 Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.
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"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.
Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.
Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти? Думав "покарати" Пороха, який до растаможки блях не мав жодного стосунку, бо це преоргатива ВР, а покарав себе. Тепер кожен член твоєї родини платить Коломойському 9 гривень щомісяця.
За рік буде 110 гр з носа.
это вам не дурацкие заводы строить !
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