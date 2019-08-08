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 Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

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"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3141869
 
   
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Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах" - Цензор.НЕТ 5435
Опубліковано 07.08.2019, 11:44
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.
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Ти не переводь стрілки, а розкажи свою версію, де після навали зеленої орди на трускавецькій готелі пропало 263 рушники? Босота, одним словом! 😁 Підозрюю, ти б теж взяв. І тапки теж. 😂
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и можно легализовать траву еще! Сделать векторы развития для городов и развивать по бизнес плану их. То бишь одни города - это туризм и там легализуют казино, траву, и т.д. Другие города промышленный вектор и там идет по тому развитию! Другие города например айтииндустрия - Силиконовая долина и т.п. Другой город - это биржи! Другой город - это киноиндустрия, как Голливуд! Нужно сделать, как в мегакорпорации США, что все города - это определенный вектор развития, как отделы в магазине! То бишь один отдел кино, другой отдел аграрная продукция, другой отдел лотерея, другой отдел техника, другой отдел еще что то и так далее. Вот так надо делать Украине, как в США!
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Нормально. Только надо ещё все эти будки с автоматами закрыть
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Тссс...Это Ляшко играет на автоматах! А ты думаешь, как он деньги выигрывает постоянно!? Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях" - Цензор.НЕТ 8960
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Сначала растоможку лимит 2000 евро сделайте. Я не намерен свинарчукам за Mac два лишних косоря переплачивать.
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Ти уже сплачуєш, тільки Коломойському!
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти? Думав "покарати" Пороха, який до растаможки блях не мав жодного стосунку, бо це преоргатива ВР, а покарав себе. Тепер кожен член твоєї родини платить Коломойському 9 гривень щомісяця.
За рік буде 110 гр з носа.
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Казино станет градообразующими предприятиями
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Ганьбище! Елементарне речення з папірця читає.
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блестящая реформа !
это вам не дурацкие заводы строить ! Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях" - Цензор.НЕТ 8805
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теперь в реестре профессий добавятся :
- Казинолог 1-го разряда
- Казиновед - рулеточник
- Казиница - снимальщица
- Казинист - вышибальщик
- Эксперт по казинации населения
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Давно пора!Наример:Легализация игорного бизнеса приносит доход Европе свыше 15 млрд.Евро в год.
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