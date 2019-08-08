 Мужчина, дважды стрелявший в охранника кафе в Полтаве, задержан, - полиция

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает Цензор.НЕТ.

"Это местный 62-летний житель. При обыске у него изъято важное вещественное доказательство - оружие, из которого он стрелял, и патроны", - сказал Сулаев.

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Напомним, момент совершения преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина остановился возле заведения общественного питания, чтобы справить естественную нужду. Охранник кафе сделал ему замечание. В ответ прохожий достал из сумки пистолет и произвел два выстрела в сторону охранника.

Обе пули застряли в голове 40-летнего мужчины. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Полтавской областной клинической больницы. Его прооперировали – провели декомпрессионную трепанацию черепа, чтобы устранить последствия отека мозга и кровоизлияния. Застрявшие пули извлекать не стали, чтобы не стало хуже.

Интернет-изданию "Полтавщина" из своих источников стало известно, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в апреле 2016 года суд оштрафовал его за выгул собаки без намордника, в результате чего был покусан человек. К тому же за последний год он дважды попадался на кражах продуктов из магазинов. Также сообщается, что в течение 2006-2015 годов он был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимался рекламной деятельностью.

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Задержанному уже предъявлено подозрение в покушении на убийство.