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 Политика Украины
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Все про:Боднар (51) долг (1091) МИД (5091) СНГ (389)

 Никакой "задолженности" Украины перед СНГ существовать не может, - замглавы МИД Боднар

Публикация российских СМИ о якобы "задолженности" Украины перед СНГ и отсутствие "официального сообщения" о выходе нашего государства из этой организации является откровенной манипуляцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ ", - отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.

"Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе", - акцентировал заместитель министра.

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Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства.

"Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - отметил дипломат.

Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при координационных институтах СНГ.

Наконец он отметил, что такая жесткая позиция Украины является абсолютно адекватной реакцией на неспособность СНГ хоть как-то реагировать на агрессию РФ против Украины, несмотря на то, что такие действия российской стороны грубо нарушили принципы, на которых в свое время создаволась Содружество.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около $4,6 млн).

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Источник: https://censor.net.ua/n3141864
 
   
 Топ комментарии
 
Однажды, на базаре Ходжа увидел как толстый чайханщик тряс какого-то нищего бродягу, требуя у него платы за обед. - Но я же только понюхал твой плов! - оправдывался бродяга. - Но запах тоже стоит денег! - отвечал ему толстяк. - Подожди, отпусти его - я заплачу тебе за все, - с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику. Тот отпустил беднягу. Ходжа вынул из кармана несколько монет и потряс их над ухом чайханщика. - Что это? - изумился тот. - Кто продает запах обеда, тот получает звон монет, - невозмутимо ответил Ходжа…(с)
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наглость кацапов затмевает способность к восприятию действительности.
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кацапа,Украина никогда не входила в состав СНГ,а была ассоциированным членом.так шо выходить неоткуда Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4848
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наглость кацапов затмевает способность к восприятию действительности.
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там априори нет способности воспринимать действительность! Живут в иллюзорном мире где рашка великая страна!
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ни фига себе... т.е раша брешет? никогда такого не было и вот опять??? ))))
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Спалился! Т.е. до 14-го года Украина платила взносы и никогда не была членом СНГ Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 5703
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Не-не-не, ты голову не морочь! Так вышли из СНГ или нет? Несет всякую ахинею "минимизировали...сократили... только участники дипломатических ведомств..."
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кацапа,Украина никогда не входила в состав СНГ,а была ассоциированным членом.так шо выходить неоткуда Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4848
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ну так все рано это некоторое участие, и какой в нем смысл, особенно после 2014 года, непонятно
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а почитай статью-станет понятнее,особенно про после 2014
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в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3141864
и что там должно быть понятно?
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не,тебе не станет понятнее...то я погорячился Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8581
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ну раз ты такой понятливый, то и объясни популярно, но только не общими фразами из методички
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не...не буду.то шо легко приходит,легко и уходит. Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8042так шо-сама,сама,сама...
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ясно, порохоботное, сам ничего не знаешь, но других поучаешь слив засчитан
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Вот тупое, кацарылый, никогда Украина не была вашей, и не будет, пригласите лучше кима, пончика воблоглазого, он там вам порядки наведёт
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- Нет, действительно, это ч‑черт знает что такое! - продолжал горячиться Воробьянинов. - Дерут с трудящихся втридорога. Ей‑Богу!.. С ума сойти…(с)
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Однажды, на базаре Ходжа увидел как толстый чайханщик тряс какого-то нищего бродягу, требуя у него платы за обед. - Но я же только понюхал твой плов! - оправдывался бродяга. - Но запах тоже стоит денег! - отвечал ему толстяк. - Подожди, отпусти его - я заплачу тебе за все, - с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику. Тот отпустил беднягу. Ходжа вынул из кармана несколько монет и потряс их над ухом чайханщика. - Что это? - изумился тот. - Кто продает запах обеда, тот получает звон монет, - невозмутимо ответил Ходжа…(с)
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а кто впаривает Роттердам+ должен получить тюремные нары)))
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А кто впаривает в статью об СНГ, "Роттердам", тот получает "спам"... Пиши по теме...
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СНГ задолжало Украине $ 200 лярдов за разгромленный Донбасс.
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причем тут снг, тупой тролль?снг с нами воюет?всякие казахи с киргизами?
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Конечно. Все члены ОДКБ - автоматически взяли на себя ответственность за российскую войну против Украины.
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вот тупица...причем тут снг до одкб, это разные организации...и когда член одкб сильно помог нам с топливом в 2014 году порохобот по другому кукарекал, наверное?
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ОДКБ - соучастники войны на Донбассе.
Беларусь была исключением, но тогда в ней правили другие люди.
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какие другие?тот же лука и правил и помогал нашу технику заправлять, в тч и военную..
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Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3141864
то есть, формально какое то участие все же есть...зачем?какая там защита интересов?бред
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Как оказалось, барыга даже не сподобился официально уведомить о выходе из СНГ и выйти из него- чтобы не давать возможности раше сейчас открывать рот и "манипулировать"? А сам же трындел, что вроде как мы вышли? Наверное для того, чтобы увеличивать товарооборот с рашей и работать на её ВПК?"Потужна" дипломатическая "перемога" и "отстаивание" интересов Украины!
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Чучело, Украина просто, не пролонгировала участие в СНГ... Согласно международному законодательству, это равноценно разрыву отношений, и выходу из договоров... (Кстати, об отказе пролонгировать договор, Украина уведомляла официальным порядком, через МИД...).
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чудило на букву м, а что на это расскажешь
Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3141864
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Чучело соевоголовое, читать для начала научись. Про научись думать даже не говорю. Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 3410
"Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ" (с)
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товарооборот там вряд ли увеличивали, в снг формально лишь участвовали, непонятно, зачем эти формальности вообщее нужны были
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"Чудилу на букву "м", ищи у себя в зеркале... Там ты его найдёшь, с бОльшим успехом... А я говорю о том, что мы имеем на данный момент - отсутствие пролонгации действия договора об СНД. Украина должна была это сделать ещё полгода назад, но это не осуществила... Значит, договор по СНГ, со стороны Украины, говоря юридическим языком, "ничтожен", то есть аннулирован...
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Ага. А еще- "представителей в заседаниях высших органов СНГ". Правда "снижененных". Но це таке. Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6396
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да то больное на голову, и ему хоть в очи ссы--все божья роса
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