 Враг 10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 8 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Пивденного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета", - добавили в пресс-центре ООС.
За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.
"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.
Доброго.
Они не работали ни разу при Порошенко, что дало повод думать, что они заработают сейчас? Особая исключительность личности гаранта? Ну вот оказалось, что не особенный. "Перестать стрелять" как и раньше не работает, дальше то что?
Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm звернули увагу на розбіжності у підрахунках обстрілів з боку російських окупаційних сил на Донбасі в звітах ОБСЄ і пресцентру ООС.
Виявилось, що ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж повідомляє пресцентр ООС.
Корисні для пуйла ідіоти гірші за відвертих ворогів.
Даже нахальные сепары на нашей земле.