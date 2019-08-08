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Все про:ветераны (534) журналистика (2429) прокуратура (3593) стрельба (2487)

 В Киеве будут судить ветерана АТО Регешу, прострелившего ногу журналисту

В киевский суд направили обвинительное заключение в отношении 45-летнего ветерана АТО Владимира Регешы (Санта), который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении Киева и ранил журналиста Владимира Рунца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что по результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 5 мая около 22:00. Мужчина, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" в столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки. Одна из пуль попала в потерпевшего.

Потерпевшый оказался корреспондентом издания "Натоящее время" (Владимир Рунец). Мужчина получил открытый огнестрельный перелом правой стопы. Стрельбу устроил ветеран военных действий в Донбассе Владимир Регеша. По предварительным данным, конфликт возник из-за не возвращенного долга.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141862
 
 
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Повезло чуваку что Петю не переизбрали, а то схлопотал бы пожизненное, а так есть шанс.
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Как и 8000 которых он посадил😀 Их же уже Зе помиловал и выпустил, не?
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Что ты мелешь, за такое никому не дают пожизненное. А шанс получить 7 лет , ты считаешь лучшим?. А я ситаю, что ветерану АТО нужно дать скидку за то, что он рисковал жизнью в АТО, хоть и не оправдываю его поступок
И не надо приплетать сюда Порошенко. Он не прокурор и не судья.
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А если бы воевал за *молодые республики* отделался бы только условным сроком.
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интересно, а кто пустил єту скотину в бар с винтовкой??? и це ************? апупеть. це спроба умисного вбивства. а скільки ще бродить цих контужених героїв?
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