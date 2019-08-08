 В Киеве будут судить ветерана АТО Регешу, прострелившего ногу журналисту Рунцу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.
Отмечается, что по результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел 5 мая около 22:00. Мужчина, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" в столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки. Одна из пуль попала в потерпевшего.
Потерпевший оказался корреспондентом издания "Настоящее время" (Владимир Рунец). Мужчина получил открытый огнестрельный перелом правой стопы. Стрельбу устроил ветеран военных действий на Донбассе Владимир Регеша. По предварительным данным, конфликт возник из-за невозвращенного долга.
И не надо приплетать сюда Порошенко. Он не прокурор и не судья.
я сочуствую больным, но не сочуствую килерам, бакланам и прочим преступникам. это человек совершил тяжкое преступление. при чем он явно пришел с намерением его совершить. и никакие заслуги не дают ему на это право.
Ведь контуженым везде у нас дорога.....и почет
Ця людина провоювала декілька років поспіль, поки ти диван просиджував.
Гвінтівка на обліку, тобто це - офіциал. Так, він дійсно порушив правила поводження зі зброєю, зробивши постріли у місті, але він стріляв у землю.
Якщо ж піхто правознавець, то він повинен знати, що "умисне" - це наявність умислу, тобто підготовки, а в даному випадку - прицільної стрільби, якої не було.
це слова твого героя:
А взагалі-то є вояки, які починають, як би по-народному сказати, бикувати, - приїжджають з фронту і розповідають, як "в танкє горєлі". Це якраз ті, що там просиділи "на хаті", і от вони починають розказувати, як їм зараз важко, що їх ніхто не розуміє, а вони ж там воювали, а вони ж там стріляли, і "горєлі", і все підряд…
Є такий момент: "Я махав, я воював - ви мені всі винні, і край!"
Я не виправдовую Санту, але вважаю, що вам особисто ніхто не давав права назівати його "скотиною".
І, до речи, він дійсно воював. Я за нього кажу, це правда 100%, а за мене, якщо буде треба, інші скажуть.
ніяки брати і братки не мають права судити будь кого.
я хотів би почути вашу думку, якби цей недоумок скалічив вашу дитину, або не дай господь убив.
Как будем решать эту задачку? Тоже винтовками?
Тут порівнювати або 73,22 і 24,45% або 43% і 8%.
НУ ЧОГО ВИ ВЕСЬ ЧАС БРЕШЕТЕ ?!
А ОПЗЖ (13%) не ватники?
А юлины сторонники (8%) не ватники?
А те, кто по можаритарке за ватных кандидатов голосовал не ватники?
Я думаю, там больше 73% получится.
Как проблемку решать будем?
Это вы обозвали сепарами всех, кто не за порошенко.
Напомнить? Короткая же у вас, порохоботов, память.
35% сепары и просепарские
35% откровенные идиоты
3% долго писать о них.
Если это твое личное, оставь его при себе, оно никому не интересно.
ЗЕленушка, а ну приведи мне мой коммент, где я называю сепарами всех, кто не за порошенко.
Повторяю для тебя твою же фразу- Я думаю, там больше 73% получится.
Видимо только ЗЕленые математики считают так, что 27 % больше чем 73%. Хотя нет, не только, были в истории независимой Украины ********, у которых число избирателей превышало 100%. Так что ты там за IQ писал? Вангую- ты народный депутат от Слуги народа. В этом случае не удивительно, что твой IQ = 60 ÷ 80. Тут даже Трускавец не поможет))))
Перечитай 7 раз.
Психологи кажуть, що тоді навіть ті, у кого IQ = 60 ÷ 80, починають здогадуватись про що йде мова.
Речь о том, кто дал право 8-ми% граждан Украины выносить приговор гражданам Украины с другой точкой зрения?
Переход на оскорбления считаю показателем, именно, твоего IQ.
На куркуляторе считаешь?
Ветеранам АТО нужна психологическая реабилитация.
В западных странах термин «хулиганство», как правило, применяется по отношению к хулиганствующим болельщикам, в то время как в странах бывшего СССР под хулиганством понимается преступление или правонарушение (сравнимое, напр., c «disorderly conduct» в большинстве англоязычных юрисдикций). Наказание за хулиганство предусмотрено в уголовных кодексах ряда стран, в частности России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
а иначе-кто-то может потеряться на просторах нашей ВОЮЮЩЕЙ страны...
Да, оступился, нервишки то после всего что испытал, играют.
И даже если его засудят, его прошлое не отнять - он защищал страну!
А вы как были трусливыми скунсами, так ими и останетесь.
Воевал - почёт и уважение.
Совершил преступление - сядь посиди.
Причём совершил преступление и с#бался с оного.
Шумно прийшов - тихо пішов.
Закон один для всіх, з того починається і тим закінчується здорове суспільство.
Тому рочків 7 має отримати за тяжкі наслідки.