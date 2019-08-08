EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Экономика, Общество
  1670  83
Все про:Газ (9111) Нафтогаз (2711) цены (2099) Тарифы на газ (147)

 НАК "Нафтогаз" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн, - Кабмин

Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019г. № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок", - говорится в сообщении.

Речь идет о Минэкономразвитии, где средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС. Затем Украинская энергетическая биржа, где газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС. НАК "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018г. № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн", - отметили в правительстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина накопила рекордные для июля 16 млрд кубометров газа. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3141855
 
 
 Топ комментарии
 
подняли в 7 раз а снижать будут по 10% каждый месяц да! хороший развод ЛОХОВ!!
 показать весь комментарий
 
Моя жена учительница получила з.п 4000 долларов, я обрадовался, и тут я проснулся.
 показать весь комментарий
 
Помнится, ещё весной попа с гросей верещали, шо цену на газ снижать низззяяя а то МВФ нападьёт и кырдытов не даст! Зеля, астанавись!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
подняли в 7 раз а снижать будут по 10% каждый месяц да! хороший развод ЛОХОВ!!
 показать весь комментарий
 
 
Решалам ПОПковым уже давно пора угомониться.
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенко и такого даже не было.(sarcasm)
 показать весь комментарий
 
 
Розводив під.р порошенко зі своєю шоколадною шоблою. Тепер нова команда діючого президента їх всіх їб... в хвіст і гриву. Так що помовчи і доїдай шоколад мовчки.
 показать весь комментарий
 
 
надо быть честным прежде всего с самим собой! новая команда пока что никого иметь не может, ну хотя бы потому что прокурор пока что еще из старой команды! так что не обманывай ни себя ни других! а что будет в будущем не знает никто! вот так сказать и будем посмотреть кто кого будет иметь!!
 показать весь комментарий
 
Ага.Ціна упала і буде падати сама по собі? Не розказуй казки. І без прокурора, в усіх хто крав ,коліна підігнулись. Тепер з пів слова розуміють,що їм робити,бо ще як буде новий прокурор-то "сядут усє" )
 показать весь комментарий
 
 
ага ага после подъема в 7 раз она упала аж на 20% давай все обписяемся от радости! ты всех за идиотов считаешь да?!! А вот когда будет новый прокурор вот тогда и будем посмотреть! и не нада строить из себя БАБУ ВАНГУ типа знаешь что будет!!
 показать весь комментарий
 
Енурез у депутатів і всіх хто крав міліонами почався після обрання нового президента і розпуску парламенту.От від того часу все помаленько йде на спад по цінах (виключення Водафон Україна.Ті підари підняли тарифи в декілька разів).
 показать весь комментарий
 
Сам тільки отой що нижче пупка падає. НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7851
Треба триматись! Можливо вже й не так довго. Схоже туркам їхній жлобський барєр Босфора вже не допоможе, і москальня глотне. Бо є рішення, гроші і головне - вже ведеться робота.
Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк -дохідне для учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-

"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
 показать весь комментарий
 
Ты зебил? Во первых доллар стил 8 грн, хоть и искуственно банда хряка рисовала опустошая ЗВР Украины и на момент бегства на казначейских счетах оставила 100000 грн на всю страну. По этому и было приято решение аудита всей финансовой системы и по итогам онной реальная цена за доллар стала около 27. Во вторых газ стали покупать в ЕС, а не напрямую у кацапстана.
 показать весь комментарий
 
 
ты забыл еще про войну написать!! мне так сказать пропаганда ПОРОХОСИСЬ до одного места!! я смотрю не на твое БЛА БЛА БЛА, а на свой кошелек и холодильник и сравниваю его с кошельком ПЕТИ!! догадываешься какие у меня вопросы возникают!!
 показать весь комментарий
 
 
Подивіться у офіційних відкритих джерелах динаміку змін залишків на єдиному казначейському рахунку та обсяги ЗВР. Стане зрозумілим, що є нормою, що є типовими коливаннями, а що - критичною ситуацією. Наприклад, період втечі януковича ніяк особливо не виділяється.
 показать весь комментарий
 
 
и то ,до холодов а потом страшно даже подумать..
 показать весь комментарий
 
Не сси! Прибалтам було гірше, та вони не ссяли, а про свої країни дбали. Тепер живуть як люди.

