЕШАЕТ??? а мы должны отдать землю без законов!!! ту землю, за которую умирало много поколений и умирают сейчас и остаться в глобальное потепление без воды и продуктов!
Если почитать историю, то они ни чем не лучше рашки!!! Очень жестокие и японцы и китайцы и американцы и патриоты они своего кармана, своей страны. Человечество бесчеловечно, а на почве нашего беззакония они будут делать, что хотят. Кстати, китайцы тоже иностранцы, можете посмотреть, что они делают с землями рашки.
Иностранцы потакают и хвалят наших олигархов, чтобы те выводили все наши денежки к ним, иностранцы создают квоты и лоббируют свои интересы.
Нас обанкротили и хотят все купить по дешёвке.
МОЖЕТ ВЫ ПРОДАДИТЕ СВОЮ КВАРТИРУ СОСЕДУ ЗА ГРИВНУ? ОН ЕЙ будет распоряжаться лучше чем вы, ему нужнее.))))
А вообще надо жтим слугам устроить экзамен по Конституции Украины
http://www.onurgroup.com/RU/Onur/Sectors/
в Украине она только дороги строит.
Потом в НАТО , привести в порядок армию по натовским требованиям( турки ведь смогли)
И только потом задумываться о продаже украинской земли УКРАИНСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ( без подставных лиц)
Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель
Потом рынок земли и ее продажа. А далее - Шплом и второй государственный - иврит.
"Богоизбранный " народ аплодиркет ЗЕбилам стоя.
Кацапы могут только править на основании грубой физической силы : массовых ссылок в Сибирь, голодоморов, репрессий.
Теперь просто смешно читать эти убогие антисемитские потуги.
Только не забудь автоматический всеукраинский земельный кадастр - тыкнул в карту - и видишь, КТО СОБСТВЕННИК и на какую дату!!!