 Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

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"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.

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