 НАК "Нафтогаз" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019г. № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок", - говорится в сообщении.
Речь идет о Минэкономразвитии, где средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС. Затем Украинская энергетическая биржа, где газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС. НАК "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018г. № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.
Цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн", - отметили в правительстве.
Треба триматись! Можливо вже й не так довго. Схоже туркам їхній жлобський барєр Босфора вже не допоможе, і москальня глотне. Бо є рішення, гроші і головне - вже ведеться робота.
Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк -дохідне для учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
Треба триматись! Можливо вже й не так довго. Схоже туркам їхній жлобський барєр Босфора вже не допоможе, і москальня також глотне. Бо є рішення, гроші і головне - вже ведеться робота.
Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк -дохідне для учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
2. Нет водьі горячей в кране - виноватьі мусульмане.
(старовинні єврейські прислів'я).
И зачем нам кырыдиты МВФ под 3%, мы лучше облигации разместим под 6,5-7%, все равно ведь нариду отдавать.
Вы и далее веселитесь тупорылые ЗЕбобы?)))
Популизм приведет к голой жопе...
Но у вас во всем будет виноват ПЕПо...
Конечно с ФОПов...
Большой бизнес не тронут...
А вас ЗЕдаунов освежуют до костей)))
сегодня ж всемирный день КОТА... (не путать с международным...тот 1-го марта)))))
какой газ)))))
...
это у кого есть "пушистое счастье"...а у кого нет... обзавидоваться
ибо без кота жизнь никчемна и пуста (с) )))))
Посмотрим, что нам новый кабмин скажет.
Вам ЗЕбобам об этом огласил Разумков?)))))
Трудно поверить, что назначат его.
Жесткий и умеющий стоять на своем
ГазМяс это ощутил на своей шкуре
Обутите и вы ЗЕбобы!)))))
Не на те точки жмешь.
И точки тоже!)))
Влажные детские мечты ЗЕфанатов будут разбиты о стену реальности!))))
Да, шо ж такое?
У тебя клава больная или правописание хромает?
А там буквы ****************...не всегда попадаю)
Автоправкой не пользуюсь...
НДС это бюджетные наполнегия...
Транспортные затраты...это плата папикам владельцам сетей что бы газ был в ваших плитах и котлах.
Вам в этой стране ничего не принадлежит!)))
Вы нищеброды...жалкие и тупые...как ЗЕ!)))
Я такое же быдло как и ты!)))
Ты сможешь съесть кусок колбасы, который транспортируется, но ещё тибе не поставлен?
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Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк - вигідне для всіх учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, і туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."