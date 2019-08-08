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 Политика Украины
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 Призываю международное сообщество не допустить дальнейшее содержание под стражей политзаключенного Бекирова, - Денисова

Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова призвала представителей международного сообщества к содействию в вопросе освобождения из под стражи в оккупированном Россией Крыму тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова заявила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжелобольному гражданину Украины Эдему Бекирову. Дальнейшее его содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятные транспортировки в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни", - говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что решения Европейского суда по правам человека, которые обязывают правительство РФ незамедлительно поместить Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей, не выполняются. Ее многочисленные просьбы не дали ожидаемого результата.

"Призываю полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейшее содержание Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры во исполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека", - пишет омбудсмен Денисова.

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Призываю международное сообщество не допустить дальнейшее содержание под стражей политзаключенного Бекирова, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141858
 
 
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Да международному сообществу нас***ть на людей. Нужно было не отпускать разейских диверсантов и моряков а обменивать на наших. Теперь ***** можете поцеловать у ср@ку.
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Закликаю правоохоронні органи України - як найшвидше арештувати баригу та основних підбарижників. І провести розслідування всіх їхніх злочинів!
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Давай по списку все злодеяния порошенко.
1. Уничтожение мирных жителей даунбасяу.верно ?
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Зебил, здесь другая тема где обсуждается свобода борца с российским режимом.
Эти зебилы такие зебилы.
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А сама НИЧЕГО не сделала полезного за все время работы.
Только "бла-бла-бла-призываю-бла-бла-бла".
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