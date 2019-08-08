 Зеленский: "В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил он.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.

Кроме того, президент отметил, что до конца года в Киеве запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов США. Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала", - добавил президент.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

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