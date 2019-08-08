 Призываю международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей политзаключенного Бекирова, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова заявила на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжелобольному гражданину Украины Эдему Бекирову. Дальнейшее его содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятные транспортировки в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни", - говорится в сообщении.
Денисова подчеркнула, что решения Европейского суда по правам человека, которые обязывают правительство РФ незамедлительно поместить Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей, не выполняются. Ее многочисленные просьбы не дали ожидаемого результата.
"Призываю полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейшее содержание Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры во исполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека", - пишет омбудсмен Денисова.
1. Уничтожение мирных жителей даунбасяу.верно ?
Эти зебилы такие зебилы.
Только "бла-бла-бла-призываю-бла-бла-бла".
6 серпня 2019, 12:26 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
З різкими і місцями образливими випадами проти жителів Москви, які домагаються реєстрації на виборах до Мосміськдуми незалежних кандидатів, виступив 29 липня на телеканалі "Царгород" клірик РПЦ протоєрей Андрій Ткачов, який після Революції Гідності втік з Києва до Росії.
Про це повідомляє "Портал-Credo.Ru".
"Це ліс неляканих ідіотів, - назвав протестуючих москвичів протоєрей-втікач. - Борцуни за велике щастя, просто люди з бетоном в голові".
Натякаючи на вчинок свого побратима - єромонаха Іоанна (Гуайта), який допомагав учасникам протесту ховатися від ОМОНу в храмі, - протоєрей Ткачов продовжив: "Я їх терпіти не можу і зовсім не поважаю, хто б вони не були, яку би владу не посягали, в якому б сані не перебували. Це просто ідіоти".
Продовжуючи перебирати образливі вирази, о. Андрій сказав: "Біснувата юрба накрученого народу ... Риторика свободи, щастя, демократії. Слухайте, підітріться цими папірцями".
"Це просто божевільні люди, - продовжив протоєрей свою "православну проповідь". - Це люди з гнилизною, смердючі люди - у них серце смердить... Просто смердить, як незакопані екскременти. Смердить серце у цих людей. Це смердючі люди, терпіти їх не можу. набачився я їх. В Україні благословенній, та й тут такі ж нелякані ідіоти, як там. Терпіти їх не можу ".
Незважаючи на те, що проповіді протоєрея Андрія Ткачова основані на мові ненависті, розпалюють ворожнечу і неприйняття базових цінностей демократичного суспільства, священнослужитель користується досить великою популярністю в РПЦ і є постійним спікером "православних" телеканалів.
Нагадаємо, недавно на своїй сторінці в соцмережі секретар Пермської єпархії РПЦ побажавпротивникам режиму Путіна, які вийшли на протести в Москві, «горіти в пеклі».