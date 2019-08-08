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 Общество
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Все про:журналистика (2429) ОБСЕ (3715) суд (22422) Дезир Арлем (24) С14 (54)

 Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда Киева, который удовлетворил иск С14 против "Громадського ТВ" из-за публикации, в которой организация характеризуется как "неонацистская".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я занимаюсь этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент в стране и может повлечь препятствие для журналистской работы", - отметил Дезир.

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Он отметил, что журналисты должны иметь возможность работать, "не опасаясь экономических репрессий или наказаний".

"Это решение является угрозой критической независимой журналистике, и я надеюсь, что оно будет отменено через апелляцию", - добавил представитель ОБСЕ.

Напомним, 6 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против телеканала "Громадське", который назвал С14 "неонацистской" организацией. Судья Юлия Картавцева решила, что распространенная "Громадським" информация вредит репутации С14. Телеканал обязали опубликовать решения суда и взыскать в пользу националистической организации 3,5 тыс. грн судебного сбора.

Также читайте: "С14" и "Национальный корпус" - группы ненависти, - Госдеп США

Источник: https://censor.net.ua/n3141835
 
 
 Топ комментарии
 
" вредный прецедент" _____________ПРОСТО НЕ БРЕШИТЕ и тогда не будет "прецедентов"!!!!!!!!
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хурнашлюхи имеют право нести любую куйню и гололсловные обвинения по десиру, и это есть лафа, и ещё бабки за наброс в карман
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А на Википедию в суд не хотят ещё подать?
"С14 (Січ) - українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. На думку Андреаса Умланда та деяких інших дослідників, має ознаки неонацистської"
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ну, как я понимаю, ОБСЕ тут будет агентом кремля? Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир - Цензор.НЕТ 7977
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Мабуть ОБСЄ втручається в діяльність Українського суду.
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хурнашлюхи имеют право нести любую куйню и гололсловные обвинения по десиру, и это есть лафа, и ещё бабки за наброс в карман
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" вредный прецедент" _____________ПРОСТО НЕ БРЕШИТЕ и тогда не будет "прецедентов"!!!!!!!!
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пусть предоставят доказательства своего высера, а то журнашлюхи возомнили что они могут нести любую куйню на вентилятор, лишь бы было погуще
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"представителю" из ОБСЕ - а не давление ли это на суд????
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Тут виходить що тільки держава виграла, бо 3500 це компенсація судових зборів. А прецедент поганий, так можна дойти до того що і журналістів з московії за "хунта, хвошизди" в адресу України можуть притягнути
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Имхо в Украине как раз СМИ более всего безнаказанно и вкидывают

Можно любую пропаганду вещать и ничего

В Британии рашку тудэй штрафанули «за отсутствие беспристрастности в освещении событий»
И ничего. По свободе СМИ Британия гораздо опережает Украину

Нужна отвественность.
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А на Википедию в суд не хотят ещё подать?
"С14 (Січ) - українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. На думку Андреаса Умланда та деяких інших дослідників, має ознаки неонацистської"
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вика - это забор
а на заборе хй написано
а там - дрова
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«економічні репресії до журналістів» це як?
Викриття схем проплати заказух?
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Якби в Україні дійсно були неонацистські організації, то тіла Медведчуків знаходили б в лісосмугах по частинах. А так то все клоунада.
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"Арле́м Дезі́р - перший секретар Соціалістичної партії Франції", є ще питання?

Якщо є то, Соціалістична партія- найбільша ліва, та ліво-центристська партія країни. Сповідує соціал-демократичну ідеологію. Заснована у 1969 році після розпаду Французької секції Робітничого Інтернаціоналу, який існував з 1905 року. Найбільшого успіху досягла у 1981 році, коли її кандидат, Франсуа Міттеран.

Правда, варто зазначити що, Дезір багато виступає проти ерефії та вимагає звільнити українських політв'язнів. Іншими словами: він просто типовий лівак, такі в Європі постійно б'ються з правими, як фанати різних футбольних клубів. Ну, така європейська традиція, коли ліві з правими одні-другим носи ламають.
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кстати, был назначен на пост в ОБСЕ в результате КОМПРОМИССА с РФ, стремившейся нейтрализовать негатив в отношениях после начала войны на Донбассе
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журнашлюхи плачущие, за право нести любой высер, лишь бы он был оплачен, заказчиком, либо оплатой за просмотры...
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