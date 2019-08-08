 Никакой "задолженности" Украины перед СНГ существовать не может, - замглавы МИД Боднар

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ ", - отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.

"Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе", - акцентировал заместитель министра.

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Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства.

"Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - отметил дипломат.

Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при координационных институтах СНГ.

Наконец он отметил, что такая жесткая позиция Украины является абсолютно адекватной реакцией на неспособность СНГ хоть как-то реагировать на агрессию РФ против Украины, несмотря на то, что такие действия российской стороны грубо нарушили принципы, на которых в свое время создаволась Содружество.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около $4,6 млн).

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