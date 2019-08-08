 СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды

Об этом сообщила пресс-служба "ArcelorMittal" 8 августа, передает Цензор.НЕТ.
Встреча состоялась в конце июля 2019 года. Во время этой встречи стороны договорились, что СБУ снимет арест с имущества "ArcelorMittal". Этот арест мешал компании реализовывать инвестиции ее материнской компании на общую сумму около 150 млн долларов.
"Компания получила возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3). В частности, восстановлены пуско-наладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК ( "Экоцид")", - отметили в "ArcelorMittal".
20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.
22 июля СБУ заявила, что на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации. Дело возбудили по статье "экоцид".
А взагалі-то СБУ не має взагалі займатися бізнесом, треба у них забрати ці повноваження. їх функції - ловити сєпарів, терористів і кацапських шпіонів, а не бізнес кошмарити!
Може Баканову слід зайнятися терористами,що вільно гуляють на нашій території,а не банальним рекетом .
Поцаны перепутали лихие 90-е с сегодняшней Украиной.