 Враг 10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 8 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Пивденного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета", - добавили в пресс-центре ООС.

За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.