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Все про:Верховный Суд (743) милиция (2691) Черкассы (621) евромайдан (6776)

 Верховный Суд освободил от ответственности черкасского милиционера Андрияша, осужденного за незаконный арест активиста Евромайдана

Кассационный уголовный суд Верховного Суда из-за истечения сроков давности освободил от ответственности экс-милиционера Руслана Андрияша, осужденного за незаконный арест активиста Евромайдана Юрия Ботнара в Черкассах.

Об этом говорится в постановлении суда от 20 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Во время Евромайдана Андрияш был начальником отделения Сосновского райуправления милиции Черкасс.

Установлено, что 27 января 2014 года он распорядился задержать активистов Евромайдана, которые накануне участвовали в массовых акциях протеста и штурме Черкасской областной государственной администрации.

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По его команде спецназ УБОПа незаконно задержал активиста Юрия Ботнара, который в дальнейшем был арестован.

В мае 2016 года милиционер Андрияш был признан по приговору суда виновным по ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса.

Он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Апелляционный суд в июне 2017 года признал законным приговор.

Защита милиционера и прокуратура подали кассации в Верховный Суд.

Прокуратура потребовала освободить Андрияша от уголовной ответственности в связи с истечением 3-летнего срока давности.

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Защита, в свою очередь, потребовал закрыть дело против милиционера из-за отсутствия состава преступления, в частности, из-за отсутствия прямого умысла.

Пострадавший активист Евромайдана просил Верховный Суд кассационные жалобы прокурора и защитника отклонить.

По итогам рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил жалобы.

Суд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, но в связи с истечением сроков давности освободил его от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3141867
 
 
 Топ комментарии
 
Круто. Бандиты по-прежнему неприкасаемы.
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Глибокореформований суд - найгуманніший суд у світі!
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Круто. Бандиты по-прежнему неприкасаемы.
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Штурмовать здание администрвции - это не преступление, а геройский поступок. Если штурмующие оказываются у власти. И наоборот.
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Знакомая фамилия.
А он не работал в Киеве в оболонском отделе?
Менты ж клялись, что его уволили из органов.
Имел каптерку на Петровке, затягивал туда прохожих, избивал и грабил.
В качестве свидетелей привлекал прикормленных бомжей
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В Киеве типо "уволили" и перевели с повышением на родину.
Знакомая картина.
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Глибокореформований суд - найгуманніший суд у світі!
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хромає судова рехформа. на всі чотири копита. треба срочно рубать три.
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такое впечатление, что народ через "судебную" ветвь снова испытывают на прочность . Что не решение , то " шедевр " . А один сказал что судебная реформа лучшее его достижение. Но сказать , не сделать .
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Ничего, Портнов вам покажет, что такое судебная реформа по зебильнлму ))
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а вам какое дело ? в Грузии все вопросы порешали ?
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Портнов работает отлично )) Мои поздравления зебилы ))
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Суд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, Источник: https://censor.net.ua/n3141867
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Кто знает из заграничных комментаторов- Это только в Украине зек может после отбытия наказания работать в милиции или где еще есть такая опция ?
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