Треба триматись! Можливо вже й не так довго. Схоже туркам їхній жлобський барєр Босфора вже не допоможе, і москальня також глотне. Бо є рішення, гроші і головне - вже ведеться робота.

Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк -дохідне для учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7429 - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
 показать весь комментарий
 
Зрада!!! Караулл!!! И ето после того как Петя обещал после выборов сделать газ по 12500грн/тыс. куб.
 показать весь комментарий
 
 
І якщо не підвищити то дефолт нападе. Відразу після путєна.
 показать весь комментарий
 
 
100%. Мама Коболева точно так из Америки и сказала НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 9030
 показать весь комментарий
 
 
Знижувати будуть поки їм це мало коштує, споживання то на порядок менше зимового
 показать весь комментарий
 
на 26,5 копеек летом, лол. Если Коболев ВСЕРЬЕЗ рассматривается на должность Премьера то это конец.
 показать весь комментарий
 
 
Не боись, вице-премьером по ТЭК он точно станет )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нет, Голосу с ПОПковцами его не пролоббировать.
 показать весь комментарий
 
Его лоббируют группы зебилов ))) Авакян тоже остагется, если не сам, то своими людьми в министерствах ))) Можно всех **********
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, газ то руцкий, должен дешеветь, а наш - дорожать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо той Зеленський творить! точно агент кремля )))
 показать весь комментарий
 
 
зато у нас не будет воды, водоканалы передают всем пламенный привет..., если где-то прибыло, то где-то обязательно убыло, это закон сохранения денег для одних и тех же людей...
 показать весь комментарий
 
 
1. Нет водьі холодной в кране - виноватьі христиане.
2. Нет водьі горячей в кране - виноватьі мусульмане.
(старовинні єврейські прислів'я).
 показать весь комментарий
 
термін "єврей" має менше півтора століття, звідки там "старовинні"?
 показать весь комментарий
 
Копійчане зниження на газ, якщо перерахувати ціну на газ у доларах
 показать весь комментарий
 
 
Помнится, ещё весной попа с гросей верещали, шо цену на газ снижать низззяяя а то МВФ нападьёт и кырдытов не даст! Зеля, астанавись!
 показать весь комментарий
 
 
Много кырыдытов МВФ Зе дал?
И зачем нам кырыдиты МВФ под 3%, мы лучше облигации разместим под 6,5-7%, все равно ведь нариду отдавать.
 показать весь комментарий
 
Ващє-то саме грося і зробив перше зниження цін на газ саме весною. Це вже друге зниження...
 показать весь комментарий
 
Так перед выборами он готов был и женские трюселя одеть, хотя, и это не помогло бы.
 показать весь комментарий
 
Моя жена учительница получила з.п 4000 долларов, я обрадовался, и тут я проснулся.
 показать весь комментарий
 
 
На хабах Европы цена газа упала , если упадет дальше будет еще переоценка .
 показать весь комментарий
 
 
Уго Чавесы по-украински. Тот тоже руководил ценами на нефть и газ, национализировал весь газпром. В итоге народ обленился и отупел, и сейчас сидят в темноте и с гиперинфляцией.
 показать весь комментарий
 
 
Вот выбрали бы Вону и был бы газ в два раза дешевле
 показать весь комментарий
 
 
А Каплин в 4 раза обещал - вот бы зажили...
 показать весь комментарий
 
Да что же вы гады делаете. Путин же нападьот если снижать тарифы и цены. Петя так сказал, а он врать не будет потому што он патрийот и безальтернативный сывочолый гетьман
 показать весь комментарий
 
 
Можно ссылку на такое заявление, пожалуйста? Интересно было бы почитать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гугл в помощь. Нечего мне делать порохоботам что то доказывать
 показать весь комментарий
 
 
За прошлый квартал фискальная не дособрала запланированные налоги в размере 171 миллиард грн.

Вы и далее веселитесь тупорылые ЗЕбобы?)))
Популизм приведет к голой жопе...
Но у вас во всем будет виноват ПЕПо...
 показать весь комментарий
 
 
Закон эволюции гласит...если туловище тупое...оно исчезнет как вид
 показать весь комментарий
 
 
Угадайте с какой овцы спустят кожу?)))
Конечно с ФОПов...
Большой бизнес не тронут...

