 Россия целенаправленно замещает крымское население своими гражданами, - член Меджлиса Бариев

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "Радио Крым.Реалии" выразил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"Это целенаправленная политика, и это не впервые, она всегда проводилась Россией. Она должна избавиться от неугодного населения, а с другой стороны - привезти разношерстное, из разных регионов, которое должно влиять на политические процессы, на выборы… То есть население, которое будет мыслить по-российски, которое будет больше ассоциировать себя с Россией, чем с Украиной", - уверен активист.

Эскендер Бариев также привел собственные данные о том, сколько жителей полуострова выехали и сколько россиян прибыли на их место: "Мы можем четко говорить о порядка 50-60 тысячах выехавших… и о приблизительно 200 тысячах приехавших в Крым с 2014 года из России, в соответствии с данными нашей организации".

В 2018 году миграционный прирост в аннексированный Крым за счет регионов соседней России оказался примерно в полтора раза больше, чем в 2017-ом, говорится в отчете Крымстата, опубликованном 11 февраля. Всего за последний год на полуостров официально переехало чуть более 19 тысяч россиян, в то время как в Россию уехали 17,5 тыс. крымчан. В 2017 году в Крым переселились примерно 17 тысяч россиян, а 16 тысяч крымчан покинули полуостров.

Напомним, ранее член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев сообщил, что с начала года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 57 крымских татар.

По данным Меджлиса, в первом полугодии 2019 года зафиксировано 73 незаконных обыска в Крыму (55 - в домах крымских татар), 69 задержаний (57 - крымских татар), 57 допросов, 200 арестов, 381 нарушение права на справедливый суд.

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