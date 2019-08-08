 Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Я занимаюсь этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент в стране и может повлечь препятствие для журналистской работы", - отметил Дезир.
Он отметил, что журналисты должны иметь возможность работать, "не опасаясь экономических репрессий или наказаний".
"Это решение является угрозой критической независимой журналистике, и я надеюсь, что оно будет отменено через апелляцию", - добавил представитель ОБСЕ.
Напомним, 6 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против телеканала "Громадське", который назвал С14 "неонацистской" организацией. Судья Юлия Картавцева решила, что распространенная "Громадським" информация вредит репутации С14. Телеканал обязали опубликовать решения суда и взыскать в пользу националистической организации 3,5 тыс. грн судебного сбора.
Можно любую пропаганду вещать и ничего
В Британии рашку тудэй штрафанули «за отсутствие беспристрастности в освещении событий»
И ничего. По свободе СМИ Британия гораздо опережает Украину
Нужна отвественность.
"С14 (Січ) - українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. На думку Андреаса Умланда та деяких інших дослідників, має ознаки неонацистської"
а на заборе хй написано
а там - дрова
Викриття схем проплати заказух?
Якщо є то, Соціалістична партія- найбільша ліва, та ліво-центристська партія країни. Сповідує соціал-демократичну ідеологію. Заснована у 1969 році після розпаду Французької секції Робітничого Інтернаціоналу, який існував з 1905 року. Найбільшого успіху досягла у 1981 році, коли її кандидат, Франсуа Міттеран.
Правда, варто зазначити що, Дезір багато виступає проти ерефії та вимагає звільнити українських політв'язнів. Іншими словами: він просто типовий лівак, такі в Європі постійно б'ються з правими, як фанати різних футбольних клубів. Ну, така європейська традиція, коли ліві з правими одні-другим носи ламають.