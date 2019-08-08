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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2404) СБУ (13697) экология (1156) Арселор (23) Офис Президента (41)

 СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды

Представители "ArcelorMittal Кривой Рог" встретились с президентом Владимиром Зеленским и командой Офиса президента, с которыми договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды.

Об этом сообщила пресс-служба "ArcelorMittal" 8 августа, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в конце июля 2019 года. Во время этой встречи стороны договорились, что СБУ снимет арест с имущества "ArcelorMittal". Этот арест мешал компании реализовывать инвестиции ее материнской компании на общую сумму около 150 млн долларов.

"Компания получила возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3). В частности, восстановлены пуско-наладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК ( "Экоцид")", - отметили в "ArcelorMittal".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ, - и.о. гендиректора Иванов

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

22 июля СБУ заявила, что на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации. Дело возбудили по статье "экоцид".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141868
 
 
 Топ комментарии
 
В воюющей стране СБУ занимается загрязнением окружающей среды, блокируя счета международных инвесторов, а террористы свободно хамят представителю Украины возле этого никому не нужного моста возле Станицы Луганской, до них нет дела, это ж не экономика, да.
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Пока верхушка ЛНР гуляет по нашей территории и рассказвет что это их все, у СБУ главная проблема эколооия Кривого Рога
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Стара влада, нова влада - СБУ веде себе однаково по відношенню до бізнесу!
А взагалі-то СБУ не має взагалі займатися бізнесом, треба у них забрати ці повноваження. їх функції - ловити сєпарів, терористів і кацапських шпіонів, а не бізнес кошмарити!
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Вряд ли, Миттал дал взятку Зеленскому. Скорее дядя Сэм дал ему подзатыльник
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Какой нахрен Сэм? Где Сэм, а где индус? Это при вашем Пэдре безальтэрнативце так вопросы решались.
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А как при наркомане вопросы решаются? Через кокс?
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Стара влада, нова влада - СБУ веде себе однаково по відношенню до бізнесу!
А взагалі-то СБУ не має взагалі займатися бізнесом, треба у них забрати ці повноваження. їх функції - ловити сєпарів, терористів і кацапських шпіонів, а не бізнес кошмарити!
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Пока верхушка ЛНР гуляет по нашей территории и рассказвет что это их все, у СБУ главная проблема эколооия Кривого Рога
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- Дайте деньги! - прошептал Остап Кисе с ненавистью. - Старая сволочь.(с)
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краще б відізвали дозвіл від Мінекології, тому що АМКР навіть сьогодні вже накривало димами місто.
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так пусть проверят местных чиновников от экологии, которые не видят нарушений.
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"Договорённости" Ось вам і нова влада. Закон - ні, "договорённости" - так.
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В воюющей стране СБУ занимается загрязнением окружающей среды, блокируя счета международных инвесторов, а террористы свободно хамят представителю Украины возле этого никому не нужного моста возле Станицы Луганской, до них нет дела, это ж не экономика, да.
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Набили стрелку,побазарили,развели как лохов.Как это по кивартальськи?
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Зе пытается копировать своего кумира - вована кремлевского)))
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Да та мелкая падаль то же с этого. начинала.Все хлопали ,наведет порядок! Теперь он кацапов хлопает дубинами во все отверстия.Если пропустим ,можем получить то же самое.
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Из чего ПЭТРЫК не имел, ставил палки в колеса.
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Когда в воюющей стране выпускают штепу на волю, когда мертвечуку позволяют скупить медиа и прочее, прочее（можно перечислять долго）, то тебя это не волновало, а тут такое возбуждение
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Які домовленості ? Що з карною справою ? Що з екоцидом ?
Може Баканову слід зайнятися терористами,що вільно гуляють на нашій території,а не банальним рекетом .
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Баканов привселюдно обосрался. И это радует.
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Рейдерский наезд провалился.
Поцаны перепутали лихие 90-е с сегодняшней Украиной.
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взамен на договоренности... хтось взагалі розуміє як це кваліфікується по діючому КК України???
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