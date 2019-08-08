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 Политика Украины, За рубежом
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 МИД Германии рекомендует воздержаться от поездок на оккупированные Донбасс и Крым

МИД Германии рекомендует немцам воздержаться от посещения оккупированного Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом предупреждает МИД Германии, опубликовав 7 августа обновленную информацию по поводу путешествий в Украину.

В дипломатическом ведомстве напоминают, что на востоке Украины с весны 2014 года ежедневно продолжаются боевые действия, часть райнов контролируют сепаратистские силы, есть заминированные территории. Зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, и там немецким гражданам не может быть предоставлена консульская защита.

МИД Германии отмечает, что Крым остается частью Украины согласно международному праву, но в настоящее время контролируется Россией. С июня 2015 года для поездки в Крым с материковой части Украины требуется разрешение, выданное компетентным украинским органом, которое выдается только при определенных условиях, не для туристических целей.

Также в ведомстве сообщили, что въезд в Крым с территории России, а также воздушным или морским путем, является нарушением украинских законов (незаконный въезд) и влечет за собой запрет на въезд в Украину. Порты и аэропорты в Крыму закрыты. Консульская защита там не может быть предоставлена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141847
 
 
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вопрос: какой немец в здравом уме попрётся на лугандон?
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А где вопли про очередной провал дипломатии ЗЕ?
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Петиция "За право украинских граждан на вооруженную защиту!"
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
ПОДДЕРЖИТЕ!
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Сначала 8%+12% порошнявого и ЗЖлобского неадеквата надо свести к <1%,
а то всех перестреляют.
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Лучше пусть пару бригад егерей пришлют для зачистки от руссише швайн. МИД Германии рекомендует воздержаться от поездок на оккупированные Донбасс и Крым - Цензор.НЕТ 9228
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А торгуете в Крыму зачем? И при чем без консульской поддержки. Шо там с турбинами? Лицемеры и циники немецкие.
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А что это они вдруг решили ? МИД Германии рекомендует воздержаться от поездок на оккупированные Донбасс и Крым - Цензор.НЕТ 7950
На улице 2019г.
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Смотрите как это классно работает
Никто никому не запрещает
Но предупреждают: в случае чего, там ни посольства ни консульства, помочь будет некому
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Отдыхать на Крым и в Кипр плохо.Затока и Приморское,привозная вода и гепатит.
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