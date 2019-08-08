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 Политика Украины, Экономика
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 Зеленский: "В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год"

Президент убежден, что в последующие годы Украина будет демонстрировать рост экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил он.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.

Кроме того, президент отметил, что до конца года в Киеве запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов США. Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала", - добавил президент.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141861
 
 
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Киевляне! Переименуем столицу в Нью-Васюки?
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…


Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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казочки... Зебіли, вибори пройшли - навіщо вони вам? Та вже хоча б помовчали...
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Будет расти у Зедебилов на бумаге, как в парашостане, ты ещё и руководителя укрстата замени или уже заменил? тогда точно будет расти на 10% как и зарплата учителям в 4000$
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Зеклоун, ты уже что-то курнул? Очень вставило?
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Кста, а за нові кошмарики бізнесу в Україні, починаючи з АрселорМіттелл - не виправдовувався?
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"вот на эти 2 процента и живем")) 5-7 в год, ага.. у меня в 24-м году поляки будут картофель на огороде полоть при таких раскладах.
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а если не будет?
он ответит за слова и уйдёт добровольно в отставку прихватив с собой всех своих зе-*********?
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В прошлом году был рост 5,6%, а номинального - там вообще "дикие деньги" - 11%. Чем он удивить захотел?
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Не было такого. Рост прошлые 5 лет недоходил и до 3%.
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Будем надеяться. Потому что прошлые годы Украина топталась на месте с ростом ВВП до 3%, в то время как развивающиеся страны растут по 5%, в результате мы ещё больше оставали от других стран. Рост 5% ВВП это нормальный рост для развивающейся страны.
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Да.....если каждый раз одевать браслет по убиенному на руку, то...скоро руки не хватит.
А зеленой жопе все равно сколько людей в Сибири сгорит или утонет, это надо понимать.
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Ну-ну... Поки що кварталі темпи приросту ВВП сповільнилися порывняно із 1 кварталом 2019...
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вот здорово . теперь заживем . нужно будет загуглить по чем нынче недвижимость на Лазурном Берегу . да и яхта мне не помешает
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