А вас ЗЕдаунов освежуют до костей)))
 показать весь комментарий
 
 
о чем вы, ребята???
сегодня ж всемирный день КОТА... (не путать с международным...тот 1-го марта)))))
какой газ)))))
НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1811

...
 показать весь комментарий
 
 
обнять-погладить-поцеловать-понять-простить-накормить (3раза)!!!
это у кого есть "пушистое счастье"...а у кого нет... обзавидоваться
ибо без кота жизнь никчемна и пуста (с) )))))
 показать весь комментарий
 
 
коли коти навчаться їсти сметану в невагомості так відразу почнуть космічну експансію
 показать весь комментарий
 
 
міні іноді взагалі здається...шо кіт то неземна істота... (без жартів)
 показать весь комментарий
 
Головне щоб потім, коли почнеться опалювальний період - не підняли знову.
 показать весь комментарий
 
 
Это подачки от сдыхающего кабмина гройсмана.
Посмотрим, что нам новый кабмин скажет.
 показать весь комментарий
 
 
Коболев вчера собеседовался на место Премьер министра!)))
Вам ЗЕбобам об этом огласил Разумков?)))))
 показать весь комментарий
 
 
Кобелев слишком токсичная личность.
Трудно поверить, что назначат его.
 показать весь комментарий
 
 
Он ох..ный антикризисный менеджер...
Жесткий и умеющий стоять на своем
ГазМяс это ощутил на своей шкуре

Обутите и вы ЗЕбобы!)))))
 показать весь комментарий
 
Ты, когда клаву тискаешь, слишком не возбуждайся. НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4835
Не на те точки жмешь.
 показать весь комментарий
 
Осень все раставит по местам...
И точки тоже!)))

Влажные детские мечты ЗЕфанатов будут разбиты о стену реальности!))))
 показать весь комментарий
 
Ты хотел сказать "расставит"?
Да, шо ж такое?
У тебя клава больная или правописание хромает? НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2460
 показать весь комментарий
 
Сорян...с телефона строчу...
А там буквы ****************...не всегда попадаю)

Автоправкой не пользуюсь...
 показать весь комментарий
 
на 26 копеек ? коробка спичек 50 копеек ..........
 показать весь комментарий
 
зеля должне обьяснить.Почему до 14 года населению продовали украинский газ все время незалежности а сейчас дюсельдорфский? Или тырить больше не чего кроме земли и газа? Хай вытягивает голову из песка и обьсняет павлин квартальный.Шо делать будет.К чему населению готовиться. Вопрос выживания для многих.
 показать весь комментарий
 
 
"без НДС тарифов на транспортировку и поставку" - вот твари,почему без НДС,и почему вообще есть этот драный НДС,и что значит "транспортировка и поставка",для тупорылого гроськи это не одно и тоже?
 показать весь комментарий
 
 
Нет...
НДС это бюджетные наполнегия...
Транспортные затраты...это плата папикам владельцам сетей что бы газ был в ваших плитах и котлах.

Вам в этой стране ничего не принадлежит!)))
Вы нищеброды...жалкие и тупые...как ЗЕ!)))
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению нет...
Я такое же быдло как и ты!)))
 показать весь комментарий
 
Не обіжай "богоізбганих" і убогіх - гріх .
 показать весь комментарий
 
Ты идиот?
Ты сможешь съесть кусок колбасы, который транспортируется, но ещё тибе не поставлен?
 показать весь комментарий
 
Эти идиоты до сих пор сидят и ждут бисплатный газ....
 показать весь комментарий
 
 
А чого бесплатний, бо цінник за кВт*год не розумієш? І багато вас таких ідіотів?
 показать весь комментарий
 
Ой, неужели ты узнал тайну слова "мародёр" ?
Поделись!
 показать весь комментарий
 
Бисплатный газ ЗЕфанаты могут вырабатывать сами!))))
 показать весь комментарий
 
Прорвемось! Серьйозні контори і великі гроші знайшли рішення. Можливо вже й не так довго. Головне не дайте себе покусати скаженому собаці до тих пір. Схоже і туркам їхній жлобський барєр Босфора вже не допоможе, і москальня глотне гівна. Бо є рішення, гроші і головне - вже ведеться робота.
Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк - вигідне для всіх учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, і туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 6653 - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх