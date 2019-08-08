 Россия целенаправленно замещает крымское население своими гражданами, - член Меджлиса Бариев

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "Радио Крым.Реалии" выразил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
"Это целенаправленная политика, и это не впервые, она всегда проводилась Россией. Она должна избавиться от неугодного населения, а с другой стороны - привезти разношерстное, из разных регионов, которое должно влиять на политические процессы, на выборы… То есть население, которое будет мыслить по-российски, которое будет больше ассоциировать себя с Россией, чем с Украиной", - уверен активист.
Эскендер Бариев также привел собственные данные о том, сколько жителей полуострова выехали и сколько россиян прибыли на их место: "Мы можем четко говорить о порядка 50-60 тысячах выехавших… и о приблизительно 200 тысячах приехавших в Крым с 2014 года из России, в соответствии с данными нашей организации".
В 2018 году миграционный прирост в аннексированный Крым за счет регионов соседней России оказался примерно в полтора раза больше, чем в 2017-ом, говорится в отчете Крымстата, опубликованном 11 февраля. Всего за последний год на полуостров официально переехало чуть более 19 тысяч россиян, в то время как в Россию уехали 17,5 тыс. крымчан. В 2017 году в Крым переселились примерно 17 тысяч россиян, а 16 тысяч крымчан покинули полуостров.
Напомним, ранее член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев сообщил, что с начала года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 57 крымских татар.
По данным Меджлиса, в первом полугодии 2019 года зафиксировано 73 незаконных обыска в Крыму (55 - в домах крымских татар), 69 задержаний (57 - крымских татар), 57 допросов, 200 арестов, 381 нарушение права на справедливый суд.
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эта ешо че, вот мост запустют, так покатят столыпины составами, тока держись!
Исполнительница танцев живота намерена баллотироваться в президенты Туниса
Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила о намерении баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые пройдут 15 сентября.
Соответствующее заявление Нермин опубликовала в Instagram, впечатлив около 300 тысяч своих подписчиков.
В среду, 8 августа, Нермин Сфар действительно отправилась в центральную избирательную комиссию, представила более 35 тысяч подписей избирателей и заявила, что выдвигает себя на пост президента в качестве независимого кандидата.
Предвыборная платформа Нермин Сфар включает в себя: снижение цен на хлеб, отказ от обязательного ношения женщинами хиджаба в пользу сефсери (традиционное тунисское платье) и денежные штрафы в отношении мужчин, которые пообещали жениться и не выполнили свое обещание, сообщает Maan.
Наслаждаться настоящей россией и скрепными березками.
Простой вопрос - а шо все эти 200 тысяч там делают, где живут ? Работы ведь там нет. С работой в Крыму и при украинской власти было туго, а при оккупантах тем более. Жилья не строят, да и жрать особо нечего.
Цілковиті нісенитниці.
татар выживут- посадят или убьют.... - свое ватанье завезут...
Там еще нам европейцы предлагают пойти на уступки кремлю и с ОРДЛО сделать автономию с изминением Конституции Украины. Что потом потом после етого будет в Украине и будет ли вообще Украина никто не хочет задумываться.