 "В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил он.
"Мы уже начали активную работу в этом направлении и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.
Кроме того, президент отметил, что до конца года в Киеве запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
"Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов США. Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала", - добавил президент.
"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.
Дмитрий Чекалкин ©
Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.
Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?
Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.
"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.
Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.
Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.
Хроники хунты:
Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира.
Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.
Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.
Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
Гарольд Вильсон
Емеля-дуракВ.Зеленский
Джамахерія вже шорт- лист оформив - Коболєв буде премєр-міністром, ціни на все будуть, як в Європі, а премії будуть ще вищі.
Так що даремно ви тут ґвалтуєте свій кволий інтелект.
Стремительно это: 5-7 раз.
Иначе уровня Греции достигнем к 3 000 году.
Піпл хаває.
Але толку то від такого ВВП.
Мы, Зебулон Первый, милостливо повелеваем!