 Против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на киргизскую службу "Радио Свобода".
По данным надзорного органа, события 7 августа зарегистрированы в ЕРПП по статьям 264 "Массовые беспорядки" и 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса КР.
В результате столкновения пострадали 48 человек. По данным Генпрокуратуры, из них 22 - сотрудники ГКНБ, трое - представители МВД, 23 - гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался.
На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса "Убийство", "Покушение на убийство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти". Захват сотрудников ГКНБ в качестве заложников зарегистрирован в ЕРПП по статье 244 "Захват заложников".
Напомним, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление.
В результате конфликта пострадали, по последним данным, 48 человек, 1 сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находятся 38 человек, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, еще один пострадавший находится в реанимации.
В заложниках в доме Атамбаева находится 6 "спецназовцев". Сторонники Атамбаева требуют восстановить электроснабжение и связь в селе в обмен на их освобождение. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.
Ну вот, нафиг он нам нужен?
Локальный бунт власть всегда подавит и накажет за него....
Кстати..., Атамбаев московский ставленник, а киргизы за руський мир.... - своего рода почти сербы в азиатском мире...
Пример всех шести...
Но так вам реально лучше 👍🏻
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
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