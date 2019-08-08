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Все про:Кыргызстан (181) столкновения (454)

 Против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел

В связи со столкновениями в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше возбуждены уголовные дела. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Кыргызстана сообщили о начале досудебного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на киргизскую службу "Радио Свобода".

По данным надзорного органа, события 7 августа зарегистрированы в ЕРПП по статьям 264 "Массовые беспорядки" и 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса КР.

В результате столкновения пострадали 48 человек. По данным Генпрокуратуры, из них 22 - сотрудники ГКНБ, трое - представители МВД, 23 - гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса "Убийство", "Покушение на убийство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти". Захват сотрудников ГКНБ в качестве заложников зарегистрирован в ЕРПП по статье 244 "Захват заложников".

Напомним, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление.

В результате конфликта пострадали, по последним данным, 48 человек, 1 сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находятся 38 человек, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, еще один пострадавший находится в реанимации.

В заложниках в доме Атамбаева находится 6 "спецназовцев". Сторонники Атамбаева требуют восстановить электроснабжение и связь в селе в обмен на их освобождение. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141845
 
 
 Топ комментарии
 
Петюшки уже начали тренироваться резиденцию в Козине защищать?
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Какой-то нездоровый интерес у цензора к судьбе экс-президента. Против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел - Цензор.НЕТ 1625
Ну вот, нафиг он нам нужен?
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Ну как же? Тут ведь налицо параллели - в Украине ни разу не было попытки ареста экс президента. Надо изучать этот вопрос и опасности подводных камней у этой процедуры.
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Какой-то нездоровый интерес у цензора к судьбе экс-президента. Против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел - Цензор.НЕТ 1625
Ну вот, нафиг он нам нужен?
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на сторонников януковича не завели уголовных дел..
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Ну как же? Тут ведь налицо параллели - в Украине ни разу не было попытки ареста экс президента. Надо изучать этот вопрос и опасности подводных камней у этой процедуры.
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единственный камень в этой ситуации: "я сам стану бывшим, нафига мне прецедент", а технически сложного ничего нет....
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Бо зараз ів Україні є бувший президент,проводять паралелі))Шо очикує Петра,є над чим подумати))
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Кстати задержать хотят потому что на допросы отказывается по повестке приходить
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что и следовало ожидать....
Локальный бунт власть всегда подавит и накажет за него....
Кстати..., Атамбаев московский ставленник, а киргизы за руський мир.... - своего рода почти сербы в азиатском мире...
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Петюшки уже начали тренироваться резиденцию в Козине защищать?
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никто не будет защищать не Пе не Зе..., - украинцы специально выбирают в презики таких челов, что бы потом легко было их предавать...
Пример всех шести...
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Шо это вы переобулись

Но так вам реально лучше 👍🏻
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Жаба в кокошнике, ты вообще на работу когда то ходишь?
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вот видишь, петька, у их бывшего вора тоже есть прихильники, идейные, наверное, вон, дерутся за восстановителя
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Петиция "За право украинских граждан на вооруженную защиту!"
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
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