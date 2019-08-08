EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  820  30
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19101) операция Объединенных сил (1471)

 Враг 10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 8 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя. ФОТОрепортаж

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Пивденного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета", - добавили в пресс-центре ООС.

За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.

Враг 10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141840
 
 
 Топ комментарии
 
НІШІ ТАК І НЕ ВІДДЯЧИЛИ СЄПАРАМ. Дистипліна. Гавнокамандуючий прагне тиші.
 показать весь комментарий
 
Йому не до цього. Гастролює по турціям. ТурЬІст.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НІШІ ТАК І НЕ ВІДДЯЧИЛИ СЄПАРАМ. Дистипліна. Гавнокамандуючий прагне тиші.
 показать весь комментарий
 
 
Йому не до цього. Гастролює по турціям. ТурЬІст.
 показать весь комментарий
 
 
Может пора, наконец, признать, что "перемирия" не работают и искать другой путь?
Они не работали ни разу при Порошенко, что дало повод думать, что они заработают сейчас? Особая исключительность личности гаранта? Ну вот оказалось, что не особенный. "Перестать стрелять" как и раньше не работает, дальше то что?
 показать весь комментарий
 
 
До них ніяк не дійде що неможливо домовитись з терористом, божевільним і ******. З ****** не можна бо він і терорист і божевільний одночасно.
 показать весь комментарий
 
 
Критикувати завжди легше, ніж самому показати як це робиться.
 показать весь комментарий
 
 
А що показувати народу, який сам себе зрадив, боїться крові, не хоче звільняти окуповані території, просить милості у ворога... Подивіться на карту Світу, де там є ще такий чудний народ, який ніколи не мав держави, і ніяк не може визначитися: бути чи не бути...
 показать весь комментарий
 
Согласен. Но если прешь в президенты и строишь свою кампанию исключительно на том, что обвиняешь предыдущую власть в том, что она абсолютно все делала "не так", то неплохо бы самому иметь хороший план, а не повторять прежние ошибки, но зажмуриваться и упрямо повторять "оно заработает, оно работает", даже если это нихрена не так.
 показать весь комментарий
 
 
другой путь уже был у Порошенко. это - усиление интеграции с Западом по всем направлениям. по-моему, он единственно правильный. к сожалению, Зеленского хватило только на посылку пары эмиссаров в Европу клянчить увеличение квот. больше я ни планов, ни сотрудничества, ни, тем более, достижений просто не вижу. Украина оказалась заложницей некомпетентности и неопределенности. это единственное, что можно поставить в вину предыдущей власти. не смогли донести до народа простую мысль о том, что без свободы и независимости холодильник никогда не будет полным.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - это галимая барыга которая зарабатывает на войне. Прошло 3.5 мес презеденства, а война до сих пор не закончина. Значит клоуну как и мародеру выгодна война?!
 показать весь комментарий
 
 
де гроші на військовий парад??? правильно у Трускавці осіли.... барига зелена це зробила...
 показать весь комментарий
 
 
неделю(!) морочили людям головы, а потом "лектор" заявил, что он "в ужасе" от уровня бедещих депутатов. картошку на базаре лучше выбирают...
 показать весь комментарий
 
 
Штаб ООС приховує обстріли з боку ворога.

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm звернули увагу на розбіжності у підрахунках обстрілів з боку російських окупаційних сил на Донбасі в звітах ОБСЄ і пресцентру ООС.
Виявилось, що ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж повідомляє пресцентр ООС.
Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9250
 показать весь комментарий
 
 
это очень плохой сигнал. с вранья все и начинается.
 показать весь комментарий
 
 
100 дней как идет эпоха честности и открытости (С) зе
 показать весь комментарий
 
 
Звдяки твоїй невтомній і наполегливій праці протягом останніх 5 років, ранок тепер не може бути добрим!
Корисні для пуйла ідіоти гірші за відвертих ворогів.
 показать весь комментарий
 
 
Для сокращения потерь, в МО, придумали термин - получили травмы.Но этого оказалось мало,теперь вообще занижают кол-во обстрелов.Кстати!А ведь уже сутки, как появилась информация,что в ООС занижают цифры обстрелов,а МО Украины не мычит,не телится с опровержением или подтверждением.
 показать весь комментарий
 
 
Очень даже вероятно, что количество обстрелов занижают, возможно, наш "адекватный ответ" выдуман офисом президента. Все ради перемирия.
Даже нахальные сепары на нашей земле.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх