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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2404) Турция (2118) экономика (3505) Эрдоган (434)

 "В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год", - Зеленский

Президент убежден, что в последующие годы Украина будет демонстрировать рост экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил он.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.

Кроме того, президент отметил, что до конца года в Киеве запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов США. Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала", - добавил президент.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Зеленский в Турции встретится с Варфоломеем, ознакомится с производством беспилотников и посетит бизнес-форум

Источник: https://censor.net.ua/n3141861
 
   
 Топ комментарии
 
Киевляне! Переименуем столицу в Нью-Васюки?
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Зеклоун, ты уже что-то курнул? Очень вставило?
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…


Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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Да, Вовочка говорил и говорит что МЫ будем жить лучше! Но он не говорил и не говорит что ВЫ будете жить лучше...
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Як вже набридли тупі приколи цього блазня.
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Кого узеленского тепер призначать "барьігой на крові"?

Дмитрий Чекалкин ©

Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.

Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?

Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.

"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.

Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.

Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.

Хроники хунты:
‪Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира. ‬
‪Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.‬

Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.

Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
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В ближайший четврегр пройдет дождь и экономика начнёт рости.
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Скажіть Зеленському, що ріст економіки - це ріст виробництва товарів і послуг на території України. А то він ніде не вчився.
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Кто бы ни выиграл выборы, к власти приходит министерство финансов.


Гарольд Вильсон
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\\"В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год"\\ ВАЗелин будет это повторять каждый последующий год - имеет право....
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По щучьему веленью, по моему хотенью, в последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год", - Емеля-дурак В.Зеленский
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Ото ему Эрдоган походу отсыпал нормальной травы.
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це сказав відомий у світі фінансист чи економіст? Ні, це сказав комік Зеленський...
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Порохоботи, ви припиняйте свою "свістопляску". Для економічного стрибка вже все готове.
Джамахерія вже шорт- лист оформив - Коболєв буде премєр-міністром, ціни на все будуть, як в Європі, а премії будуть ще вищі.
Так що даремно ви тут ґвалтуєте свій кволий інтелект.
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Стремительно 5-7% ? Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 5210
Стремительно это: 5-7 раз.
Иначе уровня Греции достигнем к 3 000 году.
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В перші роки коли алкаші скидатимуть землю по $1-3 тис. олігархам в офшори, дійсно статистично ВВП може за рахунок дефлятора додати пару зайвих відсотків.
Але толку то від такого ВВП.
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Молодець, вперед і прямо.Виводь країну з корупційної кризи.
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"Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил он."


Мы, Зебулон Первый, милостливо повелеваем!
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