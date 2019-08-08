 МККК направил на оккупированный Донбасс 13 грузовиков гумпомощи

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что грузовики с гуманитарной помощью пересекли КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины.

Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В целом оформлен гуманитарный груз весом 231,2 тонны.

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