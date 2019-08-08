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 Политика Украины
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Все про:беспилотник (684) Варфоломей (164) Зеленский (2404) Турция (2118)

 Сегодня Зеленский в Турции встретится с Варфоломеем, ознакомится с производством беспилотников и посетит бизнес-форум

Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мероприятия по программе визита начнутся в 10.00 с украинско-турецкого бизнес-форума, на котором Президент Украины будет иметь слово.

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Во время бизнес-форума должен быть подписан Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турецкой Республики.

Затем Президент отбудет на Фанар, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем - в узком кругу и в расширенном формате. Также глава государства посетит храм Святого Георгия.

После этого украинская делегация посетит компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники. Здесь он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, проходящими обучение на тренировочной базе этого предприятия.

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Владимир Зеленский вернется в Украину вечером 8 августа.

В составе официальной делегации Турецкую Республику также посещают секретарь СНБО Александр Данилюк, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов, заместитель руководителя ОПУ Вадим Пристайко, депутат ВРУ Мустафа Джемилев, руководитель ГК "Укроборонпром" Павел Букин, президент ТПП Геннадий Чижиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3141844
 
   
 Топ комментарии
 
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счас дрыстанет. собирается с силами и тужится
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ня.
Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум - Цензор.НЕТ 6603
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распечатай и целуй. и тем дебилам, что тебя лайкают тоже.
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на відміну від тебе. можу показати справжнє фото, а не дешевий фотошоп

Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум - Цензор.НЕТ 4125
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Это реально? Мама дорогая
Ну чисто ***** свят-свят-свят
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Упоротых на всю голову во все времена хватало, но то что Порох был настоящим президентом в отличии от Зе, это факт.
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Настоящесть определяется правовыми актами. Так вот в соответствии с действующим законодательством Зеленский настоящий законно избранный президент. Выборы признали всем миром

А песни про Легитимыча все уже слышали с 2014.
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не спамьте это. пускай все видят уровень дебилизма сей личности.
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Если видишь лалала, просто спамь лахту до тла) Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум - Цензор.НЕТ 6590
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БГГГ Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум - Цензор.НЕТ 6482 это спамить нельзя, однозначно! Заводи шарманку про хунту в Киеве которая пришла к власти через распятие мальчиков в трусиках!
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Это ты заводишь эту шарманку, говоря, что Зе не настоящий президент

Один в один напоминает сторонников Овоща в 2014

До чего ж соя тугая, это шота.
Хоть бы в Трускавец какой вас Петя отправил.
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Что-бы так обосраться на выборах, Зеленскому предстоит учится....учится...и еще раз....учится.
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хм... не знал, что Варфоломей производит беспилотники...
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Это как в том анекдоде:
- А что Страдивари разве барабаны делал, а не скрипки?
- Скрипки он для лохов делал, а для конкретных пацанов - барабаны

Так и тут: томосы Варфоломей лохам раздает, а для реальных пацанов из кривавга рога - беспилотники
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А с Ворфоломеем зачем?!
Хочет второй "термос" получить, только чтоб от Злеленского, а тот первый от злочинной влады признали ненастоящим?
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может даже и исполнит...
поймет ли Варфоломей ету моль?
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А че это соя не дрыщет ,что Еврей встречается и иноверцем.
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счас дрыстанет. собирается с силами и тужится
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А чому соя не .....що Беня з Пециком зустрічалися !?
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ще нема методички. Пецик не повідомив песиків, що така зустріч була, тож вони чекають, коли буде оприлюднена інфа про цю зустріч, щоб покидатись лайном, будуть орієнтуватись по ситуації
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Методичка в которой Петя победил Коломойского и теперь Зе - кукла Пети

Не меньше 😁
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Нет, троляка. Оказывается у Коломойского и Порошенко не было серьезных конфликтов. Так Коломойский сказал в интервью РБК.
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Ага и скрепил свои слова поцелуем 😂

Соя, до чего вы докатились, сидите и ждёте, сильно ли Беня на Петю ругался или нет .
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"Сои" уже давно нет, а вера этого придурка нас интересует в последнюю очередь. Нам больше интересно, что бы этот козел страну не продал
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думаешь, если он решит тебе продать, то он тебя спрашивать будет? и ты ему сможешь ответить вот тут, на Цензоре?
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Сои может уже и нет ,а вот соевые глисты расползлись по всей Украине, желая ей смерти ,как государству ,лишь потому ,что их соевого кормильца оторвали от корыта.
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Стукачи-гундяя дяк их ПОП и бох.Ща они постучат навех
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И для продажи страны он едет посмотреть производство беспилотников. Я очень удивлюсь, что ее кто то с той стороны купит.
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смеха мало на самом деле...
а шо не правда?
ето церковные макли - шо ему делать у Варфоломея?
ето как я бы пошел бы в идусский храм, шо мне глубоко до сраци....
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Пусть встречается. Это хорошо. Пусть продолжает реформы, начатые Порошенко и его командой. Преемственность власти.
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перед бизнес-форумом. ну или после...
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Вот оно Зе-президентскоесчастье: - пожевать на халяву шаурмы на форуме, потусить в храме в красных труселях, поиграться с беспилотниками.
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А на рояле песню про "термос" сбацает?
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Тьху, чи й не новина. Чергове шоу.
І коли вже про досягнення блаЗ(е)ня писатимуть?
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Опісля *звіту * Свинарчуків у ...слідчого , Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум - Цензор.НЕТ 8661
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Варфоломей беспилотники производит что-ль?
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Дурні суперечки, краще якби Зеленський зустрівся з Гундяєвим?
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Встретится с Патриархом ПЦУ.
Будут решать, как прижучить Филарета.
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Пока все правильно делает. Лишь бы не налажал.
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на месте Варфоломея я бы спросил - термос привез?
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ЗЕшмарклі, а чого ваш бетмен сьгодні до путіна не дзвонить, мол прошу,пожалуйста,ваше благородіє і т.д.
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а чому ваш соєвий спайдермен не закінчів АТО за 2 тижні, і в часи його правління було вбито 13000 українців?
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тут нет никакой ******...ки - до меня и правда не доходит - почему вам нужен был Президентом прикацапленый иудей?
и именно сейчас? - може вирус какой в Украине?
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